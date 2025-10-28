Aaj Ka Vrishabh Rashifal (28 October 2025): यात्रा और निर्णय में बरतें सावधानी, सोच-समझकर उठाएं हर कदम, पढ़ें वृषभ राशि
Today Taurus Horoscope 28 October 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 28 October 2025 in Hindi: आज चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. यात्राओं या किसी नए काम की शुरुआत में सावधानी बरतें. जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदायक साबित हो सकते हैं.
ग्रह स्थिति बताती है कि आपको धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ना चाहिए. पारिवारिक कार्यों में भाग लेने से मन को शांति मिलेगी, लेकिन मानसिक थकान भी महसूस हो सकती है.
बिज़नेस राशिफल:
व्यापारियों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायक रहेगा. बिजनेस मीटिंग के दौरान सौम्यता बनाए रखें. किसी साथी या क्लाइंट से वाद-विवाद से बचें, अन्यथा रिश्ते और काम दोनों प्रभावित हो सकते हैं. किसी डील पर साइन करने से पहले सभी शर्तों को दोबारा पढ़ लें.
जॉब राशिफल:
ऑफिशियल निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचें. सहकर्मियों के साथ मतभेद की संभावना है. सीनियर्स से सलाह लेकर आगे बढ़ें, वही आपके मार्गदर्शक बनेंगे. कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखें, नहीं तो आलोचना का सामना करना पड़ सकता है.
लव और फैमिली लाइफ:
पारिवारिक संबंधों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. पिता या बड़े सदस्य से मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें सुलझाने की पहल आपको ही करनी चाहिए. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या पार्क में जाने की योजना बनेगी, जिससे मन को राहत मिलेगी. प्रेम जीवन में किसी पुरानी बात को लेकर असहजता रह सकती है, पर बातचीत से स्थिति सुधरेगी.
हेल्थ राशिफल:
पैरों में दर्द या सूजन की समस्या परेशान कर सकती है. पानी और नमक का सेवन नियंत्रित रखें. योग और हल्की मालिश से आराम मिलेगा. यात्रा करते समय सतर्क रहें.
फाइनेंस:
धन लेनदेन में सावधानी रखें. निवेश से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें. खर्चों में संतुलन बनाए रखें.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: क्रीम
उपाय: आज सफेद कपड़े में थोड़ी सी चीनी बांधकर किसी गौशाला में दान करें, इससे आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति प्राप्त होगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL