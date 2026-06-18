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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 18 June 2026: धनु राशि हैकर्स के निशाने पर रह सकता है व्यापारियों का सिस्टम, तुरंत बदलें पासवर्ड और लें डेटा बैकअप

Aaj ka Dhanu Rashifal 18 June 2026: धनु राशि हैकर्स के निशाने पर रह सकता है व्यापारियों का सिस्टम, तुरंत बदलें पासवर्ड और लें डेटा बैकअप

Saggitarius Horoscope 18 June 2026:व्यापारियों को साइबर सुरक्षा और हैकर्स से रहना होगा बेहद अलर्ट, क्या गुरुवार को गुप्त ऑफिशियल प्लानिंग लीक होने से हो सकता है बड़ा नुकसान? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 18 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 18 June 2026: आज शाम 06:59 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि फिर पंचमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:32 तक पुष्य नक्षत्र फिर आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, व्याघात  योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन डिजिटल सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी लेकर आया है. आज अपनी 'डिजिटल सिक्योरिटी' और साइबर सुरक्षा पर कड़ाई से काम करें, क्योंकि बाजार के शातिर 'हैकर्स' (Hackers) के द्वारा आपके सिस्टम में सेंधमारी किए जाने का भारी रिस्क दिखाई दे रहा है.

तुरंत अपने बिजनेस डेटा का पूरा सुरक्षित बैकअप लें और अपने सभी पुराने पासवर्ड्स बदलें; क्योंकि हमेशा याद रखें सुरक्षित डेटा ही आपकी कंपनी के भविष्य का असली धन है. किसी नए बिजनेस की बारीकियों को समझने के लिए आज संघर्ष करना पड़ सकता है; अपनी तिजोरी को सुरक्षित रखने के लिए उधारी के लेन-देन से पूरी तरह बचें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से नव-नियुक्त कर्मचारियों (New Employees) के लिए गुरुवार का दिन अत्यधिक सजग रहने और अपनी ऑफिशियल योजनाओं को गुप्त रखने की कड़ा हिदायत दे रहा है. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज वर्कप्लेस पर अपने सीनियर अधिकारियों और कंपनी के बॉस के साथ कोई भी संवाद या बातचीत करते समय बहुत ज्यादा 'विनम्र, शालीन और सजग' रहना होगा; क्योंकि मैनेजमेंट आज आपके द्वारा बोले गए हर एक शब्दों और आपकी हरकतों पर बारीक गौर कर रहा है, लापरवाही से बड़ी डांट पड़ सकती है. 

एंप्लॉयड पर्सन अपने 'ऑफिशियल वर्क और गुप्त प्लानिंग' को दफ्तर में किसी के साथ भी भूलकर भी शेयर बिल्कुल न करें, ऑफिस की बातों का पूरी तरह गोपनीय रहना आपके करियर की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है; कार्यस्थल पर अचानक काम का प्रेशर बढ़ने और विरोधियों के सक्रिय होने से मन थोड़ा परेशान रह सकता है; आत्मबल को मजबूत रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और ऑनलाइन एक्टिविटीज से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चेतावनी लेकर आया है. आठवां चंद्रमा मन को भ्रमित रख सकता है. आज मोबाइल फोन पर 'ऑनलाइन गेमिंग' (Online Gaming) और फालतू के मनोरंजन की तरफ आपका ध्यान बहुत ज्यादा आकर्षित होने के कारण, स्टूडेंट्स अपनी मुख्य स्टडी (पढ़ाई) पर चाहकर भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका कीमती समय पूरी तरह बर्बाद हो सकता है; इस गंदी लत को तुरंत छोड़ें और परीक्षाओं पर ध्यान दें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा सावधानी और परिपक्वता से फैसले लेने का संकेत दे रहा है. आठवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर 'प्रॉपर्टी या जमीन-जायदाद' के पुराने अटके पड़े सरकारी कार्यों में कुछ अनचाही अड़चनें या बड़ी प्रॉब्लम अचानक आ सकती है; मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) में कुछ नकारात्मक और भ्रामक बदलाव आपके लिए मानसिक परेशानियां खड़ी कर सकते हैं; इसलिए आज अपने पार्टनर के इमोशंस (भावनाओं) को गहराई से समझते हुए ही बहुत शांत स्वभाव से व्यवहार करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज अष्टम चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव के कारण खुद के वाहन से यात्रा करते समय या ड्राइविंग के दौरान पूरी सावधानी बरतें, चोट लगने की आशंका दिखाई दे रही है. दफ्तर के मानसिक तनाव और हैकर्स की चिंताओं के कारण भारी सिरदर्द परेशान कर सकता है; खुद को शांत रखने के लिए शिव मंदिर जरूर जाएं.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज अष्टम चंद्रमा के दोषों को शांत करने, साइबर हैकिंग से रक्षा और मानसिक अशांति से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज गुरुवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और शिव अष्टक का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
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