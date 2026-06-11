Aaj ka Dhanu Rashifal 11 June 2026: आज रात्रि 10:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:16 तक रेवती नक्षत्र फिर अश्विनी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 08:16 के बाद मेष राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और बड़ा व्यावसायिक सौदा फाइनल करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में शोभन और सर्वार्थसिद्धि योग का महाशुभ निर्माण होने से, व्यापारियों के लिए आज का दिन बाजार में कोई बहुत 'बड़ा सौदा' (Mega Deal) क्रैक करने के लिए अति शुभ और मंगलकारी है.

ई-कॉमर्स (E-commerce) और ऑनलाइन स्टोर चलाने वाले जातकों के लिए आज प्रोडक्ट फोटोग्राफी की क्वालिटी को सुधारना सेल्स में जबरदस्त और बंपर बूस्ट (बढ़ोतरी) लेकर आएगा; आपके विजुअल्स आकर्षक होने से ग्राहकों का कन्वर्जन रेट काफी बढ़ जाएगा. डे स्टार्टिंग में अपने लक्ष्यों को दोबारा देखने और उन्हें रिवाइज करने से बिजनेस की आगे की दिशा पूरी तरह साफ हो जाएगी; टेक्नोलॉजी के बिजनेस में आज नई तकनीक अपनाने से पुरानी आ रही सभी दिक्कतें पूरी तरह हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से आईटी प्रोफेशनल्स के लिए गुरुवार का दिन करियर में गजब का वर्चस्व और रचनात्मक आजादी दिलाने वाला साबित होगा. आज ऑफिस में 'आईटी प्रोफेशनल्स' (IT Professionals) को अधिकारियों और मैनेजमेंट की तरफ से काम करने की पूरी स्वतंत्रता (स्वायत्तता) मिलेगी; बॉस आपकी अद्भुत क्षमताओं पर पूरा भरोसा दिखाएंगे और आपको अपने तरीके से प्रोजेक्ट्स हैंडल करने की पूरी छूट देंगे.

अधिकारियों का यह अटूट विश्वास आज आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ावा देगा और आप कंपनी को बेहतरीन परिणाम देंगे. दफ्तर में काम का प्रेशर घटने से आज आपको हर कार्य को बहुत शांति और बेहतर तरीके से करने का शानदार मौका मिलेगा, जिससे आपके काम की क्वालिटी में बड़ा सुधार आएगा और आप बारीक डिटेल्स पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और सरकारी नौकरी की तैयारियों में जुटे युवाओं के लिए आज का दिन भाग्य चमकाने वाला और बड़ी खुशखबरी लाने वाला साबित होगा. पांचवां चंद्रमा बुद्धि को प्रखर बनाएगा. जो प्रतियोगी छात्र लंबे समय से 'सरकारी नौकरी की तैयारी' (Government Job Prep) में कड़े परिश्रम से जुटे हैं, आज उन्हें मैनेजमेंट या विभाग की तरफ से करियर से जुड़ी कोई बहुत बड़ी व 'सुखद सूचना' अचानक प्राप्त हो सकती है, जिससे आपके करियर में गजब की स्थिरता आएगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन पुराने सभी वैचारिक मतभेदों को हमेशा के लिए समाप्त करने का है. पांचवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज माता-पिता को अपनी संतान की तरफ से असीम सुख, आदर और सम्मान प्राप्त होगा. प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज आपके रिश्तों में गजब की 'सरेंडर' (समर्पण) की पावन भावना आने से, जीवनसाथी के साथ चल रही पुरानी सभी दरारें और गलतफहमियां पूरी तरह हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी; क्योंकि हमेशा याद रखें रिश्तों में थोड़ा झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि आपसी बॉन्ड को और ज्यादा मजबूत करने का सबसे पवित्र साधन है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पांचवें चंद्रमा और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनी रहेगा. सरकारी नौकरी की सुखद सूचना मिलने और काम का प्रेशर घटने से आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स, फ्रेश और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज पांचवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और शोभन योग की महाशुभता पाने के लिए देवगुरु बृहस्पति का विशेष पूजन करें. आज गुरुवार के दिन सुबह केले के वृक्ष के पास देशी घी का नौ बत्तियों वाला दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें और हल्दी का तिलक लगाकर गुरु स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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