Horoscope: 10 दिसंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की लाइफ में आएगा खतरनाक मोड़!

Aaj Ka Rashifal: 10 दिसंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 10 Dec 2025 06:47 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 10 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 10 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके गहन भाव, छिपे हुए विषयों और साझे लाभ के क्षेत्र को सक्रिय करेगा. किसी पुराने विवाद, उलझन या मन के बोझ का समाधान संभव है. आपकी अंतर्दृष्टि आज सामान्य दिनों से अधिक प्रबल रहेगी, जिससे आप सही निर्णय ले पाएंगे. परिवार में किसी गंभीर विषय पर आपका संतुलित दृष्टिकोण माहौल को सहज बनाएगा. छात्रों के लिए यह विश्लेषण और शोध करने का अत्यंत शुभ दिन है।

Career: कठिन जिम्मेदारियों में सफलता, अधिकारी आपकी एकाग्रता और स्थिरता को महत्व देंगे.
Love: भावनाओं को व्यक्त करने से संबंध गहरा होगा.
Education: गहन अध्ययन में बड़ी प्रगति.
Health: थकान, जलन और मन में भारीपन.
Finance: साझा संपत्ति और निवेश से लाभ के संकेत.
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जप करें.
Lucky Color: हल्का नीला
Lucky Number: 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 10 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके संबंधों, सहयोग और साझेदारी के भाव को प्रभावी बनाएगा. किसी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत आपके पक्ष में मोड़ ला सकती है. काम में सहयोग बढ़ेगा और आपका संतुलित व्यवहार दूसरों के विश्वास को मजबूत करेगा. परिवार में भी आप किसी मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से संभाल पाएंगे. छात्रों के लिए यह गुरु या मार्गदर्शक से सहायता लेने का श्रेष्ठ दिन है।

Career: किसी महत्त्वपूर्ण समझौते, साझेदारी या नए कार्य में लाभ की संभावना.
Love: ईमानदार संवाद से संबंध और प्रगाढ़ होगा.
Education: मार्गदर्शक से मिली सलाह अत्यंत उपयोगी.
Health: तनाव, रक्तचाप में हलचल.
Finance: नया अनुबंध या सौदा लाभदायक.
उपाय: काला तिल जल में प्रवाहित करें.
Lucky Color: गहरा नीला
Lucky Number: 1

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 10 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके कार्य-व्यवस्था, दिनचर्या और स्वास्थ्य के भाव को सक्रिय करेगा. आज आप खुद को अधिक व्यवस्थित और सचेत पाएंगे. दफ्तर में जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, पर आप उन्हें सहजता से निभाएंगे. परिवार में किसी की सेहत पर ध्यान देना आवश्यक होगा. छात्रों के लिए यह अभ्यास, दोहराई और समय-संतुलन पर काम करने का दिन है।

Career: परिश्रम का सीधा परिणाम दिखेगा, अधूरे काम पूर्ण होंगे.
Love: व्यस्तता के कारण दूरी, समय निकालना आवश्यक.
Education: नियमित अभ्यास से अध्ययन में सुधार.
Health: अम्लता, थकान, रक्तचाप में उतार–चढ़ाव.
Finance: छोटे लाभ, पर खर्च बढ़ने की संभावना.
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.
Lucky Color: फिरोज़ी
Lucky Number: 6

मीन (Pisces) राशिफल, 10 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके रचनात्मकता, प्रेम और व्यक्तिगत प्रतिभा को उजागर करेगा. मन उत्साह और कल्पनाशीलता से भरा रहेगा. किसी नए विचार या रचनात्मक कार्य की शुरुआत का यह अत्यंत शुभ समय है. परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा, और आपसे जुड़ी कोई छोटी सफलता सबको खुशी दे सकती है. छात्रों के लिए यह कला, संगीत, लेखन और नवाचार वाले विषयों में चमकने का दिन है।

Career: रचनात्मक कार्यों में सराहना, आपकी विशेष क्षमता पहचान पाएगी.
Love: मधुरता बढ़ेगी, पुरानी गलतफहमी मिट सकती है.
Education: कला और कल्पना आधारित विषयों में प्रगति.
Health: सीने में भारीपन या हल्की घबराहट.
Finance: किसी रचनात्मक कार्य से आर्थिक लाभ.
उपाय: केसर का तिलक लगाएं.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 4

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 10 Dec 2025 06:22 AM (IST)
Horoscope Kumbh Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal
Embed widget