Aaj Ka Vrishabha Rashifal: 29 जुलाई 2026, बुधवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है. पंचांग के अनुसार आज रात्रि 08:06 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके बाद प्रतिपदा शुरू होगी. दोपहर 03:37 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, फिर श्रवण नक्षत्र लगेगा. आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और प्रीति योग का शुभ संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 9वें भाव (भाग्य व धर्म स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. 9वें भाव के चंद्रमा के कारण किसी शुभ कार्य में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन व्यावसायिक और वित्तीय पक्ष बेहद मजबूत रहेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया सबसे उत्तम है.

व्यापारिक गतिविधियों में आज बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन बिजनेस में दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहने या आंख बंद करके भरोसा करने से बचें. बिजनेस की वृद्धि के लिए अनुकूल स्थितियां विकसित होंगी, जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. हालांकि, काम को लेकर भागदौड़ और थोड़ी मानसिक चिंता बनी रह सकती है. जो लोग बिजनेस विस्तार के लिए लोन का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है. लोन पास होने से आपके कई अटके हुए काम आसानी से पूरे हो जाएंगे.

नौकरी और करियर

नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कप्लेस पर अपनी योग्यता और कार्यकुशलता के बल पर काम करना ही उत्तम परिणाम देगा. ऑफिस में आपकी सकारात्मक स्थिति और साख बनी रहेगी. हालांकि, करियर में कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं, जिससे आय में अस्थाई तौर पर स्थिरता महसूस हो सकती है. ऑफिस की राजनीति करने वाले स्टाफ से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, वरना आपकी अच्छी छवि प्रभावित हो सकती है.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और सामाजिक जीवन

छात्र, कलाकार और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपनी बुद्धिमत्ता से अपने सभी विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों को परास्त करने में कामयाब रहेंगे. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आज शांत और संयमित रहें, तभी दिन उनके पक्ष में रहेगा.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

पर्पल (बैंगनी) शुभ अंक: 2

2 अशुभ अंक: 5

5 आज का उपाय: गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें तथा हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद अर्पित करें. साथ ही अपने गुरुजनों या पिता का आशीर्वाद जरूर लें.

FAQs

Q1. 29 जुलाई 2026 (गुरु पूर्णिमा) को वृषभ राशि वालों के बिजनेस में क्या खास रहेगा?

Ans. व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होगा और लोन मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें.

Q2. आज वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. ऑफिस पॉलिटिक्स में शामिल लोगों से दूरी बनाकर रखें, ताकि आपकी छवि और काम प्रभावित न हो.

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