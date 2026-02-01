हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanu Rashifal 1 February 2026: रविवार के दिन धनु राशि के जातक आर्थिक जोखिम लेने से बचें, वरना नुकसान तय!

Sagittarius Horoscope 1 February 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Feb 2026 06:17 AM (IST)
Dhanu Rashifal 1 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में है, जिससे अचानक समस्याएं, पारिवारिक टकराव और मानसिक दबाव बन सकता है. ननिहाल पक्ष से किसी व्यक्ति के साथ अनबन की स्थिति भी बन सकती है. आज का दिन नियंत्रण और चुप्पी से नुकसान कम करने का है.

स्वास्थ्य राशिफल

मांसपेशियों में खिंचाव, कमर या पैरों में दर्द परेशान कर सकता है. शरीर पर ज्यादा जोर न डालें और हाइड्रेशन बनाए रखें.

बिजनेस राशिफल

पार्टनरशिप बिजनेस में किसी के बहकावे में आना भारी नुकसान करा सकता है. आज सिर्फ अपने विवेक और लिखित शर्तों पर भरोसा करें.

जॉब और करियर राशिफल

सरकारी सेवारत लोगों के लिए दिन संवेदनशील है, किसी जांच या गलती में फंसने का खतरा है. प्राइवेट नौकरी वालों से बॉस समय पर काम की उम्मीद करेगा, लेकिन आप डिले कर सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ेगा.

फाइनेंस राशिफल

अचानक खर्च या जुर्माने जैसी स्थिति बन सकती है. पैसों को लेकर कोई भी जोखिम आज न लें.

लव और फैमिली राशिफल

अपने कामों में ज्यादा उलझे रहने से परिवार नाराज हो सकता है. आज बहस करने से बेहतर है चुप रहना और चीजों को ठंडा होने देना.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को रुकावटों और निराशा का सामना करना पड़ेगा. आज धैर्य ही आपकी ताकत है.

भाग्यशाली रंग और अंक

लक्की कलर – नेवी ब्लू
लक्की नंबर – 9

उपाय

आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं, इससे भय, विवाद और हानि के योग कम होंगे.

FAQs

Q1. क्या आज धनु राशि वालों को नुकसान हो सकता है?
हाँ, गलत फैसले और टकराव से नुकसान का खतरा है.

Q2. बॉस से परेशानी क्यों दिख रही है?
क्योंकि काम समय पर पूरा न होने से असंतोष बढ़ सकता है.

Q3. पारिवारिक तनाव कैसे टालें?
आज प्रतिक्रिया देने से बचें और मौन अपनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 01 Feb 2026 06:17 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal
और पढ़ें
