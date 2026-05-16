Aaj ka Dhanu Rashifal 16 May 2026: आज शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या का पावन पर्व है. धनु राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 5वें भाव (बौद्धिक और संतान स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज आपकी राशि में बुधादित्य योग, वाशि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और सौभाग्य योग का अद्भुत संयोग बना हुआ है, जो आपके बौद्धिक कौशल और कार्यकुशलता को शिखर पर ले जाएगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "सूर्य जैसी चमक" लेकर आया है. व्यापारिक रिश्तों में पारदर्शिता (Transparency) आने से काम का बोझ कम होगा और मुनाफे की हिस्सेदारी पूरी तरह स्पष्ट रहेगी. बुधादित्य और सौभाग्य योग के प्रभाव से, और पिता के सटीक मार्गदर्शन से आप आज किसी बहुत बड़े व्यावसायिक सौदे (Mega Deal) को अंतिम रूप देने में सफल रहेंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में शनिवार का यह दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. आपके सीनियर और वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यक्षमता से बेहद प्रभावित रहेंगे और किसी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय (Policy Decision) में आपको शामिल कर सकते हैं. विशेष रूप से आईटी प्रोफेशनल्स (IT Professionals) के लिए आज का दिन शानदार है; आपको विदेश से किसी बड़ी कंपनी का ऑफर या नया प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिल सकता है, जो आपके करियर को सुरक्षित करेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

5वें भाव का चंद्रमा विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी है. छात्रों की पढ़ाई में निखार आएगा और एकाग्रता बढ़ेगी. इस वीकेंड आपका बौद्धिक कौशल और तार्किक क्षमता मजबूत रहेगी, जिससे कठिन से कठिन प्रोजेक्ट भी आसानी से पूरे हो जाएंगे.

सामाजिक और पारिवारिक जीवन (Social & Family Life)

आपकी नेतृत्व क्षमता (Leadership) और साहस के कारण समाज और परिवार में आपका कद ऊँचा होगा. अटके हुए सरकारी काम आज गति पकड़ेंगे, जिससे बड़ी राहत मिलेगी. सप्ताहांत पर परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा और पिता के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे.

भाग्यशाली रंग: सफेद (शांति और पवित्रता का प्रतीक)

सफेद (शांति और पवित्रता का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 4

4 अशुभ अंक: 7

7 आज का उपाय: शनि जयंती पर शनि देव के मंदिर में काले तिल और तेल अर्पित करें. हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा. पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

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