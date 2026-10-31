धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTaurus Daily Horoscope 31 October 2026: पुश्तैनी कारोबार छुएगा नई ऊंचाई, माता और संतान से धन लाभ; जीवनसाथी संग गहराएगा भावनात्मक लगाव

Taurus Daily Horoscope 31 October 2026: पुश्तैनी कारोबार छुएगा नई ऊंचाई, माता और संतान से धन लाभ; जीवनसाथी संग गहराएगा भावनात्मक लगाव

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 31 October 2026: वृषभ राशि का दैनिक राशिफल! दूसरे भाव के चंद्रमा व सिद्ध योग का प्रभाव, पैतृक धन, विदेशी डील, सरकारी नौकरी में ट्रांसफर और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 31 Oct 2026 08:34 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 31 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 12:01 तक आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, संचित पूंजी, पैतृक संपत्ति, वाणी व कुटुंब स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते पैतृक संपत्ति या वसीयत के जरिए अप्रत्याशित पैतृक धन की प्राप्ति होगी; बैंक बैलेंस में इजाफा होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 31 October 2026)

  • दिनांक: 31 अक्टूबर 2026, शनिवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दोपहर 04:58 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि
  • नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07:12 बजे तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और सिद्ध योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 12:01 तक मिथुन राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात कर्क राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):
  • दोपहर काल (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक
  • दोपहर काल (लाभ-अमृत): दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय लेन-देन शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और विदेशी डील (Business & Global Trade)

सिद्ध योग से नई कंपनियों के ऑफर, पैतृक व्यापार में बंपर ग्रोथ: आज बन रहे सिद्ध योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस में कुछ प्रतिष्ठित नई कंपनियों के बड़े प्रस्ताव (Offers) आपको मिल सकते हैं, जो आपके कारोबार को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाएंगे. किसी महत्वपूर्ण और बड़े व्यावसायिक सौदे के आपके पक्ष में फाइनल होने से पुश्तैनी कारोबार (Ancestral Business) की ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 31 October 2026: तीसरे चंद्रमा और सिद्ध योग से लंबित कार्य होंगे पूरे, रियल एस्टेट व ज्वेलरी कारोबारियों का चमकेगा जैकपॉट
Aaj Ka Mesh Rashifal 31 October 2026: तीसरे चंद्रमा और सिद्ध योग से लंबित कार्य होंगे पूरे, रियल एस्टेट व ज्वेलरी कारोबारियों का चमकेगा जैकपॉट
राशिफल
Monthly Horoscope November 2026: नवंबर में किसकी चमकेगी किस्मत और किन्हें रहना होगा सतर्क? पढ़ें मेष से मीन तक का मासिक राशिफल
Monthly Horoscope November 2026: नवंबर में किसकी चमकेगी किस्मत और किन्हें रहना होगा सतर्क? पढ़ें मेष से मीन तक का मासिक राशिफल
राशिफल
टैरो राशिफल 31 अक्टूबर 2026: सिंह को पदोन्नति का तोहफा, मिथुन को इंटरव्यू में सफलता; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 31 अक्टूबर 2026: सिंह को पदोन्नति का तोहफा, मिथुन को इंटरव्यू में सफलता; जानें 12 राशियों का भाग्य
राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal 31 October 2026: लाइफ पार्टनर के सहयोग से सुधरेगी आर्थिक स्थिति, वीकेंड पर भाई-बहनों संग बीतेगा बेहतरीन समय
Aaj Ka Kanya Rashifal 31 October 2026: लाइफ पार्टनर के सहयोग से सुधरेगी आर्थिक स्थिति, वीकेंड पर भाई-बहनों संग बीतेगा बेहतरीन समय

विदेशी डीलर से बड़ी डील, बढ़ेगी पारदर्शिता: आपकी कूटनीतिक सूझबूझ और सटीक रणनीति विदेशी डीलर्स (Foreign Dealers) को आकर्षित करेगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर की नई बड़ी डील्स फाइनल होंगी. दोनों पक्षों के बीच व्यावसायिक पारदर्शिता आने से व्यापारिक संबंध और साख काफी मजबूत बनेगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ऑफिस प्रेजेंटेशन से बनेगी साख, टीम हेड बनने का मौका: कार्यस्थल (Workspace) पर आपकी तैयार की गई प्रेजेंटेशन सभी सहकर्मियों और सीनियर्स को आपकी ओर आकर्षित करेगी. मैनेजमेंट आपकी लीडरशिप और काबिलियत को देखते हुए आपको किसी महत्वपूर्ण बड़ी टीम का हेड (Team Head) नियुक्त कर सकता है.

सरकारी नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफर की खुशखबरी: सरकारी सेवा (Government Job) से जुड़े कर्मचारियों को आज पदोन्नति (Promotion) या अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर मिलने की बहुप्रतीक्षित खुशखबरी मिल सकती है. हालांकि, कुछ आंतरिक विभागीय मुद्दों को लेकर नौकरीपेशा जातक दिन के मध्य में हल्के चिंतित भी रह सकते हैं; फिर भी लगन से काम निपटाते रहें.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Sports & Health)

माता व संतान से धन लाभ, दांपत्य में प्रगाढ़ता: आपका पूरा ध्यान परिवार और घरेलू दायित्वों पर केंद्रित रहेगा. आज आपको अपनी माताजी और संतान के माध्यम से कोई बड़ा लाभ या सुखद समाचार प्राप्त होगा. जीवनसाथी (Spouse) के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहेगा, जिससे आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा.

छात्रों की सेहत अच्छी, खिलाड़ियों को मांसपेशियों में दर्द: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (Competitive Students) का स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा. हालांकि, खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) को शारीरिक अभ्यास के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द परेशान कर सकता है; वार्म-अप पर पूरा ध्यान दें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक संतोष बना रहेगा. खान-पान में सात्विक चीजें लें और अधिक भारी वजन उठाने से बचें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

शनिवार विशेष अचूक उपाय: शनिवार और सिद्ध योग के पावन संयोग पर दूसरे भाव के चंद्रमा और शनि देव के शुभ फल को बढ़ाने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, मिश्री और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को काले कंबल, उड़द की दाल या भोजन का दान करें. इससे पैतृक संपत्ति के विवाद सुलझेंगे, विदेशी व्यापार में रुकावटें दूर होंगी और कार्यक्षेत्र में नेतृत्व के नए अवसर मिलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 31 Oct 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 31 October 2026: तीसरे चंद्रमा और सिद्ध योग से लंबित कार्य होंगे पूरे, रियल एस्टेट व ज्वेलरी कारोबारियों का चमकेगा जैकपॉट
Aaj Ka Mesh Rashifal 31 October 2026: तीसरे चंद्रमा और सिद्ध योग से लंबित कार्य होंगे पूरे, रियल एस्टेट व ज्वेलरी कारोबारियों का चमकेगा जैकपॉट
राशिफल
Monthly Horoscope November 2026: नवंबर में किसकी चमकेगी किस्मत और किन्हें रहना होगा सतर्क? पढ़ें मेष से मीन तक का मासिक राशिफल
Monthly Horoscope November 2026: नवंबर में किसकी चमकेगी किस्मत और किन्हें रहना होगा सतर्क? पढ़ें मेष से मीन तक का मासिक राशिफल
राशिफल
टैरो राशिफल 31 अक्टूबर 2026: सिंह को पदोन्नति का तोहफा, मिथुन को इंटरव्यू में सफलता; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 31 अक्टूबर 2026: सिंह को पदोन्नति का तोहफा, मिथुन को इंटरव्यू में सफलता; जानें 12 राशियों का भाग्य
राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal 31 October 2026: लाइफ पार्टनर के सहयोग से सुधरेगी आर्थिक स्थिति, वीकेंड पर भाई-बहनों संग बीतेगा बेहतरीन समय
Aaj Ka Kanya Rashifal 31 October 2026: लाइफ पार्टनर के सहयोग से सुधरेगी आर्थिक स्थिति, वीकेंड पर भाई-बहनों संग बीतेगा बेहतरीन समय
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव मैरिज की दगाबाज भाभी !
विपक्ष का 'जज्बा' जरा सी बारिश में धुल गया!
शाह के मंत्र से 27 में सत्ताधीश बनेंगे योगी?
यूपी की सत्ता के लिए हिंदू-मुसलमान करना जरूरी है?
Uttarakhand हेलिकॉप्टर क्रैश में सभी की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हूतियों का यमन पर अटैक, राष्ट्रपति भवन को बनाया निशाना, मदीना की ओर भेजे ड्रोन
हूतियों का यमन पर अटैक, राष्ट्रपति भवन को बनाया निशाना, मदीना की ओर भेजे ड्रोन
दिल्ली NCR
दिल्ली में बारिश से 75 सालों बाद पारा पहुंचा 20.7 डिग्री, तापमान में भारी गिरावट
दिल्ली में बारिश से 75 सालों बाद पारा पहुंचा 20.7 डिग्री, तापमान में भारी गिरावट
Hockey
चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, जापान को रौंद लगाई जीत की हैट्रिक
चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, जापान को रौंद लगाई जीत की हैट्रिक
बॉलीवुड
लॉस एंजिल्स प्रीमियर के बाद रणबीर कपूर की ‘रामायण’ के मुरीद हुए विदेशी क्रिटिक्स, बोले- 'साल की सबसे बेहतरीन फिल्म'
लॉस एंजिल्स प्रीमियर के बाद ‘रामायण’ के मुरीद हुए इंटरनेशनल क्रिटिक्स, जमकर की तारीफ
बिहार
बिहार के सरकारी शिक्षक ध्यान दें! ड्रेस कोड पर सरकार का सख्त आदेश जारी
बिहार के सरकारी शिक्षक ध्यान दें! ड्रेस कोड पर सरकार का सख्त आदेश जारी
इंडिया
रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होगी आप? पार्टी ने किया साफ
रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होगी आप? पार्टी ने किया साफ
ट्रैवल
Statue Of Unity: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने का प्लान, जानें टिकट का चार्ज और पहुंचने का तरीका
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने का प्लान, जानें टिकट का चार्ज और पहुंचने का तरीका
शिक्षा
November School Holidays 2026: नवंबर में बच्चों की मौज, दिवाली और छठ पर मिलेगी लंबी छुट्टी, यहां देखें डेट्स
नवंबर में बच्चों की मौज, दिवाली और छठ पर मिलेगी लंबी छुट्टी, यहां देखें डेट्स
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget