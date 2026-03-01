हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Cancer Tarot Card Rashifal 1-7 March 2026: कर्क राशि परिवार से मिलेगा शुभ समाचार, निवेश के मामले में रहें सावधान

Cancer Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 March 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के जातकों के लिए करियर, धन, नौकरी, में क्या लाभ देगा या फिर चुनौतियों से गुजरना होगा जानें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Mar 2026 09:06 PM (IST)
Preferred Sources

Cancer Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 March 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार कर्क राशि के लिए यह सप्ताह भावनात्मक रूप से गहरा, लेकिन सकारात्मक और संतुलित रहने वाला है. आपकी संवेदनशीलता और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. परिवार और करीबी रिश्तों से जुड़ा कोई शुभ समाचार या भावनात्मक सहयोग आपको भीतर से संतोष और सुरक्षा का एहसास कराएगा.

करियर और जॉब राशिफल

कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ तालमेल उत्कृष्ट रहेगा. टीम वर्क के माध्यम से बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं. यदि आप किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, तो आपकी सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व शैली टीम का मनोबल बढ़ाएगी. सीनियर्स आपके व्यवहार और जिम्मेदारी निभाने के तरीके से प्रभावित होंगे. हालांकि, भावनाओं में बहकर प्रोफेशनल निर्णय न लें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यवसाय में स्थिरता बनी रहेगी. कोई बड़ा निवेश या नया जोखिम लेने से फिलहाल बचें. पहले से चल रहे कार्यों को मजबूत करने पर ध्यान दें. आर्थिक मामलों में सावधानी और योजना जरूरी है. खर्चों का सही प्रबंधन आपको भविष्य में लाभ देगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ दिल की बात साझा करने का अच्छा समय है. परिवार में किसी शुभ आयोजन या खुशखबरी से घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. पुराने मतभेद बातचीत से सुलझ सकते हैं.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता और भावनात्मक संतुलन का है. पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें. कला और रचनात्मक विषयों से जुड़े छात्रों को विशेष सफलता मिल सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल

पाचन से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. तला-भुना और मसालेदार भोजन कम करें. पर्याप्त पानी पिएं और हल्का भोजन लें. योग और प्राणायाम लाभकारी रहेंगे.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर-नीला
भाग्यशाली अंक: 2

उपाय

सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें.

FAQs

Q1. क्या निवेश करना सही रहेगा?
फिलहाल बड़ा निवेश टालना बेहतर है.

Q2. करियर में क्या लाभ मिलेगा?
टीम वर्क से सफलता और सीनियर्स की सराहना मिलेगी.

Q3. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?
पाचन पर ध्यान दें और हल्का, संतुलित आहार लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 01 Mar 2026 09:06 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Tarot Card Predictions Cancer Tarot Card Rashifal 2026
और पढ़ें
