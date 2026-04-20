धनु राशिफल 20 अप्रैल 2026: पुरानी बीमारी से मिलेगी मुक्ति और गोल्ड लोन से बिजनेस में आएगी बड़ी लिक्विडिटी
Sagittarius Horoscope 20 April 2026: धनु राशि गोल्ड लोन मंजूर होने से बिजनेस में लिक्विडिटी आएगी. पुरानी बीमारी से मुक्ति, ऑफिस में इंसेंटिव और लीडरशिप का मौका मिलेगा. पार्टनर संग शॉपिंग के योग हैं.
Aaj ka Dhanu Rashifal 20 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. धनु राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 6वें भाव (शत्रु, रोग व ऋण स्थान) में अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा की यह स्थिति शत्रुओं पर विजय और लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान का संकेत दे रही है. सौभाग्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलने से आज आपके साहस में वृद्धि होगी.
व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है. बिजनेस विस्तार के लिए यदि आप फंड की तलाश में थे, तो आज बैंक से आपके गोल्ड लोन या प्रॉपर्टी लोन की मंजूरी मिल सकती है, जिससे व्यापार में बड़ी लिक्विडिटी आएगी. विदेशी मुद्रा (Forex) के उतार-चढ़ाव से आज आपको अप्रत्याशित लाभ होने के संकेत हैं. बिजनेस वुमन के लिए आज का दिन विशेष है; वे बाजार की विकट परिस्थितियों में अपनी रणनीतियों से "महिला-शक्ति" की नई मिसाल पेश करेंगी.
नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत धमाकेदार होने वाली है. सोमवार को ही आप किसी बड़े टारगेट को अचीव कर लेंगे, जिससे इस महीने आपको भारी इंसेंटिव मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. चन्द्रमा के छठे भाव में होने से नए कर्मचारियों को काम सिखाने की जिम्मेदारी आपको मिलेगी, जो आपको एक बेहतरीन मेंटर और लीडर के रूप में स्थापित करेगी. आपकी कार्यक्षमता को देखते हुए मैनेजमेंट आपको नई और बड़ी भूमिका सौंप सकता है.
शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन भाग्यशाली सिद्ध होगा. वाशि योग के प्रभाव से प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) में आज आपकी अंतर्दृष्टि बहुत तेज रहेगी और पुराने नोट्स आपके बहुत काम आएंगे. जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए बैंक लोन का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए भी अच्छी खबर मिल सकती है. सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय युवाओं को उनके पुराने कार्यों के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था से सम्मान या नामांकन मिल सकता है.
प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे. आप उनके साथ किसी रोमांटिक डिनर या शॉपिंग पर जाने की योजना बना सकते हैं. घर में खुशी का माहौल रहेगा और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन "कायाकल्प" जैसा है. चन्द्रमा के छठे भाव में उच्च के होने से आपको किसी पुरानी गंभीर बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है. आप खुद को ऊर्जावान और मानसिक रूप से बहुत हल्का महसूस करेंगे. इसी ऊर्जा की बदौलत आप दफ्तर के पेंडिंग काम चुटकियों में निपटा लेंगे. फिर भी, नियमित योग और संतुलित खान-पान जारी रखें.
- भाग्यशाली रंग: रॉयल ब्लू (गंभीरता और शक्ति का प्रतीक)
- भाग्यशाली अंक: 4
- अशुभ अंक: 1
- आज का उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल और पीले वस्त्र दान करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जप करें.
(FAQs)
1. क्या आज लोन के लिए आवेदन करना सही रहेगा?
जी हाँ, आज चंद्रमा छठे भाव में उच्च का है, इसलिए गोल्ड लोन या प्रॉपर्टी लोन की मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है.
2. करियर में इंसेंटिव पाने के लिए क्या करें?
आज अपने पेंडिंग टारगेट्स पर फोकस करें. सोमवार की ऊर्जा का सही इस्तेमाल आपको महीने के अंत में बड़ा आर्थिक लाभ दिला सकता है.
3. आज की यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?
आज आपके लिए पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ और लाभकारी रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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