हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Rashifal 20 January 2026: धनु राशि खर्च पर लगाम जरूरी, रिश्तों में आएगी मिठास

Dhanu Rashifal 20 January 2026: धनु राशि खर्च पर लगाम जरूरी, रिश्तों में आएगी मिठास

Sagittarius Horoscope 20 January 2026: धनु राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Jan 2026 02:30 AM (IST)
Dhanu Rashifal 20 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके दूसरे भाव में स्थित है, इसलिए पैसों की लेनदेन में विशेष सावधानी रखना आवश्यक है. वाणी और व्यवहार दोनों ही आज आपके भविष्य की दिशा तय करेंगे. सोच समझकर बोले गए शब्द और लिया गया निर्णय आपको लाभ दिला सकता है. आज का दिन आत्मनिरीक्षण और संतुलन बनाने का है.

हेल्थ राशिफल
सेहत के मामले में आज लापरवाही नुकसान दे सकती है. हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा. तला भुना और अधिक वसा युक्त भोजन डाइट से हटाएं. नियमित वॉक, हल्का योग और समय पर दवा लेने से स्वास्थ्य में सुधार आएगा. मानसिक रूप से खुद को शांत रखें.

बिजनेस राशिफल
कपड़े के व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है. नए अवसर मिलेंगे और आपकी बनाई हुई प्लानिंग सफल होती नजर आएगी. इंडस्ट्रियल बिजनेस से जुड़े लोगों को बदलते मौसम के कारण डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. आज किया गया सही निर्णय भविष्य में अच्छा मुनाफा दिला सकता है. हालांकि किसी भी नए सौदे में जल्दबाजी न करें.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिला जुला रहेगा. जो लोग किसी काम के सिलसिले में यात्रा पर गए थे, उनकी आज वापसी संभव है. कार्यस्थल पर पोस्ट और ट्रांसफर को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है. धैर्य बनाए रखें और अपने कार्य पर फोकस करें. आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी.

फाइनेंस राशिफल
खर्चों पर नियंत्रण रखना आज बहुत जरूरी है. अनावश्यक एक्सपेंडिचर को कम कर सेविंग की प्लानिंग अपनाएं. आज बनाई गई बचत योजना भविष्य में आपको आर्थिक सुरक्षा देगी. उधार देने या लेने से बचें और बजट के अनुसार ही खर्च करें.

लव और फैमिली राशिफल
आपके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव परिवार में खुशियां लाएगा. घर का माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. जीवनसाथी से आपको कोई प्यारा सरप्राइज मिल सकता है, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे. आपसी समझ और संवाद से प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल
न्यू जनरेशन और स्टूडेंट्स को मित्रता सोच समझकर करनी चाहिए. ऐसे दोस्तों का चयन करें जो सुख दुख दोनों में साथ निभाएं. पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे. ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाएं.

भाग्यशाली रंग अंक और उपाय
भाग्यशाली रंग. ऑरेंज
भाग्यशाली अंक. 9
अनलकी अंक. 2
उपाय. आज गुरुदेव या गुरु समान व्यक्ति का आशीर्वाद लें और जरूरतमंद को भोजन दान करें.

FAQs
Q1. क्या आज बिजनेस में निवेश करना सही रहेगा
रिसर्च और प्लानिंग के साथ किया गया निवेश लाभ देगा.

Q2. नौकरी में ट्रांसफर को लेकर क्या करना चाहिए
धैर्य रखें और अपने कार्य पर ध्यान दें, स्थिति आपके पक्ष में होगी.

Q3. स्वास्थ्य सुधार के लिए क्या जरूरी है
संतुलित आहार, नियमित योग और तनाव से दूरी रखना आवश्यक है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 20 Jan 2026 02:30 AM (IST)
Horoscope Today Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal Rashifal 2026
