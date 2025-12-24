Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Cancer Health 2026 Horoscope 2026: भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास साल 2026 कर्क राशि के जातकों के लिए सेहत के लिहाज से मिला-जुला लेकिन सीख देने वाला रहेगा. वर्ष की शुरुआत में आप मानसिक रूप से खुद को मजबूत महसूस करेंगे और जीवन ऊर्जा में भी बढ़ोतरी होगी. हालांकि, बृहस्पति का बारहवें भाव से प्रभाव कुछ समय के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है, जिससे मानसिक चिंता, थकान और हल्की-फुल्की बीमारियां परेशान कर सकती हैं. फरवरी से मार्च के बीच वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी क्योंकि इस दौरान चोट या रक्त प्रवाह से जुड़ी समस्या का योग बन रहा है.

मंगल और शनि की युति के कारण वात, पित्त, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित जातकों को अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. इस समय संतुलित आहार, समय पर दवाइयों का सेवन और नियमित जांच बेहद जरूरी होगी. धूल-प्रदूषण, सर्दी और संक्रमण से दूर रहना भी फायदेमंद रहेगा क्योंकि श्वसन और पाचन से जुड़ी दिक्कतें उभर सकती हैं.

जून के बाद से बृहस्पति के लग्न में गोचर करने पर स्वास्थ्य में बड़ा सुधार दिखाई देगा. इस समय आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और इम्यूनिटी तीनों बढ़ेंगी. आप खुद को अधिक फिट, संतुलित और सकारात्मक महसूस करेंगे. योग, प्राणायाम और नियमित व्यायाम को अपनाने से न केवल शरीर बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी मजबूत होगा.

ज्योतिष उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का नियमित जाप करें. प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, उसमें थोड़ा गुड़ मिलाएं. शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाएं और गरीब बच्चों व दिव्यांगों को मिठाई व आवश्यक वस्तुएं दान करें.

FAQs

Q1. 2026 में कर्क राशि वालों को सबसे अधिक स्वास्थ्य सावधानी कब रखनी चाहिए?

फरवरी से मार्च के बीच और वर्ष की शुरुआत में, जब ग्रहों की स्थिति कमजोर रहेगी.

Q2. क्या जून के बाद सेहत में सुधार होगा?

हां, बृहस्पति के लग्न में गोचर से शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य में मजबूत सुधार आएगा.

Q3. किन बीमारियों पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा?

श्वसन, पाचन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं पर विशेष सतर्कता रखनी होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.