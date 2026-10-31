Aaj Ka Vrishabh Rashifal 31 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 12:01 तक आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, संचित पूंजी, पैतृक संपत्ति, वाणी व कुटुंब स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते पैतृक संपत्ति या वसीयत के जरिए अप्रत्याशित पैतृक धन की प्राप्ति होगी; बैंक बैलेंस में इजाफा होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 31 October 2026)

दिनांक: 31 अक्टूबर 2026, शनिवार

31 अक्टूबर 2026, शनिवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दोपहर 04:58 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दोपहर 04:58 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07:12 बजे तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र

आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07:12 बजे तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और सिद्ध योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 12:01 तक मिथुन राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात कर्क राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा रात्रि 12:01 तक मिथुन राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात कर्क राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):

दोपहर काल (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक दोपहर काल (लाभ-अमृत): दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय लेन-देन शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय लेन-देन शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और विदेशी डील (Business & Global Trade)

सिद्ध योग से नई कंपनियों के ऑफर, पैतृक व्यापार में बंपर ग्रोथ: आज बन रहे सिद्ध योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस में कुछ प्रतिष्ठित नई कंपनियों के बड़े प्रस्ताव (Offers) आपको मिल सकते हैं, जो आपके कारोबार को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाएंगे. किसी महत्वपूर्ण और बड़े व्यावसायिक सौदे के आपके पक्ष में फाइनल होने से पुश्तैनी कारोबार (Ancestral Business) की ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी.

विदेशी डीलर से बड़ी डील, बढ़ेगी पारदर्शिता: आपकी कूटनीतिक सूझबूझ और सटीक रणनीति विदेशी डीलर्स (Foreign Dealers) को आकर्षित करेगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर की नई बड़ी डील्स फाइनल होंगी. दोनों पक्षों के बीच व्यावसायिक पारदर्शिता आने से व्यापारिक संबंध और साख काफी मजबूत बनेगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ऑफिस प्रेजेंटेशन से बनेगी साख, टीम हेड बनने का मौका: कार्यस्थल (Workspace) पर आपकी तैयार की गई प्रेजेंटेशन सभी सहकर्मियों और सीनियर्स को आपकी ओर आकर्षित करेगी. मैनेजमेंट आपकी लीडरशिप और काबिलियत को देखते हुए आपको किसी महत्वपूर्ण बड़ी टीम का हेड (Team Head) नियुक्त कर सकता है.

सरकारी नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफर की खुशखबरी: सरकारी सेवा (Government Job) से जुड़े कर्मचारियों को आज पदोन्नति (Promotion) या अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर मिलने की बहुप्रतीक्षित खुशखबरी मिल सकती है. हालांकि, कुछ आंतरिक विभागीय मुद्दों को लेकर नौकरीपेशा जातक दिन के मध्य में हल्के चिंतित भी रह सकते हैं; फिर भी लगन से काम निपटाते रहें.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Sports & Health)

माता व संतान से धन लाभ, दांपत्य में प्रगाढ़ता: आपका पूरा ध्यान परिवार और घरेलू दायित्वों पर केंद्रित रहेगा. आज आपको अपनी माताजी और संतान के माध्यम से कोई बड़ा लाभ या सुखद समाचार प्राप्त होगा. जीवनसाथी (Spouse) के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहेगा, जिससे आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा.

छात्रों की सेहत अच्छी, खिलाड़ियों को मांसपेशियों में दर्द: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (Competitive Students) का स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा. हालांकि, खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) को शारीरिक अभ्यास के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द परेशान कर सकता है; वार्म-अप पर पूरा ध्यान दें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक संतोष बना रहेगा. खान-पान में सात्विक चीजें लें और अधिक भारी वजन उठाने से बचें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

शनिवार विशेष अचूक उपाय: शनिवार और सिद्ध योग के पावन संयोग पर दूसरे भाव के चंद्रमा और शनि देव के शुभ फल को बढ़ाने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, मिश्री और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को काले कंबल, उड़द की दाल या भोजन का दान करें. इससे पैतृक संपत्ति के विवाद सुलझेंगे, विदेशी व्यापार में रुकावटें दूर होंगी और कार्यक्षेत्र में नेतृत्व के नए अवसर मिलेंगे.

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