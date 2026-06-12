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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 12 June 2026: धनु राशि अतिगंड योग से सोशल मीडिया पर स्पेशल व्यक्ति को बताएंगे दिल का हाल, शुरू होगा नया सफर

Aaj ka Dhanu Rashifal 12 June 2026: धनु राशि अतिगंड योग से सोशल मीडिया पर स्पेशल व्यक्ति को बताएंगे दिल का हाल, शुरू होगा नया सफर

Saggitarius Horoscope 12 June 2026: धनु राशि वालों को लाइसेंस कार्यों में मिलेगी बड़ी सफलता, क्या शुक्रवार को कूटनीतिक शैली से हर मीटिंग को सफल बनाएंगे कर्मचारी? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 12 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 12 June 2026: आज शाम 07:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि फिर त्रयोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:29 तक अश्विनी नक्षत्र फिर भरणी नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अतिगंड योग का साथ मिलेगा. वहीं धनु राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा मेष राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सरकारी परमिशन (लाइसेंस) हासिल करने और आर्थिक प्रबंधन सुधारने का साबित होगा. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन बहुत बेहतर रहेगा; यदि आप अपने व्यापार के विस्तार के लिए किसी प्रकार का सरकारी लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या एनओसी (NOC) लेने की प्लानिंग काफी समय से बना रहे थे, तो आज उसमें आपको शत-प्रतिशत बड़ी सफलता आसानी से मिल सकती है. 

हालांकि, आज बिजनेस में आमदनी के मुकाबले फालतू के खर्चे थोड़े अधिक होने वाले हैं; लेकिन ज्योतिषाचार्य को पूरा विश्वास है कि आप धैर्यपूर्वक उनका डटकर सामना करते हुए, अपने फालतू के खर्चों पर कड़ाई से लगाम लगाने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे; धन अर्जित करने के लिए आज अपनी मुख्य मार्केटिंग (विपणन रणनीतियों) की तरफ विशेष ध्यान केंद्रित करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मैनेजमेंट व सेल्स फील्ड के लोगों के लिए शुक्रवार का दिन दफ्तर में संकटमोचक बनने और अपनी कूटनीतिक धाक जमाने का रहेगा. कार्यस्थल पर आज आपका पूरा मैनेजमेंट (प्रबंधन क्षमता) बहुत ही ज्यादा स्मूथ और शानदार रहेगा; दफ्तर में क्लाइंट्स, सीनियर्स और जूनियर्स सबके साथ आपका कम्युनिकेशन (संवाद) बेहद बैलेंस्ड रहेगा; आपकी इसी गजब की 'डिप्लोमैटिक अप्रोच' (कूटनीतिक व्यवहार) के बल पर आज ऑफिस की हर मुख्य मीटिंग पूरी तरह सक्सेसफुल (सफल) साबित होगी. 

ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि वर्कस्पेस पर कार्य करते समय अपने सीनियर्स के साथ भूलकर भी किसी प्रकार का मिस-कम्युनिकेशन (बातचीत की कमी) या किसी तरह की गलतफहमी बिल्कुल न रहने दें, बातचीत कर मसले क्लियर रखें; आज आप अकेले ही बड़े प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा करने में पूरी तरह सक्षम बनेंगे; मार्केटिंग के जातकों पर वर्कलोड बढ़ सकता है लेकिन वे अपनी अद्भुत क्षमता से उसे बखूबी हैंडल कर लेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को निखारने और एकाग्र रहने का रहेगा. पांचवां चंद्रमा बुद्धि का तीव्र विकास करेगा. स्टूडेंट्स आज अपनी टाइम-टेबल के अनुसार कड़ा अभ्यास करेंगे, जिससे मुश्किल टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स आसानी से तैयार हो जाएंगे, गुरुजनों का पूरा सपोर्ट बना रहेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बहार और जीवन का एक बेहद खूबसूरत नया चरण लेकर आने वाला साबित होगा. आज आपकी कुंडली में अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग का महाशुभ निर्माण होने से, लव लाइफ में चल रही पुरानी सभी दूरियां पूरी तरह समाप्त होंगी; आज आप डिजिटल माध्यमों या सोशियल मीडिया पर अपने किसी बहुत ही 'स्पेशल व्यक्ति' को अपने दिल का हाल और अपनी भावनाएं खुलकर बताएंगे, जिससे आपके प्रेम जीवन के एक बिल्कुल 'नए और खूबसूरत चरण' (New Phase) की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से होगी, जिससे मन आनंदित रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पांचवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़ और चुस्त-दुरुस्त बनी रहेगी. लाइसेंस का काम पूरा होने और लव लाइफ में नया मोड़ आने की बंपर खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह तनावमुक्त और फ्रेश महसूस करेंगे. शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत हाई रहेगा.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज पांचवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और अतिगंड व सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने के लिए देवगुरु बृहस्पति का विशेष पूजन करें. आज शुक्रवार के दिन सुबह केले के वृक्ष के पास देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें और हल्दी का तिलक लगाकर गुरु स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Jun 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
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