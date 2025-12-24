हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलCancer Health 2026 Horoscope: कर्क स्वास्थ्य राशिफल 2026 शुरुआती सावधानी जरूरी, जून के बाद सेहत में होगा बड़ा सुधार

Cancer Health 2026 Horoscope: कर्क स्वास्थ्य राशिफल 2026 शुरुआती सावधानी जरूरी, जून के बाद सेहत में होगा बड़ा सुधार

Cancer Health 2026 Horoscope: कर्क राशि 2026 में सेहत उतार-चढ़ाव भरी रहेगी, पर जून के बाद बृहस्पति की कृपा से ऊर्जा, इम्युनिटी और मानसिक संतुलन में शानदार सुधार होगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Dec 2025 07:30 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Cancer Health 2026 Horoscope 2026: भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास साल 2026 कर्क राशि के जातकों के लिए सेहत के लिहाज से मिला-जुला लेकिन सीख देने वाला रहेगा. वर्ष की शुरुआत में आप मानसिक रूप से खुद को मजबूत महसूस करेंगे और जीवन ऊर्जा में भी बढ़ोतरी होगी. हालांकि, बृहस्पति का बारहवें भाव से प्रभाव कुछ समय के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है, जिससे मानसिक चिंता, थकान और हल्की-फुल्की बीमारियां परेशान कर सकती हैं. फरवरी से मार्च के बीच वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी क्योंकि इस दौरान चोट या रक्त प्रवाह से जुड़ी समस्या का योग बन रहा है.

मंगल और शनि की युति के कारण वात, पित्त, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित जातकों को अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. इस समय संतुलित आहार, समय पर दवाइयों का सेवन और नियमित जांच बेहद जरूरी होगी. धूल-प्रदूषण, सर्दी और संक्रमण से दूर रहना भी फायदेमंद रहेगा क्योंकि श्वसन और पाचन से जुड़ी दिक्कतें उभर सकती हैं.

जून के बाद से बृहस्पति के लग्न में गोचर करने पर स्वास्थ्य में बड़ा सुधार दिखाई देगा. इस समय आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और इम्यूनिटी तीनों बढ़ेंगी. आप खुद को अधिक फिट, संतुलित और सकारात्मक महसूस करेंगे. योग, प्राणायाम और नियमित व्यायाम को अपनाने से न केवल शरीर बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी मजबूत होगा.

ज्योतिष उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का नियमित जाप करें. प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, उसमें थोड़ा गुड़ मिलाएं. शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाएं और गरीब बच्चों व दिव्यांगों को मिठाई व आवश्यक वस्तुएं दान करें.

FAQs

Q1. 2026 में कर्क राशि वालों को सबसे अधिक स्वास्थ्य सावधानी कब रखनी चाहिए?
फरवरी से मार्च के बीच और वर्ष की शुरुआत में, जब ग्रहों की स्थिति कमजोर रहेगी.

Q2. क्या जून के बाद सेहत में सुधार होगा?
हां, बृहस्पति के लग्न में गोचर से शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य में मजबूत सुधार आएगा.

Q3. किन बीमारियों पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा?
श्वसन, पाचन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं पर विशेष सतर्कता रखनी होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 24 Dec 2025 07:30 PM (IST)
Frequently Asked Questions

2026 में कर्क राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी?

2026 कर्क राशि वालों के लिए सेहत के लिहाज से मिला-जुला रहेगा. वर्ष की शुरुआत में ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है.

2026 में कर्क राशि वालों को किन स्वास्थ्य समस्याओं से सावधान रहना चाहिए?

फरवरी से मार्च के बीच वाहन चलाते समय चोट या रक्तस्राव का योग बन रहा है. वात, पित्त, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित जातकों को भी सतर्क रहना होगा.

क्या 2026 के मध्य के बाद कर्क राशि वालों की सेहत में सुधार होगा?

हाँ, जून के बाद बृहस्पति के लग्न में गोचर से स्वास्थ्य में बड़ा सुधार आएगा. ऊर्जा, आत्मविश्वास और इम्यूनिटी तीनों में वृद्धि होगी.

2026 में कर्क राशि वालों के लिए क्या ज्योतिषीय उपाय सुझाए गए हैं?

भगवान शिव की पूजा करें और

Petrol Price Today
पर्सनल कार्नर
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

