हेल्थ और ट्रैवल:
स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना सामान्य रहेगा, लेकिन 10 से 20 नवंबर के बीच हल्की थकावट या मानसिक तनाव रह सकता है. नियमित योग और ध्यान का अभ्यास करें. यात्रा के योग विशेषकर प्रतियोगी छात्रों और बिजनेसमैन के लिए बन रहे हैं. खान-पान में सावधानी रखें ताकि पुरानी समस्याएं न लौटें.
बिजनेस और वेल्थ:
नवंबर के पहले पखवाड़े में सूर्य और मंगल की स्थिति आपके बिजनेस में नए अवसर लाएगी. फिटनेस, वेलनेस, या कॉस्मेटिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. बुध की वक्री चाल के कारण 9 से 29 नवंबर तक किसी बड़े निर्णय से बचें. 28 नवंबर के बाद शनि मार्गी होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार और बकाया रकम की प्राप्ति होगी.
जॉब और प्रोफेशन:
जॉब करने वालों के लिए समय उपलब्धियों से भरा रहेगा. मंगल दशम भाव में रहकर रूचक योग बना रहा है, जिससे पदोन्नति या इंक्रीमेंट की संभावना है. हालांकि शुरुआती 15 दिन चुनौतियों भरे हो सकते हैं. विदेश या दूसरे शहर से जॉब ऑफर मिलने की भी संभावना है.
फैमिली और रिलेशनशिप:
पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव संभव है, विशेषकर दंपतियों को संवाद में सावधानी रखनी होगी. 18 नवंबर के बाद प्रेम संबंधों में सुधार और स्थिरता आएगी. परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना भी बन सकती है.
स्टूडेंट्स और लर्नर्स:
विद्यार्थियों के लिए यह महीना मेहनत और एकाग्रता की मांग करेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ परिणाम मिलेंगे. बी.एस.सी. और डिप्लोमा विद्यार्थियों को अधिक प्रयास की जरूरत होगी.
उपाय:
01 नवंबर को देवप्रबोधिनी एकादशी पर विष्णुजी को नीले वस्त्र चढ़ाएं, पंचामृत का भोग लगाकर “ॐ नारायणाय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें और अनाथालय में भोजन कराएं.
12 नवंबर को श्री कालभैरव अष्टमी पर काले तिल और उड़द से पूजन करें, रात्रि में कालभैरव अष्टक का पाठ करें और कुत्तों को रोटी खिलाएं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.