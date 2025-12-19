हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (21 से 27 दिसंबर 2025): करियर में फोकस और रिश्तों में मधुरता के संकेत

Aries weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मेष राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 19 Dec 2025 05:39 PM (IST)
Mesh Saptahik Tarot Rashifal December 21 to 27 December 2025: यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है. टैरो कार्ड्स के अनुसार आपकी सोच स्पष्ट रहेगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी.

सही जानकारी एकत्रित करने में आपको आसानी होगी, जिससे आप अपने कार्यों को बेहतर ढंग से अंजाम दे पाएंगे. भाग्य का सहयोग मिलेगा और कई काम बिना अधिक रुकावट के पूरे होंगे.

इस सप्ताह आप अपने समय का सही प्रबंधन कर पाएंगे, जिससे मानसिक संतुष्टि बनी रहेगी. जो कार्य लंबे समय से अधूरे पड़े थे, वे भी अब गति पकड़ सकते हैं.

बिज़नेस 

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह स्थिरता लेकर आएगा. आय के स्रोत बने रहेंगे और आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. किसी नए सौदे या साझेदारी से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. जो लोग नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह रिसर्च और प्लानिंग पर अधिक ध्यान देना चाहिए.

नौकरी 

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में फोकस और अनुशासन का है. आपकी मेहनत और समझदारी सीनियर्स को प्रभावित कर सकती है. समय पर कार्य पूरे होने से आपकी छवि मजबूत होगी.

सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा. किसी नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट का अवसर मिल सकता है, जिसे आप सफलतापूर्वक संभाल पाएंगे.

लव और फैमिली 

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में स्पष्ट संवाद रहेगा और गलतफहमियां दूर हो सकती हैं.

जो लोग सिंगल हैं, उन्हें किसी खास व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. रिश्तों में ईमानदारी और समझदारी बनाए रखना जरूरी होगा.

युवा और विद्यार्थी 

युवा वर्ग और विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत अनुकूल है. पढ़ाई या करियर से जुड़े लक्ष्यों पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा. एकाग्रता बढ़ने से पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक फल मिलने के संकेत हैं. समय का सही उपयोग आपको दूसरों से आगे रखेगा.

हेल्थ 

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य से अच्छा रहने वाला है. मानसिक तनाव में कमी आएगी और आप खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि काम में व्यस्तता के कारण थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद और संतुलित आहार का ध्यान रखें.

योग, प्राणायाम या हल्की एक्सरसाइज आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी. पुराने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • साप्ताहिक उपाय

प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ आदित्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे आत्मविश्वास और सकारात्मकता में वृद्धि होगी.

FAQs 

Q1: क्या यह सप्ताह मेष राशि के लिए आर्थिक रूप से अच्छा है?
A1: हां, इस सप्ताह आय स्थिर रहेगी और आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी.

Q2: नौकरी में क्या कोई नया अवसर मिल सकता है?
A2: इस सप्ताह नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है, जिसमें आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

Q3: स्वास्थ्य को लेकर किन बातों का ध्यान रखें?
A3: तनाव से बचें, पर्याप्त नींद लें और नियमित योग या व्यायाम करें.

Q4: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?
A4: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनुकूल है, एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई में सफलता मिलेगी.

Q5: प्रेम संबंधों में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
A5: संवाद में स्पष्टता रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 19 Dec 2025 05:39 PM (IST)
Mesh Rashifal Aries Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
