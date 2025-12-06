हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमेष साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: इस हफ्ते जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें! जानिए अपनी राशि का हाल

मेष साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: इस हफ्ते जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें! जानिए अपनी राशि का हाल

Aries Weekly Horoscope: मेष राशि के जातकों के लिए 7 से 13 दिसंबर 2025 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 06 Dec 2025 08:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mesh Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: इस सप्ताह तुम्हारे लिए माहौल स्थिर नहीं है. कामकाज को लेकर असमंजस बना रहेगा और निर्णय लेने में गलती की गुंजाइश ज़्यादा है. अगर तुम बिना सलाह के बड़े कदम उठाओगे तो बाद में पछतावा तय है. सप्ताह की शुरुआत में सेहत गिर सकती है.

मौसमी बीमारी तुम्हारी रफ्तार तोड़ देगी, और तुम खुद इसका कारण बनोगे क्योंकि तुम छोटे-छोटे संकेतों को इग्नोर करते हो. नौकरी में टारगेट पूरे करना मुश्किल होगा और विरोधी सक्रिय रहेंगे, इसलिए ढील दी तो नुकसान खुद झेलोगे. व्यवसाय में योजनाएँ तो बनेंगी, लेकिन पैसों की कमी उन्हें जमीन पर नहीं उतरने देगी. कुल मिलाकर हफ्ता संभलकर चलने का है, नहीं तो चीज़ें हाथ से फिसलेंगी.

मेष साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में माहौल सामान्य रहेगा लेकिन तुम्हारा असमंजस और चिड़चिड़ापन अनचाहा तनाव खड़ा कर सकता है. शुरुआती दिनों में स्वास्थ्य खराब रहा तो घर के लोग भी परेशान होंगे. कोई वरिष्ठ सदस्य तुम्हें किसी फैसले पर चेताएगा तुम्हें भले लगे न, पर वही सलाह आगे काम आएगी. इस हफ्ते अपनी मनमानी परिवार पर मत थोपो, वरना रिश्तों में खटास बढ़ेगी.

मेष साप्ताहिक लव राशिफल

रिलेशनशिप में तुम खुद समस्या पैदा कर सकते हो. पार्टनर की भावनाओं को समझने की बजाय अगर तुम वही रवैया रखोगे “मेरी सोच ही सही” तो बेवजह दूरी बढ़ेगी. शादीशुदा लोग बातचीत साफ़ रखें, वरना गलतफहमियाँ बनी रहेंगी. यह हफ्ता लव लाइफ में तुम्हारी संवेदनशीलता की परीक्षा है फेल हुए तो फिर तुम्हारी ही गलती होगी.

मेष साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय चल रहा है, लेकिन विस्तार की योजनाओं में पैसों की दिक्कतें साफ दिखेंगी. उत्साह है पर संसाधन कमजोर हैं, इसलिए अधूरे प्लान मत शुरू करो. किसी भी सौदे में बिना सोचे-समझे भरोसा मत करो इस हफ्ते गलती महंगी पड़ेगी. पुराना कोई भुगतान अटक सकता है जिससे और झुंझलाहट बढ़ेगी.

मेष साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरी में दबाव बढ़ेगा और टारगेट पूरे करने में संघर्ष करना पड़ेगा. विरोधियों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हारी छोटी-सी गलती को भी बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे. प्रमोशन या ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे हो तो साफ बता दूं, अभी इंतजार करना पड़ेगा. तुम्हारी मेहनत दिखेगी, लेकिन रिज़ल्ट अभी नहीं मिलेंगे.

मेष साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा इस हफ्ते ढीले पड़े तो सीधा नुकसान झेलेंगे. फोकस गिरा तो रफ्तार वापस लाने में समय लगेगा. करियर की दिशा को लेकर भ्रम रहेगा, इसलिए जल्दबाज़ी में कोई फैसला मत लेना. जो भी कदम उठाओ, अच्छे सलाहकार की राय लेकर ही उठाओ.

मेष साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि खर्च और प्लानिंग में तुम खुद गड़बड़ा रहे हो. निवेश करने का मन बनेगा लेकिन हालात समर्थन नहीं देंगे. उधारी या कर्ज के मामलों में जल्दबाज़ी की तो घाटा तय है. व्यवसाय में फंसे पैसे निकलने में देरी होगी.

मेष साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सप्ताह की शुरुआत में मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है, इग्नोर किया तो हालात बिगड़ेंगे. कमजोरी, बुखार या गले की समस्या हो सकती है. रूटीन बिगाड़ा तो सेहत हाथ से जाएगी. कोई भी दिक्कत दिखे तो तुरंत इलाज करो“चलता है” वाला रवैया इस हफ्ते नहीं चलेगा.

  • शुभ अंक: 9
  • शुभ रंग: लाल
  • उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 06 Dec 2025 08:00 AM (IST)
Tags :
Aries Aries Weekly Horoscope Mesh Saptahik Rashifal

Frequently Asked Questions

इस सप्ताह मेष राशि के लिए काम-काज का माहौल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह कामकाज को लेकर असमंजस बना रहेगा और निर्णय लेने में गलती की गुंजाइश ज़्यादा है। बिना सलाह के बड़े कदम उठाने से बचें।

मेष राशि वालों की सेहत इस हफ्ते कैसी रहेगी?

सप्ताह की शुरुआत में मौसमी बीमारी से सेहत गिर सकती है। छोटे-छोटे संकेतों को इग्नोर करने से हालात बिगड़ सकते हैं।

मेष राशि वालों की लव लाइफ इस हफ्ते कैसी रहेगी?

पार्टनर की भावनाओं को समझने की बजाय 'मेरी सोच ही सही' वाला रवैया रखने से दूरी बढ़ेगी। शादीशुदा लोगों को बातचीत साफ रखनी चाहिए।

मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति इस हफ्ते कैसी रहेगी?

आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है, पर खर्च और प्लानिंग में गड़बड़ी हो सकती है। निवेश के हालात समर्थन नहीं देंगे और उधारी में जल्दबाजी से घाटा हो सकता है।

Embed widget