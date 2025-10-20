मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (19–25 अक्टूबर 2025): कर्म पर फोकस करें, परिवार और करियर दोनों में सफलता के योग
Makar Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद शुभ और सकारात्मक रहेगी. यह समय महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने और अपने करियर व व्यवसाय की दिशा में प्रयास करने के लिए अनुकूल है. वरिष्ठ और सहयोगियों का पूरा समर्थन प्राप्त होगा.
व्यवसाय और धन लाभ:
बिजनेस और करियर में प्रयास सफल रहेंगे. स्टूडेंट्स को कोई सुखद समाचार मिल सकता है. बिजनेसमैन का फंसा हुआ धन निकलने के योग हैं. फॉरेन बिजनेस से जुड़े जातकों के लिए समय अनुकूल है. मिड वीक में धन निवेश या लेन-देन में सावधानी बरतें और किसी भी निर्णय में शुभचिंतकों की सलाह लें.
परिवार और सामाजिक जीवन:
फैमिली में प्रिय व्यक्ति का आगमन घर में खुशियों का माहौल बनाएगा. अचानक पिकनिक, पार्टी या तीर्थयात्रा के योग बन सकते हैं. परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे.
प्रेम और वैवाहिक जीवन:
प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है. अपोजिट जेंडर की मदद से इसे सुलझाया जा सकता है. प्रेम संबंध में सावधानी और समझदारी से कदम बढ़ाना उचित रहेगा. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की आवश्यकता है.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यात्रा या बाहरी गतिविधियों के दौरान सतर्क रहें. खान-पान और आराम का ध्यान रखें.
उपाय:
सप्ताह के दौरान हनुमान जी की पूजा करें. घर में दीपक जलाएं और लाल वस्त्र या फूल दान करें.
FAQs:
Q1. करियर और बिजनेस में सफलता कैसे मिलेगी?
प्रयास और सहयोग से कार्य सफल होंगे.
Q2. व्यवसाय में फंसा धन मिलेगा?
हाँ, बिजनेस में अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है.
Q3. प्रेम जीवन में गलतफहमी का समाधान कैसे होगा?
अपोजिट जेंडर की मदद से समस्याएं सुलझेंगी.
Q4. परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?
प्रियजन के आगमन से घर में खुशियों का माहौल बनेगा.
Q5. स्वास्थ्य के लिए क्या ध्यान रखें?
खान-पान संतुलित रखें और यात्रा में सतर्क रहें.
