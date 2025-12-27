हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026) इस हफ्ते अप्रत्याशित बदलाव! जानें उपाय

Cancer weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह कर्क राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 27 Dec 2025 01:15 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Cancer Tarot Weekly Horoscope 28 December 2025 to 3 January 2026: टैरो कार्ड्स इशारा कर रहे हैं कि यह सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए अचानक बदलाव और आत्ममंथन का है. कुछ अनपेक्षित घटनाएं तुम्हें अपनी मौजूदा स्थिति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर सकती हैं.

साफ बात जो तरीके अब तक काम कर रहे थे, वे आगे नहीं चलेंगे. पुरानी आदतों से चिपके रहे तो अटकोगे, बदले तो आगे बढ़ोगे.

कर्क टैरो साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में कुछ बातों पर मतभेद हो सकते हैं, खासकर पुराने मुद्दों को लेकर. उन्हें टालने के बजाय शांत तरीके से सुलझाने की जरूरत है. भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से हालात बिगड़ सकते हैं. समझदारी दिखाओगे तो संतुलन बना रहेगा.

कर्क टैरो साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक है. अगर रिश्ते में हो, तो पुराने गिले-शिकवे खत्म करने का मौका मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए कोई नया कनेक्शन बन सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है. भावनाओं के साथ-साथ व्यवहारिक सोच भी रखो.

कर्क टैरो साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापार में कुछ नया करने की सोच बन सकती है. टैरो साफ कहता है रिस्क लो, लेकिन अंधा रिस्क नहीं. पुराने ढर्रे पर चलने से ग्रोथ नहीं मिलेगी. नई रणनीति या आइडिया अपनाने से फायदा हो सकता है.

कर्क टैरो साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए बदलाव के संकेत हैं. जिम्मेदारियां बदल सकती हैं या नया काम मिल सकता है. अगर खुले दिमाग से इसे अपनाया, तो आगे चलकर यही बदलाव तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होगा.

कर्क टैरो साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं के लिए यह समय खुद को अपग्रेड करने का है. नई स्किल सीखने या दिशा बदलने की सोच सही साबित हो सकती है. डरकर रुके रहे तो मौके हाथ से निकल जाएंगे.

कर्क टैरो साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन अनियोजित खर्च परेशान कर सकते हैं. कोई बड़ा निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है. भावनाओं में आकर पैसा लगाने से नुकसान हो सकता है.

कर्क टैरो साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव बढ़ सकता है, खासकर बदलाव के कारण. रूटीन बिगड़ा तो थकान और बेचैनी महसूस हो सकती है. आराम और संतुलन पर ध्यान देना जरूरी है.

शुभ अंक: 2
शुभ रंग: सफेद
उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध या जल अर्पित करें और पुरानी नकारात्मक आदतों को छोड़ने का संकल्प लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 27 Dec 2025 01:15 PM (IST)
Frequently Asked Questions

यह सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

यह सप्ताह अचानक बदलावों और आत्ममंथन का है. अनपेक्षित घटनाएं आपको अपनी स्थिति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर सकती हैं.

कर्क राशि वालों के परिवारिक जीवन में क्या हो सकता है?

परिवार में पुराने मुद्दों को लेकर मतभेद हो सकते हैं. इन्हें शांत तरीके से सुलझाने की जरूरत है, भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें.

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह कैसा है?

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक है. पुराने गिले-शिकवे खत्म हो सकते हैं और सिंगल लोगों के लिए नया कनेक्शन बन सकता है.

व्यापार में कर्क राशि वालों को क्या सलाह दी गई है?

व्यापार में कुछ नया करने की सोच बनेगी. सोच-समझकर रिस्क लें और नई रणनीतियों से फायदा उठाएं.

कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के संबंध में क्या सलाह है?

मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए आराम और संतुलन पर ध्यान देना जरूरी है. बिगड़े रूटीन से बचें.

