हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishchik Rashifal (10 October): वृश्चिक राशि वैवाहिक जीवन में सामंजस्य, सोशल मीडिया और व्यापार में सफलता के योग

Today Scorpio Horoscope 10 October 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Oct 2025 03:39 AM (IST)
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 10 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके पारिवारिक और व्यवसायिक जीवन में सुखद परिणाम लेकर आएगा. चन्द्रमा 7वें हाउस में होने के कारण पति-पत्नी का संबंध मजबूत रहेगा और वैवाहिक जीवन में शांति और आनंद का अनुभव होगा. व्यवसायिक और सोशल मीडिया पर आपकी सक्रियता से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलेंगी.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव कम रहेगा और पारिवारिक माहौल से खुशी का अनुभव होगा. हालांकि प्रेम जीवन में क्रोध या असंतोष की स्थिति आए तो शांति और विनम्रता बनाए रखें.

व्यापार राशिफल:
व्यवसायियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. फेस्टिव सीजन में सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट या प्रचार को अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी. व्यावसायिक पार्टियों और सहयोगियों के साथ संबंध मजबूत करना भविष्य में लाभदायक रहेगा.

नौकरी/जॉब राशिफल:
सिद्धि योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में कर्मचारी और स्टाफ के बीच सामंजस्य बना रहेगा. वरिष्ठों के साथ तालमेल और सहयोग अच्छा रहेगा. अपने कार्य में धैर्य और समझदारी से काम करें.

पारिवारिक और प्रेम राशिफल:
परिवार का माहौल आनंददायक रहेगा. प्रेम जीवन में क्रोध से बचें और शांति के साथ संवाद करें. परिवार और वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है.

धन राशिफल:
वित्तीय दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. नए निवेश या व्यापारिक निर्णय सोच-समझकर लें.

युवा एवं छात्र राशिफल:
छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने करियर और लक्ष्य की दिशा में अग्रसर रहेंगे. युवा वर्ग को दूसरों की बातों में उलझने से बचना चाहिए.

शुभ अंक और रंग:
शुभ अंक – 2 | अशुभ अंक – 9 | शुभ रंग – स्काई ब्लू

उपाय:
आज पारिवारिक और व्यवसायिक संतुलन बनाए रखें. घर में स्काई ब्लू रंग का दीपक जलाना लाभकारी रहेगा.

FAQs:
Q1: सोशल मीडिया पर मेरी गतिविधि का व्यवसाय पर क्या प्रभाव होगा?
A1: फेस्टिव सीजन में आपकी पोस्ट या प्रचार को अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी और व्यवसाय में लाभ होगा.

Q2: प्रेम जीवन में तनाव आने पर क्या करें?
A2: क्रोध को नियंत्रित रखें और शांति व विनम्रता से संवाद करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 10 Oct 2025 03:39 AM (IST)
