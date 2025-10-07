Scorpio Weekly Horoscope (07 October): वृश्चिक राशि वालों को कारोबार में नए ऑर्डर और पारिवारिक सहयोग मिलेगा
Today Scorpio Horoscope 7 October 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 7 October 2025 in Hindi: आज का दिन चन्द्रमा के पंचम भाव में गोचर से आज सीखने और नई चीज़ें जानने का उत्साह बढ़ेगा. टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिजनेसमैन को नए ऑर्डर और अवसर प्राप्त हो सकते हैं. व्यवसाय और व्यापार में लाभ की स्थिति अच्छी बनी रहेगी.
स्वास्थ्य राशिफल
मांसपेशियों में खिंचाव और तनाव हो सकता है. हल्का व्यायाम और स्ट्रेचिंग आज लाभकारी रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन अपने कोच की सलाह अनुसार प्रैक्टिस पर ध्यान दें.
बिज़नेस राशिफल
व्यवसाय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. फोन और इंटरनेट के माध्यम से महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने की संभावना है. कर्मचारियों और जूनियर्स की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें और सभी कार्य अपनी देखरेख में करवाएं.
नौकरी राशिफल
वर्किंग वुमन के कार्यक्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं. ऑफिस में अच्छी खबर मिलने से मनोबल बढ़ेगा. भाग्य का साथ मिलेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी. व्यवसायियों के लिए निवेश या नई परियोजना में सोच-समझ कर कदम रखना लाभदायक रहेगा.
धन, लव और फैमिली राशिफल
परिवार में माता-पिता का विश्वास और आशीर्वाद आत्मविश्वास बढ़ाएगा. प्रेम और पारिवारिक संबंध मधुर रहेंगे. किसी भी पारिवारिक कार्य में संयम और धैर्य से निर्णय लें.
स्टूडेंट राशिफल
कॉम्पिटिटिव और सामान्य छात्र नए विषय सीखने के प्रति उत्साहित रहेंगे. संयम और मेहनत से अध्ययन में अच्छे परिणाम मिलेंगे.
शुभ अंक – 7
शुभ रंग – गोल्डन
अशुभ अंक – 2
FAQs
Q1. क्या आज बिजनेस में नए ऑर्डर मिलने की संभावना है?
हाँ, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के माध्यम से नए ऑर्डर मिल सकते हैं.
Q2. क्या स्वास्थ्य के लिए आज कोई विशेष सावधानी जरूरी है?
मांसपेशियों में खिंचाव और तनाव से बचने के लिए हल्का व्यायाम और स्ट्रेचिंग करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
