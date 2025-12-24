विद्यार्थियों के लिए यह साल औसत से बेहतर साबित हो सकता है, बशर्ते वे तनाव से दूर रहकर पढ़ाई पर ध्यान दें. वर्ष के मध्य में बृहस्पति के कर्क राशि में प्रवेश करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुकी हुई योजनाओं में तेजी आएगी. आध्यात्मिक रुझान, विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा के योग भी इस समय बनेंगे.

आर्थिक दृष्टि से साल का पहला भाग अनुकूल रहेगा क्योंकि बृहस्पति आपके लाभ भाव में स्थित होकर अप्रत्याशित धन लाभ और अटके हुए पैसों की वापसी के संकेत देंगे. 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु द्वादश भाव में जाएंगे, जिससे खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग बनने से विदेश में काम करने वालों को विशेष लाभ हो सकता है. साल के अंत में आय के नए स्रोत खुलेंगे और पुराने कर्ज या लोन चुकाने में भी सफलता मिलेगी.

राहु का अष्टम भाव में रहना ससुराल पक्ष से मतभेद ला सकता है, लेकिन वहीं से अचानक लाभ भी संभव है. परिवार में मधुरता बनी रहेगी, शब्दों और व्यवहार में संयम रखना जरूरी होगा. संतान और शिक्षा से जुड़े मामलों में साल का पहला भाग थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, लेकिन मध्य से सुधार देखने को मिलेगा.

2026 कर्क राशि वालों के लिए धैर्य, समझदारी और सही फैसलों का साल होगा. जैसे-जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में होती जाएंगी और आर्थिक व पारिवारिक जीवन में स्थिरता आएगी.

ज्योतिष उपाय

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि भगवान शिव की पूजा करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें. इस जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लें. भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें और शिवलिंग का अभिषेक करें. गरीब बच्चों एवं दिव्यांग व्यक्तियों को मिठाई तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं दान दें.

FAQs

Q1. क्या कर्क राशि के लिए 2026 आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा?

हाँ, खासकर साल के मध्य और अंत में आय बढ़ेगी और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बनेंगे.

Q2. क्या विदेश जाने या विदेश से लाभ के योग हैं?

बिलकुल, बृहस्पति और राहु की स्थिति विदेश यात्रा, पढ़ाई और नौकरी के अच्छे अवसर दे सकती है.

Q3. पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

अधिकतर समय अनुकूल रहेगा, लेकिन ससुराल पक्ष और जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.