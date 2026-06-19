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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 19 June 2026: धनु राशि नौवें चंद्रमा से दूर होंगी छात्रों की पढ़ाई की मुश्किलें, जीवनसाथी से मिलेगा बड़ा सरप्राइज

Aaj ka Dhanu Rashifal 19 June 2026: धनु राशि नौवें चंद्रमा से दूर होंगी छात्रों की पढ़ाई की मुश्किलें, जीवनसाथी से मिलेगा बड़ा सरप्राइज

Sagittarius Horoscope 19 June 2026: धनु राशि वालों के लिए बन रहा है शुभ योग, क्या शुक्रवार को न्यू मशीनरी परचेज करने के लिए है महाशुभ समय? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 19 June 2026: आज शाम 05:00 बजे तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि फिर षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:07 तक आश्लेषा नक्षत्र फिर मघा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा.  वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा. 

चंद्रमा सुबह 10:07 के बाद सिंह राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन भविष्य की बड़ी नींव रखने और साख मजबूत करने का साबित होगा. नवम भाव का चंद्रमा होने से आज आपको बिजनेस में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा; आपकी बनाई गई सभी व्यापारिक योजनाएं बाजार में बहुत अच्छे से काम करेंगी और आपको तगड़ा लाभ भी मिलेगा. 

फ्यूचर (भविष्य) की बड़ी जरूरतों को देखते हुए, यदि बिजनेसमैन अपने कारखाने या दुकान के लिए कोई 'न्यू हैवी मशीनरी परचेज' (नई मशीनें खरीदने) करने की काफी समय से प्लानिंग बना रहे हैं, तो इसके लिए आज विशेष शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें, बड़ा लाभ होगा. हालांकि, बिजनेस में काफी दिनों के बाद आज आपके सामने कम समय में ज्यादा काम और बड़े ऑर्डर्स पूरा करने की एक कड़ी चुनौती अचानक आ सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन पेंडिंग पड़े कामों को पूरा करने और आय के नए साधन तलाशने का संकेत दे रहा है. वर्कप्लेस पर जो भी आपके पुराने 'पेंडिंग वर्क' (अधूरे कार्य) लटके पड़े हैं, आज उन्हें पूरी निष्ठा से कंप्लीट करने के लिए आपको अर्जुन की तरह अपना पूरा फोकस और ध्यान कार्यस्थल पर लगाना होगा. एंप्लॉयड पर्सन आज अपनी दैनिक 'इनकम के सोर्सेज' (आय के साधन) को और ज्यादा बड़े स्तर पर कैसे बढ़ाया जाए, इस बात को लेकर मानसिक रूप से थोड़े परेशान और चिंतनशील दिखेंगे; फालतू की गॉसिप से दूर रहें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन भाग्य का पूरा साथ दिलाने वाला साबित होगा. नौवां चंद्रमा बुद्धि को प्रखर बनाएगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन स्टडी रिलेटेड (पढ़ाई से जुड़ी) किसी भी बड़ी प्रॉब्लम या जटिल समस्या का सॉल्यूशन बहुत आसानी से ढूंढने का रहेगा; जिससे आपकी राह आसान होगी और आप अपनी मुख्य पढ़ाई पर पूरा फोकस दोबारा कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और कोई बड़ा रोमांटिक सरप्राइज लेकर आने वाला साबित होगा. नवम चंद्रमा के प्रभाव से आज आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. आपकी मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) में आज आपका 'लाइफ पार्टनर' (जीवनसाथी) आपको अचानक कोई बहुत सुंदर और रोमांटिक 'सरप्राइज' (उपहार) दे सकता है, जिससे पुरानी कड़वाहट मिटेगी. 

बव करण होने से सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आज आपका सेल्फ-कॉन्फिडेंस पूरी तरह टॉप पर रहेगा. हालांकि, ज्योतिषाचार्य की एक कड़ा चेतावनी है आज किसी भी प्रकार की ट्रैवलिंग या यात्रा के दौरान पूरी कड़ाई से सतर्कता रखें, लापरवाही के चलते आपका कोई बहुत ज्यादा कीमती सामान या डाक्यूमेंट्स चोरी होने का रिस्क दिखाई दे रहा है, सावधान रहें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम और ऊर्जा से भरा रहेगा. भाग्य का साथ मिलने से मन में सकारात्मक विचार रहेंगे. यात्रा के दौरान सामान की सुरक्षा के प्रति थोड़े सचेत रहें, बाकी शारीरिक स्वास्थ्य पूरी तरह मजबूत बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग: व्हाइट
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 2
आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और हर्षण योग की महाशुभता पाने के लिए देवगुरु बृहस्पति का पूजन करें. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम को केले के वृक्ष के पास देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें और हल्दी का तिलक लगाकर गुरु स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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