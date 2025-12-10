Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 10 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 10 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके गहन भाव, छिपे हुए विषयों और साझे लाभ के क्षेत्र को सक्रिय करेगा. किसी पुराने विवाद, उलझन या मन के बोझ का समाधान संभव है. आपकी अंतर्दृष्टि आज सामान्य दिनों से अधिक प्रबल रहेगी, जिससे आप सही निर्णय ले पाएंगे. परिवार में किसी गंभीर विषय पर आपका संतुलित दृष्टिकोण माहौल को सहज बनाएगा. छात्रों के लिए यह विश्लेषण और शोध करने का अत्यंत शुभ दिन है।

Career: कठिन जिम्मेदारियों में सफलता, अधिकारी आपकी एकाग्रता और स्थिरता को महत्व देंगे.

Love: भावनाओं को व्यक्त करने से संबंध गहरा होगा.

Education: गहन अध्ययन में बड़ी प्रगति.

Health: थकान, जलन और मन में भारीपन.

Finance: साझा संपत्ति और निवेश से लाभ के संकेत.

उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जप करें.

Lucky Color: हल्का नीला

Lucky Number: 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 10 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके संबंधों, सहयोग और साझेदारी के भाव को प्रभावी बनाएगा. किसी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत आपके पक्ष में मोड़ ला सकती है. काम में सहयोग बढ़ेगा और आपका संतुलित व्यवहार दूसरों के विश्वास को मजबूत करेगा. परिवार में भी आप किसी मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से संभाल पाएंगे. छात्रों के लिए यह गुरु या मार्गदर्शक से सहायता लेने का श्रेष्ठ दिन है।

Career: किसी महत्त्वपूर्ण समझौते, साझेदारी या नए कार्य में लाभ की संभावना.

Love: ईमानदार संवाद से संबंध और प्रगाढ़ होगा.

Education: मार्गदर्शक से मिली सलाह अत्यंत उपयोगी.

Health: तनाव, रक्तचाप में हलचल.

Finance: नया अनुबंध या सौदा लाभदायक.

उपाय: काला तिल जल में प्रवाहित करें.

Lucky Color: गहरा नीला

Lucky Number: 1

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 10 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके कार्य-व्यवस्था, दिनचर्या और स्वास्थ्य के भाव को सक्रिय करेगा. आज आप खुद को अधिक व्यवस्थित और सचेत पाएंगे. दफ्तर में जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, पर आप उन्हें सहजता से निभाएंगे. परिवार में किसी की सेहत पर ध्यान देना आवश्यक होगा. छात्रों के लिए यह अभ्यास, दोहराई और समय-संतुलन पर काम करने का दिन है।

Career: परिश्रम का सीधा परिणाम दिखेगा, अधूरे काम पूर्ण होंगे.

Love: व्यस्तता के कारण दूरी, समय निकालना आवश्यक.

Education: नियमित अभ्यास से अध्ययन में सुधार.

Health: अम्लता, थकान, रक्तचाप में उतार–चढ़ाव.

Finance: छोटे लाभ, पर खर्च बढ़ने की संभावना.

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

Lucky Color: फिरोज़ी

Lucky Number: 6

मीन (Pisces) राशिफल, 10 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके रचनात्मकता, प्रेम और व्यक्तिगत प्रतिभा को उजागर करेगा. मन उत्साह और कल्पनाशीलता से भरा रहेगा. किसी नए विचार या रचनात्मक कार्य की शुरुआत का यह अत्यंत शुभ समय है. परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा, और आपसे जुड़ी कोई छोटी सफलता सबको खुशी दे सकती है. छात्रों के लिए यह कला, संगीत, लेखन और नवाचार वाले विषयों में चमकने का दिन है।

Career: रचनात्मक कार्यों में सराहना, आपकी विशेष क्षमता पहचान पाएगी.

Love: मधुरता बढ़ेगी, पुरानी गलतफहमी मिट सकती है.

Education: कला और कल्पना आधारित विषयों में प्रगति.

Health: सीने में भारीपन या हल्की घबराहट.

Finance: किसी रचनात्मक कार्य से आर्थिक लाभ.

उपाय: केसर का तिलक लगाएं.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 4

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.