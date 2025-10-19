Mesh Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: इस सप्ताह दीपोत्सव की रोशनी आपके जीवन में सौभाग्य और नई ऊर्जा लेकर आ रही है. सप्ताह की शुरुआत में किस्मत पूरी तरह से मेहरबान रहेगी. किसी शुभ समाचार या प्रमोशन की संभावना है, जिससे घर-परिवार में खुशी का माहौल बनेगा. काम और जिम्मेदारियों में सफलता के साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

व्यवसाय और धन लाभ:

बिजनेस में अटका हुआ पैसा इस सप्ताह प्राप्त होने की पूरी संभावना है. मिड वीक से आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी. नया निवेश या पार्टनरशिप करने के लिए समय शुभ है. यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसका रिटर्न उम्मीद से बेहतर मिलेगा. एम्प्लॉयड लोग ऑफिस में नई जिम्मेदारी या प्रमोशन पा सकते हैं. अनएम्प्लॉयड जातकों को इंटरव्यू या नए ऑफर से अच्छी खबर मिल सकती है.

परिवार और सामाजिक जीवन:

घर में उत्सव और प्रसन्नता का वातावरण रहेगा. परिवार के साथ यात्रा या किसी पवित्र स्थल पर जाने के योग बनेंगे. माता-पिता का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा. रिश्तेदारों के साथ समय बिताने से पुराने मनमुटाव दूर होंगे. दीपावली के अवसर पर परिवार में नई शुरुआत या शुभ कार्य के संकेत हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन:

प्रेम संबंधों में मिठास और रोमांस बढ़ेगा. किसी नये व्यक्ति के प्रति आकर्षण हो सकता है जो आगे चलकर रिश्ते का रूप ले सकता है. विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह सामंजस्यपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी के साथ गहरी भावनात्मक निकटता बनेगी.

स्वास्थ्य राशिफल:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर त्योहारों में खान-पान पर नियंत्रण रखें. अधिक मिठाई या तैलीय पदार्थों से बचें. मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करें. यात्रा के दौरान सावधानी बरतें.

उपाय:

माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की आराधना करें. शुक्रवार को गुलाबी या लाल रंग के पुष्प अर्पित करें. गरीबों में मिठाई और वस्त्र दान करें.

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ दिवस: गुरुवार

शुभ उपाय: माता लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें और “श्री सूक्त” का पाठ करें.

FAQs:

Q1. क्या इस सप्ताह नौकरी में प्रमोशन के योग हैं?

हाँ, सीनियर की कृपा और मेहनत से प्रमोशन या सम्मान मिलने की संभावना है.

Q2. क्या नया निवेश करना शुभ रहेगा?

हाँ, मिड वीक से व्यापार में निवेश करना लाभदायक रहेगा.

Q3. क्या प्रेम संबंधों में सुधार होगा?

बिलकुल, पुरानी गलतफहमियाँ दूर होंगी और रिश्ते मजबूत बनेंगे.

Q4. यात्रा के योग हैं क्या?

हाँ, धार्मिक या पारिवारिक यात्रा के शुभ योग हैं.

Q5. स्वास्थ्य में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

त्योहारों के दौरान खान-पान पर संयम और नींद पूरी रखना ज़रूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.