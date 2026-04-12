धन भाव का चंद्रमा वित्तीय स्थिरता और वाणी में मधुरता लाता है, जिससे आज आर्थिक रूप से आप काफी मजबूत रहेंगे।
Aaj ka Dhanu Rashifal 12 April 2026: विदेशी मुद्रा से बढ़ेगा नेट प्रॉफिट, निवेश के लिए आज है सबसे शुभ दिन
Sagittarius Horoscope: धनु राशि 12 अप्रैल 2026 विदेशी व्यापार से बंपर मुनाफा और नई ब्रांच में प्रमोशन के योग. परिवार के सहयोग से बड़ी समस्या का हल निकलेगा. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.
- आर्थिक रूप से मजबूत, विदेशी मुद्रा से लाभ, निवेश शुभ रहेगा।
- करियर में अनुशासन के कारण मिलेगी नई जिम्मेदारी, जूनियर्स प्रेरित होंगे।
- पारिवारिक समस्याएं सुलझेंगी, जीवनसाथी का साथ, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
- विद्यार्थियों को ग्रुप स्टडी से मिलेगा लाभ, कला क्षेत्र में पहचान।
Aaj ka Dhanu Rashifal 12 April 2026: रविवार को वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. दोपहर 03:14 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रभावी होगा. चन्द्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव (धन भाव) में गोचर कर रहे हैं. धन भाव का चन्द्रमा वित्तीय स्थिरता और वाणी में मधुरता लाता है. आज ग्रहों के शुभ संयोग से वाशि, सुनफा और साध्य योग का लाभ मिलेगा. शुभ कार्यों और निवेश के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 तक का समय सर्वोत्तम है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान लेन-देन से बचें.
करियर राशिफल (Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सम्मानजनक रहेगा. संडे होने के बावजूद आपकी अनुशासनप्रियता और समयबद्धता की ऑफिस में चर्चा होगी. आपकी ईमानदारी और लंबे समय के योगदान को देखते हुए कंपनी आपको किसी नई ब्रांच में बेहतर पद या बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का विचार कर सकती है. जूनियर्स आपको अपना रोल मॉडल मानेंगे.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
आर्थिक रूप से आज आप काफी मजबूत रहेंगे. विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का सीधा फायदा आपके नेट प्रॉफिट में जुड़ता दिखेगा. पैतृक (Ancestral) व्यापारी अपनी पुरानी साख और नए विजन के तालमेल से मार्केट में अपनी मोनोपॉली स्थापित करने में सफल रहेंगे. निवेश के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है; शुभ मुहूर्त में किया गया निवेश आपकी संपत्ति में भारी बढ़ोतरी करेगा.
लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घर की किसी बड़ी और पुरानी समस्या को सुलझाने में सफल रहेंगे, जिससे आपसी विश्वास बढ़ेगा. सामाजिक रूप से भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज ग्रुप स्टडी (Group Study) बहुत फायदेमंद साबित होगी; कठिन विषयों को समझने में सहपाठियों की मदद मिलेगी. कला के क्षेत्र से जुड़े आर्टिस्ट्स के लिए आज का दिन शानदार है, उनकी कृतियों को एक बड़ा और अंतरराष्ट्रीय बाजार मिल सकता है.
स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत के मामले में आज का दिन नई ऊर्जा लेकर आया है. पुरानी किसी लंबी बीमारी से बड़ी राहत मिलने के योग हैं. आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से काफी फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनचर्या में सुधार होगा.
राजनीति और सामाजिक क्षेत्र
राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन छवि निखारने वाला है. आपकी शालीनता और विवादों से दूर रहने की नीति आपको सभी दलों में स्वीकार्य बनाएगी. किसी परोपकारी संस्था से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जो आपको आत्मिक शांति देगा.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 7
आज का उपाय: आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और चने की दाल का दान करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
आज धनु राशि वालों के लिए धन भाव का चंद्रमा कैसा रहेगा?
धनु राशि वालों के करियर के लिए आज का दिन कैसा है?
संडे होने के बावजूद, आपकी अनुशासनप्रियता और समयबद्धता की ऑफिस में चर्चा होगी। आपको बेहतर पद या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
धनु राशि वालों के व्यापार और निवेश के लिए आज का शुभ मुहूर्त क्या है?
शुभ कार्यों और निवेश के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 तक का समय सर्वोत्तम है।
धनु राशि वालों के लव और फैमिली लाइफ के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा और जीवनसाथी के साथ मिलकर घर की समस्या सुलझाने में सफल रहेंगे।
आज धनु राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए क्या विशेष है?
स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन नई ऊर्जा लेकर आया है। पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी और आप शारीरिक व मानसिक रूप से फिट महसूस करेंगे।
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