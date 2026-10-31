Aaj Ka Mesh Rashifal 31 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 12:01 तक आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, भाई-बहन, रुचि, साहस, संचार व लघु यात्रा स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से आज आप अपनी बहनों की विशेष रूप से अच्छी देखभाल करेंगे और पारिवारिक रिश्तों में अपनत्व का भाव गहरा होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 31 October 2026)

दिनांक: 31 अक्टूबर 2026, शनिवार

31 अक्टूबर 2026, शनिवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दोपहर 04:58 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दोपहर 04:58 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07:12 बजे तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र

आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07:12 बजे तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सिद्ध योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से आपकी राशि में मालव्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से आपकी राशि में चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर मिथुन राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में संचरण करेंगे तथा रात्रि 12:01 के बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा दिनभर मिथुन राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में संचरण करेंगे तथा रात्रि 12:01 के बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):

दोपहर काल (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक दोपहर काल (लाभ-अमृत): दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और वीकेंड बाजार (Business & Finance)

वीकेंड पर अचानक कामयाबी, वित्तीय स्थिति होगी मजबूत: वीकेंड के बाजार में अचानक मिली अप्रत्याशित व्यावसायिक सफलता आपके हाथ लगेगी. इस आकस्मिक लाभ से अपनी आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए आप कुछ खास वित्तीय प्रबंधन व निवेश की रूपरेखा तैयार करेंगे.

सिद्ध योग से पेंडिंग काम पूरे, ज्वेलरी-रियल एस्टेट में जैकपॉट: ग्रहों के शुभ संयोग से बन रहे सिद्ध योग के प्रभाव से व्यापारियों के लंबे समय से लंबित पड़े कार्य (Pending Works) डेडलाइन से पहले ही सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे. बाजार में आपकी सेवाओं व उत्पादों की जबर्दस्त डिमांड रहेगी. विशेष रूप से रियल एस्टेट और ज्वेलरी (आभूषण) के कारोबारियों के लिए आज का दिन किसी बड़े जैकपॉट जैसा साबित होगा; भारी मुनाफा हाथ लगेगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

क्रिएटिविटी से प्रमोशन व इंसेंटिव के योग: कार्यस्थल (Workspace) पर पूर्व में की गई आपकी कड़ी मेहनत (Hard Work) का फल आज किसी शुभ समाचार के रूप में सामने आएगा. दफ्तर में आपकी अनूठी रचनात्मकता (Creativity) और कार्यकुशलता को देखते हुए मैनेजमेंट आपको पदोन्नति (Promotion) या भारी इंसेंटिव देने की घोषणा कर सकता है.

नौकरी की परेशानियां होंगी समाप्त: काफी समय से सर्विस या दफ्तर में आ रही कार्य संबंधी अड़चनें पूरी तरह दूर होंगी; उच्चाधिकारियों का रुख आपके प्रति बेहद सकारात्मक रहेगा.

3. फैमिली, सामाजिक प्रतिष्ठा, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

बदले व्यवहार से खुश होगा परिवार, धार्मिक यात्रा के योग: सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा व मान-सम्मान में जबर्दस्त वृद्धि होगी. परिवार के सभी सदस्य आपके सकारात्मक और संवेदनशील व्यवहार को देखकर सुखद रूप से चकित होंगे. वीकेंड पर परिवार के साथ किसी पवित्र धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है.

विद्यार्थियों, कलाकारों व खिलाड़ियों के लिए औसत दिन: छात्र वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपनी नियमित दिनचर्या पर टिके रहें; यह दिन आपके लिए औसत किंतु स्थिर रहेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तृतीय चंद्रमा से शारीरिक स्फूर्ति और आत्मविश्वास बना रहेगा. मौसमी बदलाव के चलते हल्की थकान या गले में खराश हो सकती है; गुनगुने पानी का सेवन करें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 4

शनिवार विशेष अचूक उपाय: शनिवार और सिद्ध योग के पावन संयोग पर तृतीय भाव के चंद्रमा और शनि देव के शुभ फल प्राप्त करने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को भोजन या काले चने का दान करें. इससे व्यावसायिक लाभ निरंतर बना रहेगा, नौकरी में पदोन्नति के मार्ग खुलेंगे और परिवार में सुख-समृद्धि का वास होगा.

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