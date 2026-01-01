Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Sagittarius Career 2026 Horoscope: करियर के क्षेत्र में भी 2026 धनु राशि वालों के लिए औसत से बेहतर रहेगा. करियर भाव के स्वामी बुध और छठे भाव के स्वामी शुक्र अधिकतर समय अनुकूल स्थिति में रहेंगे, जिससे नौकरी में स्थिरता और तरक्की के अवसर मिलेंगे.

03 फरवरी से 11 अप्रैल 2026 के बीच नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन इस समय जॉब बदलने से बचना बेहतर रहेगा. सहकर्मियों और वरिष्ठों से मधुर व्यवहार रखना बेहद जरूरी होगा.

11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के दौरान बुध चतुर्थ भाव में रहेंगे, लेकिन शनि के साथ नीच अवस्था में होने से कोई बड़ा रिस्क लेने से बचना चाहिए. इस समय घर-परिवार की समस्याओं को काम पर हावी न होने दें.

बिजनेस करने वालों के लिए यह साल विस्तार और नए स्टार्टअप के लिए अच्छा है. शनि और बृहस्पति का प्रभाव आपको अनुशासन, योजना और सही फैसलों से आगे बढ़ने में मदद करेगा. हालांकि जून से अक्टूबर 2026 के बीच कानूनी और सरकारी मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा.

शिक्षा का भविष्य

वर्ष 2026 में धनु राशि के छात्रों को उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने की पूरी संभावना है. पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह अधिकांश समय आपके पक्ष में रहेंगे, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और स्किल आधारित पढ़ाई में लाभ मिल सकता है. हालांकि, कुछ समय ऐसे भी आएंगे जब पढ़ाई पर फोकस करना थोड़ा कठिन होगा.

02 अप्रैल से 11 मई 2026 के बीच मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर पढ़ाई में बाधाएं ला सकता है. इस दौरान ध्यान भटकना, आलस्य या घर से जुड़ी परेशानियां पढ़ाई को प्रभावित कर सकती हैं. इसी तरह 18 सितंबर से 12 नवंबर 2026 के बीच मंगल का अष्टम भाव में नीच अवस्था में रहना भी शिक्षा के लिए कमजोर समय रहेगा.

लेकिन राहत की बात यह है कि बृहस्पति, जो कि आपकी राशि के स्वामी और उच्च शिक्षा के कारक ग्रह हैं, साल की शुरुआत से लेकर 02 जून 2026 तक सप्तम भाव में रहेंगे. उनकी दृष्टि आपके लाभ, लग्न और प्रयास भाव पर पड़ने से आपकी सोच तेज होगी, एकाग्रता बढ़ेगी और सफलता के मौके मिलेंगे.

02 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच गुरु उच्च अवस्था में अष्टम भाव में रहेंगे. यह समय बताता है कि कड़ी मेहनत करने वालों को शानदार परिणाम मिल सकते हैं, जबकि लापरवाही करने वाले छात्रों को नुकसान उठाना पड़ सकता है.

विदेश में पढ़ाई करने या घर से दूर जाकर पढ़ने के इच्छुक छात्रों के लिए यह साल बहुत शुभ है. मनचाहा कॉलेज, यूनिवर्सिटी या प्लेसमेंट मिलने के योग बन रहे हैं.

FAQs:

1. क्या 2026 में धनु राशि के छात्रों को सफलता मिलेगी?

हाँ, मेहनती छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा और प्लेसमेंट में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

2. क्या धनु राशि वालों को 2026 में जॉब या प्रमोशन मिलेगा?

हाँ, नौकरी में अवसर, प्रमोशन और बिजनेस विस्तार के योग बन रहे हैं, खासकर साल की शुरुआत में.

3. क्या 2026 विदेश पढ़ाई या करियर के लिए अनुकूल है?

बिल्कुल, विदेश में पढ़ाई, एडमिशन और दूर स्थान से करियर अवसर मिलने की प्रबल संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.