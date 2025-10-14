Kumbh Saptahik Tarot Rashifal 12 to 18 October: इस सप्ताह कुंभ राशि के लिए निकला कार्ड “Ace of Wands” है, जो नए आरंभ, प्रेरणा और रचनात्मकता का प्रतीक है. यह सप्ताह आपके लिए नए कार्यों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने का उत्तम समय है. ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके प्रयासों को सफल बनाने में मदद करेगी. कठिनाइयों के बावजूद आपकी मेहनत अच्छे परिणाम लाएगी.

स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह सामान्य रहेगा. मानसिक उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी. हल्का व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आपके लिए लाभकारी होंगे. ध्यान या प्राणायाम मानसिक शांति बनाए रखेंगे.

व्यापार:

व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह नए प्रोजेक्ट या उत्पाद की शुरुआत करने के लिए शुभ है. पुराने निवेशों पर नजर बनाए रखें और नई संभावनाओं का लाभ उठाएँ. साझेदारी में विश्वास और स्पष्ट संवाद आवश्यक है.

नौकरी:

ऑफिस में आप नई जिम्मेदारियाँ संभाल सकते हैं. आपके प्रयासों की सराहना होगी और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के संकेत हैं. वरिष्ठ अधिकारी आपके रचनात्मक दृष्टिकोण और नेतृत्व कौशल से प्रभावित होंगे.

लव और परिवार:

प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. जीवनसाथी का सहयोग और समर्थन आपको उत्साह देगा. पारिवारिक जीवन सुखद और सामंजस्यपूर्ण रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्तों की संभावनाएँ बनेंगी.

साप्ताहिक उपाय:

मंगलवार को गणेश जी को मोदक और लाल फूल अर्पित करें. गरीबों को भोजन या वस्त्र दान करना शुभ रहेगा.

Do: नए अवसरों का उत्साहपूर्वक स्वागत करें.

Don’t: जल्दबाजी में निर्णय न लें; योजना बनाकर काम करें.

लकी कलर: नीला

लकी नंबर: 3

लकी डे: मंगलवार

FAQs:

Q1: क्या इस सप्ताह नए कार्य की शुरुआत करना उचित है?

A1: हाँ, ग्रहों की अनुकूल स्थिति से नए प्रोजेक्ट या योजना सफल होगी.

Q2: क्या आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी?

A2: हाँ, थोड़ी सावधानी और योजना से वित्तीय स्थिति संतुलित रहेगी.

