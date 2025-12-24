हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलCancer Finance Horoscope 2026: कर्क आर्थिक राशिफल आय में बढ़ोतरी, खर्चों पर नियंत्रण और विदेश से लाभ के योग

Cancer Finance Horoscope 2026: कर्क आर्थिक राशिफल आय में बढ़ोतरी, खर्चों पर नियंत्रण और विदेश से लाभ के योग

Kark Aarthik 2026 Rashifal: कर्क राशि वालों के लिए 2026 संघर्ष और अवसरों का मिश्रण रहेगा, जहां मेहनत से करियर में प्रगति, आय में सुधार और विदेश से लाभ के योग बनेंगे.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Dec 2025 03:58 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Cancer Finance Horoscope 2026: ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 मिला-जुला लेकिन संभावनाओं से भरा रहेगा. साल की शुरुआत में शनि नवम भाव और बृहस्पति द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे जीवन में कुछ दबाव, खर्च और मानसिक असमंजस रह सकता है. नौकरी और व्यापार करने वालों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु सही रणनीति अपनाने से सफलता मिल सकती है. आय अच्छी रहेगी, लेकिन बचत पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

विद्यार्थियों के लिए यह साल औसत से बेहतर साबित हो सकता है, बशर्ते वे तनाव से दूर रहकर पढ़ाई पर ध्यान दें. वर्ष के मध्य में बृहस्पति के कर्क राशि में प्रवेश करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुकी हुई योजनाओं में तेजी आएगी. आध्यात्मिक रुझान, विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा के योग भी इस समय बनेंगे.

आर्थिक दृष्टि से साल का पहला भाग अनुकूल रहेगा क्योंकि बृहस्पति आपके लाभ भाव में स्थित होकर अप्रत्याशित धन लाभ और अटके हुए पैसों की वापसी के संकेत देंगे. 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु द्वादश भाव में जाएंगे, जिससे खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग बनने से विदेश में काम करने वालों को विशेष लाभ हो सकता है. साल के अंत में आय के नए स्रोत खुलेंगे और पुराने कर्ज या लोन चुकाने में भी सफलता मिलेगी.

राहु का अष्टम भाव में रहना ससुराल पक्ष से मतभेद ला सकता है, लेकिन वहीं से अचानक लाभ भी संभव है. परिवार में मधुरता बनी रहेगी, शब्दों और व्यवहार में संयम रखना जरूरी होगा. संतान और शिक्षा से जुड़े मामलों में साल का पहला भाग थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, लेकिन मध्य से सुधार देखने को मिलेगा.

2026 कर्क राशि वालों के लिए धैर्य, समझदारी और सही फैसलों का साल होगा. जैसे-जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में होती जाएंगी और आर्थिक व पारिवारिक जीवन में स्थिरता आएगी.

ज्योतिष उपाय
भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि भगवान शिव की पूजा करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें. इस जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लें. भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें और शिवलिंग का अभिषेक करें. गरीब बच्चों एवं दिव्यांग व्यक्तियों को मिठाई तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं दान दें.

FAQs

Q1. क्या कर्क राशि के लिए 2026 आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा?
हाँ, खासकर साल के मध्य और अंत में आय बढ़ेगी और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बनेंगे.

Q2. क्या विदेश जाने या विदेश से लाभ के योग हैं?
बिलकुल, बृहस्पति और राहु की स्थिति विदेश यात्रा, पढ़ाई और नौकरी के अच्छे अवसर दे सकती है.

Q3. पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
अधिकतर समय अनुकूल रहेगा, लेकिन ससुराल पक्ष और जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 24 Dec 2025 03:58 PM (IST)
Tags :
Kark Rashifal Horoscope 2026 YEAR 2026 Cancer  Horoscope 2026 Cancer Finance Horoscope

Frequently Asked Questions

कर्क राशि वालों के लिए 2026 में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

साल की शुरुआत में खर्च और मानसिक असमंजस रह सकता है, लेकिन मध्य और अंत में आय बढ़ेगी और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बनेंगे।

क्या 2026 में कर्क राशि वालों को विदेश से लाभ होगा?

हाँ, बृहस्पति और राहु की स्थिति विदेश यात्रा, पढ़ाई और नौकरी के अच्छे अवसर प्रदान कर सकती है, जिससे विदेश से लाभ संभव है।

2026 में कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

पारिवारिक जीवन अधिकतर समय अनुकूल रहेगा, लेकिन ससुराल पक्ष से मतभेद और जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ सकती है।

विद्यार्थियों के लिए 2026 कैसा रहेगा?

यह साल विद्यार्थियों के लिए औसत से बेहतर साबित हो सकता है, यदि वे तनाव से दूर रहकर पढ़ाई पर ध्यान दें।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पेशी पर जा रहे अपराधी पर बरसाईं गोलियां, 2 सिपाही भी घायल
हरिद्वार में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पेशी पर जा रहे अपराधी पर बरसाईं गोलियां, 2 सिपाही भी घायल
विश्व
बांग्लादेश में हिंदुओं पर करीब 2,500 हमले, ईशनिंदा के आरोप में हत्याएं, जानें कितनों को उतारा मौत के घाट
बांग्लादेश में हिंदुओं पर करीब 2,500 हमले, ईशनिंदा के आरोप में हत्याएं, जानें कितनों को उतारा मौत के घाट
क्रिकेट
Mumbai vs Sikkim: 8 छक्के, 9 चौके... रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में जड़ा शतक; गेंदबाजों को धोया
8 छक्के, 9 चौके... रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में जड़ा शतक; गेंदबाजों को धोया
Advertisement

वीडियोज

Defence से PSU Banks तक: 2026 के लिए India का सबसे Strong Stock Story?| Paisa Live
India 2025: Economy, Markets और RBI – 7 बड़े Trends जो Investors को ज़रूर जानने चाहिए | Paisa Live
Canada में भारतीय मूल की Himanshi Khurana की उसके साथी Abdul ने कर दी हत्या
Taslima Nasrin ने खुद वीडियो शेयर कर दिखाया कैसे Bangladesh में हिंदुओं पर हो रही हिंसा ?
Unnao Rape Case: ABP News से Senger की जमानत पर बोली पीड़िता, जीने की इच्छा खत्म हो गई
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पेशी पर जा रहे अपराधी पर बरसाईं गोलियां, 2 सिपाही भी घायल
हरिद्वार में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पेशी पर जा रहे अपराधी पर बरसाईं गोलियां, 2 सिपाही भी घायल
विश्व
बांग्लादेश में हिंदुओं पर करीब 2,500 हमले, ईशनिंदा के आरोप में हत्याएं, जानें कितनों को उतारा मौत के घाट
बांग्लादेश में हिंदुओं पर करीब 2,500 हमले, ईशनिंदा के आरोप में हत्याएं, जानें कितनों को उतारा मौत के घाट
क्रिकेट
Mumbai vs Sikkim: 8 छक्के, 9 चौके... रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में जड़ा शतक; गेंदबाजों को धोया
8 छक्के, 9 चौके... रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में जड़ा शतक; गेंदबाजों को धोया
टेलीविजन
'खुद 150 रुपये की साड़ी पहनती हैं और...', हिंदुस्तानी भाऊ ने जया बच्चन को खूब सुनाया
'खुद 150 रुपये की साड़ी पहनती हैं और...', हिंदुस्तानी भाऊ ने जया बच्चन को खूब सुनाया
ट्रैवल
रील्स बनाने के लिए दिल्ली का सबसे फेवरेट पॉइंट कौन-सा? होश उड़ा देगी हकीकत
रील्स बनाने के लिए दिल्ली का सबसे फेवरेट पॉइंट कौन-सा? होश उड़ा देगी हकीकत
जनरल नॉलेज
कोई कार कैसे होती है टैक्स फ्री, इससे कितनी कम हो जाती है गाड़ी की कीमत?
कोई कार कैसे होती है टैक्स फ्री, इससे कितनी कम हो जाती है गाड़ी की कीमत?
ट्रेंडिंग
Video: ये तो 2 ही बच्चों की मां... नवनीत राणा ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह तो भड़के यूजर्स, लिए मजे
ये तो 2 ही बच्चों की मां... नवनीत राणा ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह तो भड़के यूजर्स, लिए मजे
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Embed widget