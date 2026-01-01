हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Career 2026 Rashifal: धनु राशि 2026 नौकरी, पढ़ाई और जीवन में किन क्षेत्रों में बदलेगी किस्मत?

Dhanu Career 2026 Rashifal: धनु राशि 2026 नौकरी, पढ़ाई और जीवन में किन क्षेत्रों में बदलेगी किस्मत?

Dhanu Career 2026 Rashifal: धनु राशि वालों के लिए 2026 मेहनत, सीख और करियर में आगे बढ़ने का साल रहेगा. पढ़ाई, नौकरी और बिजनेस में नए मौके मिलेंगे, बस धैर्य और फोकस बनाए रखें.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Jan 2026 11:57 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Sagittarius Career 2026 Horoscope: करियर के क्षेत्र में भी 2026 धनु राशि वालों के लिए औसत से बेहतर रहेगा. करियर भाव के स्वामी बुध और छठे भाव के स्वामी शुक्र अधिकतर समय अनुकूल स्थिति में रहेंगे, जिससे नौकरी में स्थिरता और तरक्की के अवसर मिलेंगे.

03 फरवरी से 11 अप्रैल 2026 के बीच नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन इस समय जॉब बदलने से बचना बेहतर रहेगा. सहकर्मियों और वरिष्ठों से मधुर व्यवहार रखना बेहद जरूरी होगा.

11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के दौरान बुध चतुर्थ भाव में रहेंगे, लेकिन शनि के साथ नीच अवस्था में होने से कोई बड़ा रिस्क लेने से बचना चाहिए. इस समय घर-परिवार की समस्याओं को काम पर हावी न होने दें.

बिजनेस करने वालों के लिए यह साल विस्तार और नए स्टार्टअप के लिए अच्छा है. शनि और बृहस्पति का प्रभाव आपको अनुशासन, योजना और सही फैसलों से आगे बढ़ने में मदद करेगा. हालांकि जून से अक्टूबर 2026 के बीच कानूनी और सरकारी मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा.

शिक्षा का भविष्य

वर्ष 2026 में धनु राशि के छात्रों को उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने की पूरी संभावना है. पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह अधिकांश समय आपके पक्ष में रहेंगे, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और स्किल आधारित पढ़ाई में लाभ मिल सकता है. हालांकि, कुछ समय ऐसे भी आएंगे जब पढ़ाई पर फोकस करना थोड़ा कठिन होगा.

02 अप्रैल से 11 मई 2026 के बीच मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर पढ़ाई में बाधाएं ला सकता है. इस दौरान ध्यान भटकना, आलस्य या घर से जुड़ी परेशानियां पढ़ाई को प्रभावित कर सकती हैं. इसी तरह 18 सितंबर से 12 नवंबर 2026 के बीच मंगल का अष्टम भाव में नीच अवस्था में रहना भी शिक्षा के लिए कमजोर समय रहेगा.

लेकिन राहत की बात यह है कि बृहस्पति, जो कि आपकी राशि के स्वामी और उच्च शिक्षा के कारक ग्रह हैं, साल की शुरुआत से लेकर 02 जून 2026 तक सप्तम भाव में रहेंगे. उनकी दृष्टि आपके लाभ, लग्न और प्रयास भाव पर पड़ने से आपकी सोच तेज होगी, एकाग्रता बढ़ेगी और सफलता के मौके मिलेंगे.

02 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच गुरु उच्च अवस्था में अष्टम भाव में रहेंगे. यह समय बताता है कि कड़ी मेहनत करने वालों को शानदार परिणाम मिल सकते हैं, जबकि लापरवाही करने वाले छात्रों को नुकसान उठाना पड़ सकता है.
विदेश में पढ़ाई करने या घर से दूर जाकर पढ़ने के इच्छुक छात्रों के लिए यह साल बहुत शुभ है. मनचाहा कॉलेज, यूनिवर्सिटी या प्लेसमेंट मिलने के योग बन रहे हैं.

FAQs:

1. क्या 2026 में धनु राशि के छात्रों को सफलता मिलेगी?
हाँ, मेहनती छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा और प्लेसमेंट में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

2. क्या धनु राशि वालों को 2026 में जॉब या प्रमोशन मिलेगा?
हाँ, नौकरी में अवसर, प्रमोशन और बिजनेस विस्तार के योग बन रहे हैं, खासकर साल की शुरुआत में.

3. क्या 2026 विदेश पढ़ाई या करियर के लिए अनुकूल है?
बिल्कुल, विदेश में पढ़ाई, एडमिशन और दूर स्थान से करियर अवसर मिलने की प्रबल संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 01 Jan 2026 11:57 PM (IST)
Tags :
Dhanu Rashifal Sagittarius Career Horoscope Horoscope 2026 YEAR 2026

Frequently Asked Questions

2026 में धनु राशि वालों को करियर में कैसी सफलता मिलेगी?

2026 में धनु राशि वालों को करियर में औसत से बेहतर सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थिरता और तरक्की के अवसर मिलने की संभावना है।

क्या 2026 में धनु राशि के छात्रों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा?

हाँ, धनु राशि के छात्रों को उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा में लाभ मिल सकता है।

2026 में व्यवसायियों के लिए क्या अवसर हैं?

2026 व्यवसाय करने वालों के लिए विस्तार और नए स्टार्टअप के लिए अच्छा है। शनि और बृहस्पति का प्रभाव आपको अनुशासित रहकर आगे बढ़ने में मदद करेगा।

2026 में विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक धनु राशि के छात्रों के लिए क्या स्थितियाँ बनेंगी?

2026 विदेश में पढ़ाई करने या घर से दूर जाकर पढ़ने के इच्छुक छात्रों के लिए बहुत शुभ है। मनचाहा कॉलेज, यूनिवर्सिटी या प्लेसमेंट मिलने के योग बन रहे हैं।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत ने निकाली पाकिस्तान की हेकड़ी! सिंधु जल संधि को लेकर क्यों गिड़गिड़ा रहे मुनीर-शहबाज?
भारत ने निकाली पाकिस्तान की हेकड़ी! सिंधु जल संधि को लेकर क्यों गिड़गिड़ा रहे मुनीर-शहबाज?
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
क्रिकेट
एक मैच में 5 भारतीयों ने शतक ठोक बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, पांड्या ने भी ठोक दिए 109; मचा दी तबाही
एक मैच में 5 भारतीयों ने शतक ठोक बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, पांड्या ने भी ठोक दिए 109; मचा दी तबाही
बॉलीवुड
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
Advertisement

वीडियोज

Indore: दूषित पानी से 9 मौत..एक्शन पर सवाल..हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट | Kailash Vijayvargiya
Bharat Ki Baat: king Khan पर सवाल, बांग्लादेशी खिलाड़ी पर बवाल | Mustafizur Rahman
Janhit: 'खलीफा' की कुर्सी खतरे में, सड़क पर उतरा Gen Z | Masoud Pezeshkian | Protest | Inflamation
Janhit: 'कट्टरपंथियों' के हाथ में न्यूयॉर्क? अमेरिका की 'हवा' बदल रही है? | New York
Janhit: Mustafizur Rahman Go Back! मुहिम में शाहरुख और KKR रडार पर क्यों? | Bangladesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत ने निकाली पाकिस्तान की हेकड़ी! सिंधु जल संधि को लेकर क्यों गिड़गिड़ा रहे मुनीर-शहबाज?
भारत ने निकाली पाकिस्तान की हेकड़ी! सिंधु जल संधि को लेकर क्यों गिड़गिड़ा रहे मुनीर-शहबाज?
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
क्रिकेट
एक मैच में 5 भारतीयों ने शतक ठोक बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, पांड्या ने भी ठोक दिए 109; मचा दी तबाही
एक मैच में 5 भारतीयों ने शतक ठोक बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, पांड्या ने भी ठोक दिए 109; मचा दी तबाही
बॉलीवुड
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
विश्व
यूक्रेन से छीनी जगह पर न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों पर ड्रोन अटैक, रूस ने किया 24 लोगों की मौत दावा, जानें पूरा मामला
यूक्रेन से छीनी जगह पर न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों पर ड्रोन अटैक, रूस ने किया 24 लोगों की मौत दावा, जानें पूरा मामला
इंडिया
'करोड़ों के कैश, जेवर और लग्जरी गाड़ियां...', गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह के कई ठिकानों पर ED का छापा
'करोड़ों के कैश, जेवर और लग्जरी गाड़ियां...', गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह के कई ठिकानों पर ED का छापा
जनरल नॉलेज
विदेश में हुई थी गांधी परिवार के इस सदस्य की शादी, जानें कौन-कौन हुआ था शामिल
विदेश में हुई थी गांधी परिवार के इस सदस्य की शादी, जानें कौन-कौन हुआ था शामिल
हेल्थ
Grey Hair In Young Age: 20 साल की उम्र में ही सफेद क्यों हो जाते हैं कुछ लोगों के बाल, किस वजह से होता है ऐसा?
20 साल की उम्र में ही सफेद क्यों हो जाते हैं कुछ लोगों के बाल, किस वजह से होता है ऐसा?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget