Aaj ka Dhanu Rashifal 16 April 2026: गुरुवार का पंचांग धनु राशि के जातकों को थोड़ा संभलकर चलने की सलाह दे रहा है. आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी तिथि रात्रि 08.12 बजे तक रहेगी, जिसके बाद अमावस्या का आरंभ होगा. नक्षत्रों की स्थिति देखें तो दोपहर 01.59 बजे तक उत्तराभाद्रपद और फिर रेवती नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों की युति से वाशि, सुनफा, सर्वार्थ सिद्धि और ऐन्द्र योग का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन चन्द्रमा का मीन राशि में शनि के साथ होना 'विष दोष' बना रहा है. चौथे भाव में चन्द्रमा की स्थिति पारिवारिक सुख में कमी ला सकती है. आज शुभ कार्यों के लिए शाम 05.00 से 06.00 बजे तक का समय (शुभ का चौघड़िया) उपलब्ध है. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान जोखिम भरे कार्यों से बचें.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सावधानी बरतने का है. पार्टनरशिप बिजनेस में किसी भी नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी सलाह जरूर लें; किसी गुप्त शर्त के कारण भविष्य में धोखा मिल सकता है. शेयर बाजार की अस्थिरता आपके पोर्टफोलियो को नुकसान पहुँचा सकती है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए कच्चे माल की कमी या जमाखोरी उत्पादन लागत बढ़ा सकती है. निर्यात (Export) के काम में क्वालिटी चेक का खास ध्यान रखें, वरना माल रिटर्न होने से आपकी मार्केट वैल्यू खराब हो सकती है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

करियर के मोर्चे पर आज आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. विष दोष के प्रभाव से ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट या फाइल को लेकर सीनियर और बॉस का भारी दबाव रहेगा. समय पर काम पूरा न होने से आपको अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. एंप्लॉयड पर्सन को सलाह है कि वे समय के साथ खुद को अपडेट करें, वरना स्किल्स की कमी के कारण विरोधी आपका मजाक बना सकते हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का दिन चुनौतियों भरा रह सकता है. कलाकारों (Artists) की कला पर सवाल उठाए जा सकते हैं या कॉपीराइट जैसा कोई कानूनी मुद्दा बन सकता है. आज अपनी अधूरी रचनाओं को सार्वजनिक मंच या सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें. एकाग्रता की कमी आपकी पढ़ाई को प्रभावित कर सकती है, इसलिए शांत मन से अध्ययन करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन नरम रह सकता है. आपको डिहाइड्रेशन और यूरिन इन्फेक्शन (पेशाब में जलन) जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. काम की व्यस्तता के बीच पानी का भरपूर सेवन करें और स्वच्छता का ध्यान रखें. शारीरिक थकान के कारण मानसिक चिड़चिड़ापन भी रह सकता है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में अशांति और क्लेश की संभावना है. पार्टनर पर शक करने की आपकी आदत रिश्ते में दरार डाल सकती है. आज भावनाओं में बहकर कोई ऐसा वादा न करें जिसे निभाना आपके लिए मुश्किल हो, क्योंकि वादा टूटने से पार्टनर का भरोसा उठ सकता है. राजनीति से जुड़े लोगों का प्रशासन के साथ तालमेल नहीं बैठेगा, जिससे विकास कार्यों में बाधा आएगी और क्षेत्रीय जनता का विरोध झेलना पड़ सकता है.

आज का अचूक उपाय

धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, इसलिए आज पीले चने की दाल का दान करें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 4

FAQs

1. क्या आज धनु राशि वालों को नया बिजनेस एग्रीमेंट करना चाहिए?

नहीं, आज विष दोष के कारण नए समझौतों में धोखा होने की संभावना है. यदि बहुत जरूरी हो तो कानूनी सलाह के बाद ही आगे बढ़ें.

2. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा शुभ है?

आज के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और फलदायी रहेगा.

3. पारिवारिक तनाव को कैसे कम करें?

आज के दिन धैर्य रखें और घर के मामलों में अपनी ईगो को किनारे रखकर संवाद करें.

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