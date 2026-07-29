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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabha Rashifal 29 July 2026: वृषभ राशि, 9वें चंद्रमा से सुधरेगी आर्थिक स्थिति, लोन मिलने के बन रहे हैं मजबूत योग

Vrishabha Rashifal 29 July 2026: वृषभ राशि, 9वें चंद्रमा से सुधरेगी आर्थिक स्थिति, लोन मिलने के बन रहे हैं मजबूत योग

Taurus Horoscope 29 July 2026: वृषभ राशि 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा, 9वें चंद्रमा से सुधरेगी आर्थिक स्थिति, लोन मिलने के बनेंगे योग! पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली से आज का पंचांग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabha Rashifal: 29 जुलाई 2026, बुधवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है. पंचांग के अनुसार आज रात्रि 08:06 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके बाद प्रतिपदा शुरू होगी. दोपहर 03:37 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, फिर श्रवण नक्षत्र लगेगा. आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और प्रीति योग का शुभ संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 9वें भाव (भाग्य व धर्म स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. 9वें भाव के चंद्रमा के कारण किसी शुभ कार्य में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन व्यावसायिक और वित्तीय पक्ष बेहद मजबूत रहेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया सबसे उत्तम है.

व्यापार और कमाई (बिजनेस राशिफल)

व्यापारिक गतिविधियों में आज बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन बिजनेस में दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहने या आंख बंद करके भरोसा करने से बचें. बिजनेस की वृद्धि के लिए अनुकूल स्थितियां विकसित होंगी, जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. हालांकि, काम को लेकर भागदौड़ और थोड़ी मानसिक चिंता बनी रह सकती है. जो लोग बिजनेस विस्तार के लिए लोन का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है. लोन पास होने से आपके कई अटके हुए काम आसानी से पूरे हो जाएंगे.

नौकरी और करियर

नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कप्लेस पर अपनी योग्यता और कार्यकुशलता के बल पर काम करना ही उत्तम परिणाम देगा. ऑफिस में आपकी सकारात्मक स्थिति और साख बनी रहेगी. हालांकि, करियर में कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं, जिससे आय में अस्थाई तौर पर स्थिरता महसूस हो सकती है. ऑफिस की राजनीति करने वाले स्टाफ से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, वरना आपकी अच्छी छवि प्रभावित हो सकती है.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और सामाजिक जीवन

छात्र, कलाकार और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपनी बुद्धिमत्ता से अपने सभी विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों को परास्त करने में कामयाब रहेंगे. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आज शांत और संयमित रहें, तभी दिन उनके पक्ष में रहेगा.

  • शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)
  • शुभ अंक: 2
  • अशुभ अंक: 5
  • आज का उपाय: गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें तथा हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद अर्पित करें. साथ ही अपने गुरुजनों या पिता का आशीर्वाद जरूर लें.

FAQs 

Q1. 29 जुलाई 2026 (गुरु पूर्णिमा) को वृषभ राशि वालों के बिजनेस में क्या खास रहेगा?
Ans. व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होगा और लोन मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें.

Q2. आज वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. ऑफिस पॉलिटिक्स में शामिल लोगों से दूरी बनाकर रखें, ताकि आपकी छवि और काम प्रभावित न हो.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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