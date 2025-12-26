Aaj Ka Vrisabh Rashifal 26 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि से दसवें भाव यानी कर्म भाव में स्थित है, जिससे आपके करियर, मान-सम्मान और कार्यक्षेत्र में बदलाव के प्रबल योग बन रहे हैं. आज आपके काम पर लोगों की नजर रहेगी और आपकी मेहनत को पहचाना जाएगा. सिद्धि योग के प्रभाव से आपके कई रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं. कुल मिलाकर आज का दिन प्रगति और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है.

स्वास्थ्य राशिफल

आज स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक काम के कारण मानसिक और शारीरिक थकान हो सकती है. सिरदर्द, पीठ दर्द या नींद की कमी जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं. खुद को तरोताजा रखने के लिए पर्याप्त नींद लें और पानी अधिक पिएं. हल्की एक्सरसाइज या योग करने से आप दिनभर ऊर्जावान रहेंगे.

बिजनेस राशिफल

बिजनेस के लिए आज का दिन काफी अच्छा है. ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण आपको अपेक्षा से अधिक मुनाफा हो सकता है. पुराने क्लाइंट से दोबारा ऑर्डर मिलने की संभावना है. हालांकि लापरवाही से बड़ा नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हर सौदे को ध्यान से करें. नई डील और निवेश के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लें.

जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज जॉब प्रोफाइल में बदलाव के संकेत हैं. आपको नई जिम्मेदारी या प्रमोशन से जुड़ी कोई खबर मिल सकती है. सिद्धि योग के कारण वर्कप्लेस पर आपके काम की सराहना होगी और सीनियर्स आपसे प्रभावित रहेंगे. जो युवा नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है.

धन राशिफल

आर्थिक रूप से आज का दिन मजबूत रहेगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और बिजनेस से अच्छा कैश फ्लो रहेगा. यदि आप किसी निवेश या प्रॉपर्टी को लेकर सोच रहे हैं, तो आज उस पर बातचीत शुरू कर सकते हैं. विदेश जाने के इच्छुक युवाओं को लोन के लिए आवेदन करने पर स्वीकृति मिलने की संभावना है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में आज खुशी का माहौल बना रहेगा. सभी सदस्य आपस में सहयोग और स्नेह से रहेंगे. लाइफ पार्टनर की कोई बात या व्यवहार आपकी पुरानी मीठी यादों को ताजा कर सकता है, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा. यदि किसी से मनमुटाव चल रहा है, तो आज क्षमा मांगकर रिश्ते सुधारने का अच्छा समय है. नए साल को लेकर परिवार के साथ शॉर्ट ट्रिप की प्लानिंग भी बन सकती है.

युवा और स्टूडेंट राशिफल

युवाओं के लिए आज का दिन अवसरों से भरा है. करियर को लेकर जो प्रयास आप कर रहे हैं, उनका सकारात्मक परिणाम मिलने लगेगा. जो युवा विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए. छात्रों की अपने विषय पर पकड़ मजबूत रहेगी और पढ़ाई में मन लगेगा.

शिक्षा राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन काफी अच्छा है. जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या किसी स्किल से जुड़े कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने के संकेत हैं. आपकी एकाग्रता और समझने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे पढ़ाई आसान लगेगी.

भाग्यशाली अंक: 1

लकी रंग: येलो

अनलकी अंक: 7

आज का उपाय: आज भगवान शिव को दूध और जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे करियर, धन और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.

FAQs

प्रश्न 1. क्या आज वृषभ राशि वालों को करियर में तरक्की मिलेगी?

हाँ, आज जॉब प्रोफाइल में बदलाव और नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं.

प्रश्न 2. क्या बिजनेस में निवेश करना सही रहेगा?

हाँ, दिन अनुकूल है, लेकिन हर डील को ध्यान से जांचना जरूरी होगा.

प्रश्न 3. क्या आज परिवार के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा?

बिल्कुल, आज पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.