हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमेष साप्ताहिक राशिफल 23–29 नवंबर 2025: इस हफ्ते करियर में तरक्की के अवसर, आर्थिक लाभ के प्रबल योग

मेष साप्ताहिक राशिफल 23–29 नवंबर 2025: इस हफ्ते करियर में तरक्की के अवसर, आर्थिक लाभ के प्रबल योग

Aries Weekly Horoscope: मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का ये हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 21 Nov 2025 02:07 PM (IST)
Mesh Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: इस सप्ताह मेष राशि के लिए हालात स्थिर नहीं रहेंगे. कभी चीजें आसानी से आपके पक्ष में जाएंगी, और कभी अचानक बदलाव आपको चौंकाएंगे. निजी जीवन से लेकर कामकाज तक हर क्षेत्र में उतार-चढ़ाव दिखेंगे.

अच्छी बात यह है कि सप्ताह की शुरुआत मजबूत रहेगी, लेकिन मध्य भाग चुनौतियों से भरा हो सकता है. आइए देखते हैं पूरा सप्ताह कैसा रहेगा.

मेष साप्ताहिक करियर राशिफल
इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के करियर में प्रगति और उपलब्धियों के योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण को सम्मान मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके नेतृत्व कौशल और कार्यशैली से प्रभावित होंगे, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. 

मेष साप्ताहिक बिजनेस राशिफल
व्यवसाय के क्षेत्र में सप्ताह फलदायी रहेगा. पुराने निवेश से लाभ प्राप्त होने के संकेत हैं और कारोबार विस्तार के लिए समय अनुकूल है. साझेदारी व्यवसाय करने वाले जातकों को भरोसेमंद सहयोग मिलेगा और विवाद या मतभेद दूर होंगे. सप्ताह के मध्य में कहीं फंसा हुआ धन अप्रत्याशित रूप से मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. 

मेष साप्ताहिक परिवार राशिफल
परिवारिक वातावरण सुख और सामंजस्य से भरा रहेगा. घर में भौतिक सुविधाओं में वृद्धि होने के योग हैं. माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद मनोबल बढ़ाएगा. रिश्तेदारों और पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी और यदि किसी बात को लेकर गलतफहमी थी, तो वह भी दूर होने की संभावना है.

मेष साप्ताहिक लव राशिफल
प्रेम संबंधों के लिए समय बेहद अनुकूल है. अपने विनम्र स्वभाव और देखभाल भरे व्यवहार से आप अपने साथी के साथ मानसिक और भावनात्मक निकटता बढ़ा पाएंगे. अविवाहित जातकों को किसी आकर्षक व्यक्ति के प्रति रुचि बढ़ सकती है. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सामंजस्य, समझ और प्रेम से भरा रहेगा.

मेष साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक कार्यभार या तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. खानपान में अनियमितता से बचें और आराम तथा नींद का ध्यान रखें. 

भाग्यशाली अंक: 3, 6, 9
भाग्यशाली रंग: लाल, सिंदूरी, नारंगी

उपाय: इस सप्ताह मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और सिंदूर का टीका लगाएं. इससे भाग्य मजबूत होगा और बाधाएं दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 21 Nov 2025 02:07 PM (IST)
