आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए मिलाजुला रहेगा. दांपत्य जीवन में तालमेल बढ़ेगा, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में जिम्मेदारियां बढ़ने से तनाव हो सकता है. किसी भी बड़े निर्णय से पहले सोच-विचार अवश्य करें.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 7 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा. चन्द्रमा सप्तम भाव में होने से दांपत्य जीवन में तालमेल बढ़ेगा और आपसी समझ मजबूत बनेगी. हालांकि पार्टनरशिप बिजनेस में जिम्मेदारियां बढ़ने से तनाव की स्थिति बन सकती है. किसी भी बड़े निर्णय से पहले दो बार विचार करें.
धन राशिफल:
आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा. खर्चे अधिक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही किसी रुके हुए कार्य या निवेश से धनलाभ के संकेत मिल रहे हैं. विदेश व्यापार से जुड़े लोगों को नई डील करने का अवसर मिलेगा, बस जल्दबाजी से बचें और रिसर्च करके निर्णय लें.
बिजनेस राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में जिम्मेदारियां और कार्यभार बढ़ सकता है. किसी पुराने सहयोगी या ग्राहक से नए अवसर प्राप्त होंगे. समय लाभकारी है, बस संयम और व्यवहारिक दृष्टिकोण बनाए रखें.
नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर किसी विवाद में शामिल न हों. शांत रहकर कार्य करें और सहकर्मियों की सलाह मानें. अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलने की संभावना है. ध्यान और मेडिटेशन आपके तनाव को कम करेंगे.
लव और फैमिली राशिफल:
जीवनसाथी के साथ किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत होगी, जो रिश्ते को और मजबूत करेगी. परिवार में किसी कार्यक्रम या यात्रा की संभावना है. प्रेम जीवन में शॉपिंग और रोमांस का रंग रहेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को मेहनत का फल मिलेगा. अगर भीड़ से अलग दिखना है तो मेहनत भी उतनी ही अलग करनी होगी. समय आपके पक्ष में है.
हेल्थ राशिफल:
माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. अपनी सेहत के लिए ठंडे पेय और बाहर के खाने से बचें. योग और ध्यान से लाभ होगा.
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: सिल्वर
उपाय: माता दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें और "ॐ चन्द्राय नमः" मंत्र का जाप करें.
