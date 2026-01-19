हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Rashifal 19 January 2026: धनु राशि प्रमोशन और आर्थिक उन्नति, पारिवारिक जीवन में खुशहाली

Dhanu Rashifal 19 January 2026: धनु राशि प्रमोशन और आर्थिक उन्नति, पारिवारिक जीवन में खुशहाली

Sagittarius Horoscope 19 January 2026: धनु राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Jan 2026 03:00 AM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Rashifal 19 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा आपके द्वितीय भाव में स्थित है, जिससे आज वाणी, धन और पारिवारिक मूल्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. नैतिक मूल्यों का पालन करने से न केवल आपका सम्मान बढ़ेगा बल्कि रिश्तों में भी मजबूती आएगी. आज लिया गया कोई भी निर्णय भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकता है, इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाएं.

सेहत राशिफल
सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी. घर में किसी सदस्य की तबीयत में सुधार आने से मानसिक सुकून मिलेगा. हालांकि खानपान में लापरवाही न करें, क्योंकि पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार आपको फिट रखेगा.

बिजनेस राशिफल
जो बिजनेसमैन विदेशी कंपनियों के साथ प्रोडक्ट डील करते हैं, उनके लिए दिन बेहद लाभकारी है. आज किसी बड़े ऑर्डर के मिलने से अच्छी कमाई हो सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों को बड़े क्लाइंट्स के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए और पार्टनर के साथ मिलकर ही संपर्क बनाए रखना लाभदायक रहेगा. सही रणनीति से बिजनेस में स्थायित्व और ग्रोथ दोनों आएगी.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार है. भाग्य का पूरा साथ मिलने से प्रमोशन के योग बन रहे हैं. साथ ही मनचाही जगह पर पोस्टिंग मिलने की भी संभावना है. कार्यस्थल पर टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करने से आपके काम समय पर और आसानी से पूरे होंगे. करियर में आगे बढ़ने का यह बेहतरीन अवसर है.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पहले किए गए प्रयासों का फल मिलेगा. हालांकि खर्च करते समय विवेक बनाए रखें. अनावश्यक खर्चों से बचना भविष्य के लिए बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में माता पिता के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलेगी. उनसे अपने कामकाज को लेकर सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. वैवाहिक जीवन में रोमांच और रोमांस बना रहेगा. आपसी समझ और प्यार से रिश्ते और मजबूत होंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल
आईटी और टेक्नोलॉजी से जुड़े छात्रों के लिए समय शानदार है. पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं. न्यू जनरेशन को यदि किसी तरह की गलत आदत लग गई है, तो उसे तुरंत छोड़ना ही भविष्य के लिए सही रहेगा. आत्मसंयम से ही सफलता का मार्ग खुलेगा.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग रेड.
भाग्यशाली अंक 6.
अनलकी नंबर 1.

उपाय
आज केले के पेड़ पर जल अर्पित करें और गुरु मंत्र का जाप करें. इससे भाग्य और करियर दोनों में उन्नति होगी.

FAQs

  1. क्या आज प्रमोशन के योग हैं?
    हां, नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन और मनचाही पोस्टिंग के संकेत हैं.

  2. क्या बिजनेस में बड़ा लाभ मिल सकता है?
    जी हां, खासकर फॉरेन डीलिंग करने वालों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है.

  3. छात्रों के लिए दिन कैसा रहेगा?
    आईटी और टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहद अनुकूल और सफलतादायक है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 19 Jan 2026 03:00 AM (IST)
Horoscope Today Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal Rashifal 2026
