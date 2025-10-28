Aaj Ka Vrishabh Rashifal (29 October 2025): भाग्य का साथ मिलेगा, अनुशासन और अध्यात्म से दिन सफल बनेगा, पढ़ें वृषभ राशि
Today Taurus Horoscope 29 October 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 29 October 2025 in Hindi: वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यवृद्धि, अनुशासन और आत्मिक शांति लेकर आया है. मेहनत का पूरा फल मिलेगा और दिन मानसिक व आर्थिक रूप से संतोषजनक रहेगा.
चंद्रमा नवम भाव (9th हाउस) में स्थित हैं, जिससे आपकी आध्यात्मिक चेतना जाग्रत होगी. किसी धार्मिक कार्य में सहभागिता संभव है. भाग्य का साथ मिलने से कार्य सफल होंगे. पुराने अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे और नई योजनाओं के लिए यह समय अनुकूल है.
व्यवसाय राशिफल:
धृति योग के प्रभाव से बिजनेसमैन का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. नए निवेश या लेन-देन से लाभ मिलेगा. विदेश से जुड़े कार्यों या एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट में सफलता मिल सकती है. व्यापार में साझेदारों से तालमेल बनाए रखें, जिससे दीर्घकालिक लाभ की स्थिति बन सके.
नौकरी/करियर राशिफल:
ऑफिस में अनुशासन और आत्मविश्वास से काम करेंगे. आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा होगी और सीनियर्स आपके प्रयासों से प्रसन्न रहेंगे. प्रमोशन या ट्रांसफर के योग बन रहे हैं. करियर में नई दिशा मिलने की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता के संकेत हैं, खासकर अध्ययन में एकाग्रता बढ़ेगी.
लव और पारिवारिक राशिफल:
वाशि योग के प्रभाव से प्रेम जीवन में मिठास रहेगी. पार्टनर के साथ तालमेल मजबूत रहेगा. परिवार के साथ समय आनंदमय बीतेगा. किसी पारिवारिक आयोजन या धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा.
वित्तीय राशिफल:
धन की स्थिति बेहतर रहेगी. पुराने निवेश से लाभ होगा और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. खर्च नियंत्रित रहेंगे, जिससे आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी.
स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत अच्छी रहेगी. ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी. नींद पूरी करें और ओवरवर्क से बचें.
भाग्यशाली अंक: 3
शुभ रंग: ग्रे
उपाय: किसी गरीब या ब्राह्मण को कंबल या वस्त्र दान करें. साथ ही “ॐ शुक्राय नमः” का जाप करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
