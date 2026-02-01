Dhanu Rashifal 1 February 2026: रविवार के दिन धनु राशि के जातक आर्थिक जोखिम लेने से बचें, वरना नुकसान तय!
Sagittarius Horoscope 1 February 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?
Dhanu Rashifal 1 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में है, जिससे अचानक समस्याएं, पारिवारिक टकराव और मानसिक दबाव बन सकता है. ननिहाल पक्ष से किसी व्यक्ति के साथ अनबन की स्थिति भी बन सकती है. आज का दिन नियंत्रण और चुप्पी से नुकसान कम करने का है.
स्वास्थ्य राशिफल
मांसपेशियों में खिंचाव, कमर या पैरों में दर्द परेशान कर सकता है. शरीर पर ज्यादा जोर न डालें और हाइड्रेशन बनाए रखें.
बिजनेस राशिफल
पार्टनरशिप बिजनेस में किसी के बहकावे में आना भारी नुकसान करा सकता है. आज सिर्फ अपने विवेक और लिखित शर्तों पर भरोसा करें.
जॉब और करियर राशिफल
सरकारी सेवारत लोगों के लिए दिन संवेदनशील है, किसी जांच या गलती में फंसने का खतरा है. प्राइवेट नौकरी वालों से बॉस समय पर काम की उम्मीद करेगा, लेकिन आप डिले कर सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ेगा.
फाइनेंस राशिफल
अचानक खर्च या जुर्माने जैसी स्थिति बन सकती है. पैसों को लेकर कोई भी जोखिम आज न लें.
लव और फैमिली राशिफल
अपने कामों में ज्यादा उलझे रहने से परिवार नाराज हो सकता है. आज बहस करने से बेहतर है चुप रहना और चीजों को ठंडा होने देना.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को रुकावटों और निराशा का सामना करना पड़ेगा. आज धैर्य ही आपकी ताकत है.
भाग्यशाली रंग और अंक
लक्की कलर – नेवी ब्लू
लक्की नंबर – 9
उपाय
आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं, इससे भय, विवाद और हानि के योग कम होंगे.
FAQs
Q1. क्या आज धनु राशि वालों को नुकसान हो सकता है?
हाँ, गलत फैसले और टकराव से नुकसान का खतरा है.
Q2. बॉस से परेशानी क्यों दिख रही है?
क्योंकि काम समय पर पूरा न होने से असंतोष बढ़ सकता है.
Q3. पारिवारिक तनाव कैसे टालें?
आज प्रतिक्रिया देने से बचें और मौन अपनाएं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
