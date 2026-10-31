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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 31 October 2026: तीसरे चंद्रमा और सिद्ध योग से लंबित कार्य होंगे पूरे, रियल एस्टेट व ज्वेलरी कारोबारियों का चमकेगा जैकपॉट

Aaj Ka Mesh Rashifal 31 October 2026: तीसरे चंद्रमा और सिद्ध योग से लंबित कार्य होंगे पूरे, रियल एस्टेट व ज्वेलरी कारोबारियों का चमकेगा जैकपॉट

Aaj Ka Mesh Rashifal 31 October 2026: मेष राशि का दैनिक राशिफल! तीसरे चंद्रमा व सिद्ध योग का प्रभाव, वीकेंड बिजनेस में लाभ, रियल एस्टेट व ज्वेलरी में जैकपॉट, प्रमोशन और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 31 Oct 2026 08:30 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal 31 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 12:01 तक आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, भाई-बहन, रुचि, साहस, संचार व लघु यात्रा स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से आज आप अपनी बहनों की विशेष रूप से अच्छी देखभाल करेंगे और पारिवारिक रिश्तों में अपनत्व का भाव गहरा होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 31 October 2026)

  • दिनांक: 31 अक्टूबर 2026, शनिवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दोपहर 04:58 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि
  • नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07:12 बजे तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सिद्ध योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से आपकी राशि में मालव्य योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर मिथुन राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में संचरण करेंगे तथा रात्रि 12:01 के बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):
  • दोपहर काल (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक
  • दोपहर काल (लाभ-अमृत): दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और वीकेंड बाजार (Business & Finance)

वीकेंड पर अचानक कामयाबी, वित्तीय स्थिति होगी मजबूत: वीकेंड के बाजार में अचानक मिली अप्रत्याशित व्यावसायिक सफलता आपके हाथ लगेगी. इस आकस्मिक लाभ से अपनी आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए आप कुछ खास वित्तीय प्रबंधन व निवेश की रूपरेखा तैयार करेंगे.

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सिद्ध योग से पेंडिंग काम पूरे, ज्वेलरी-रियल एस्टेट में जैकपॉट: ग्रहों के शुभ संयोग से बन रहे सिद्ध योग के प्रभाव से व्यापारियों के लंबे समय से लंबित पड़े कार्य (Pending Works) डेडलाइन से पहले ही सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे. बाजार में आपकी सेवाओं व उत्पादों की जबर्दस्त डिमांड रहेगी. विशेष रूप से रियल एस्टेट और ज्वेलरी (आभूषण) के कारोबारियों के लिए आज का दिन किसी बड़े जैकपॉट जैसा साबित होगा; भारी मुनाफा हाथ लगेगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

क्रिएटिविटी से प्रमोशन व इंसेंटिव के योग: कार्यस्थल (Workspace) पर पूर्व में की गई आपकी कड़ी मेहनत (Hard Work) का फल आज किसी शुभ समाचार के रूप में सामने आएगा. दफ्तर में आपकी अनूठी रचनात्मकता (Creativity) और कार्यकुशलता को देखते हुए मैनेजमेंट आपको पदोन्नति (Promotion) या भारी इंसेंटिव देने की घोषणा कर सकता है.

नौकरी की परेशानियां होंगी समाप्त: काफी समय से सर्विस या दफ्तर में आ रही कार्य संबंधी अड़चनें पूरी तरह दूर होंगी; उच्चाधिकारियों का रुख आपके प्रति बेहद सकारात्मक रहेगा.

3. फैमिली, सामाजिक प्रतिष्ठा, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

बदले व्यवहार से खुश होगा परिवार, धार्मिक यात्रा के योग: सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा व मान-सम्मान में जबर्दस्त वृद्धि होगी. परिवार के सभी सदस्य आपके सकारात्मक और संवेदनशील व्यवहार को देखकर सुखद रूप से चकित होंगे. वीकेंड पर परिवार के साथ किसी पवित्र धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है.

विद्यार्थियों, कलाकारों व खिलाड़ियों के लिए औसत दिन: छात्र वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपनी नियमित दिनचर्या पर टिके रहें; यह दिन आपके लिए औसत किंतु स्थिर रहेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तृतीय चंद्रमा से शारीरिक स्फूर्ति और आत्मविश्वास बना रहेगा. मौसमी बदलाव के चलते हल्की थकान या गले में खराश हो सकती है; गुनगुने पानी का सेवन करें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 4

शनिवार विशेष अचूक उपाय: शनिवार और सिद्ध योग के पावन संयोग पर तृतीय भाव के चंद्रमा और शनि देव के शुभ फल प्राप्त करने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को भोजन या काले चने का दान करें. इससे व्यावसायिक लाभ निरंतर बना रहेगा, नौकरी में पदोन्नति के मार्ग खुलेंगे और परिवार में सुख-समृद्धि का वास होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 31 Oct 2026 07:40 AM (IST)
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