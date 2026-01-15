हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Rashifal 15 January 2026: खर्चों में वृद्धि! करियर, धन, परिवार और स्वास्थ्य पर क्या होगा असर? जानें राशिफल

Dhanu Rashifal 15 January 2026: खर्चों में वृद्धि! करियर, धन, परिवार और स्वास्थ्य पर क्या होगा असर? जानें राशिफल

Sagittarius Horoscope 15 January 2026: धनु राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 15 Jan 2026 04:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Dhanu Rashifal 15 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके द्वादश भाव में स्थित रहेगा, जिसके कारण खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है. आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतना जरूरी रहेगा. बिना सोचे-समझे किया गया खर्च बाद में परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखें.

धनु राशि करियर और वर्कस्पेस राशिफल:
एंप्लॉयड पर्सन को कार्यस्थल पर सीनियर और बॉस से संवाद करते समय विनम्र और सजग रहना चाहिए. आपके शब्दों और व्यवहार पर बारीकी से नजर रखी जा सकती है. वर्कस्पेस पर काम का दबाव बढ़ने के साथ-साथ विरोधियों की सक्रियता भी आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है. धैर्य और प्रोफेशनल अप्रोच बनाए रखना आज बेहद जरूरी रहेगा.

धनु राशि व्यापार राशिफल:
किसी नए बिजनेस की बारीकियों को समझने में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है. नियमित मेहनत और सही रणनीति के जरिए ही आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे. बिजनेसमैन को धैर्य रखने की सलाह दी जाती है और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें. ग्रहों के अनुकूल होने का इंतजार करें, क्योंकि समय से पहले कोई बड़ा परिणाम मिलने की संभावना कम है.

धनु राशि धन और संपत्ति राशिफल:
फैमिली में प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में अड़चन आ सकती है. किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करना जरूरी रहेगा. आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी न करें.

धनु राशि पारिवारिक और वैवाहिक जीवन राशिफल:
मैरिड लाइफ में कुछ नकारात्मक बदलाव आपको परेशान कर सकते हैं. लाइफ पार्टनर के इमोशंस को समझते हुए ही व्यवहार करें, वरना गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. संतान की सेहत को लेकर भी चिंता बनी रह सकती है.

धनु राशि नई पीढ़ी और मानसिक स्थिति राशिफल:
न्यू जनरेशन के लिए यह समय जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने का है. नकारात्मक सोच से दूरी बनाकर आत्मबल को मजबूत करें.

धनु राशि शिक्षा राशिफल:
गेमिंग की ओर अधिक झुकाव होने से स्टूडेंट्स पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे. समय प्रबंधन करना आज बेहद जरूरी रहेगा.

धनु राशि शुभ संकेत:
लकी कलर – ब्राउन
लकी नंबर – 8
अनलकी नंबर – 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 15 Jan 2026 04:00 AM (IST)
Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

धनु राशि वालों के पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

वैवाहिक जीवन में नकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। जीवनसाथी की भावनाओं को समझें, अन्यथा गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। संतान की सेहत की चिंता भी रह सकती है।

'ममता बनर्जी ने किया अपराध, इस रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में कोलकाता HC में ED की दलील
संभल के CO रहे अनुज चौधरी पर दर्ज होगा केस, अखिलेश यादव बोले, 'ये पक्षपाती पुलिसकर्मी...'
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बारे में आप कितना जानते हैं, जानें परिवार में कौन-कौन?
IND vs NZ मैच में बांग्लादेशी अंपायर कैसे? टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच कैसे हुआ ये संभव; जानें
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, इस रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में कोलकाता HC में ED की दलील
संभल के CO रहे अनुज चौधरी पर दर्ज होगा केस, अखिलेश यादव बोले, 'ये पक्षपाती पुलिसकर्मी...'
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बारे में आप कितना जानते हैं, जानें परिवार में कौन-कौन?
IND vs NZ मैच में बांग्लादेशी अंपायर कैसे? टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच कैसे हुआ ये संभव; जानें
