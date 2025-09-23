Taurus Horoscope 23 September: वृषभ राशि वालों को संतान से सुख मिलेगा! बिज़नेस में नया काम शुरू करने का मौका, पढ़ें राशिफल
Today Taurus Horoscope 23 September 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 23 September 2025: आज चन्द्रमा के पंचम भाव में रहने से संतान सुख की प्राप्ति होगी और माता-पिता को संतान से खुशी मिलेगी. घर-परिवार में सामंजस्य और स्नेह का माहौल रहेगा. ग्रहों के शुभ प्रभाव से व्यापार और नौकरी में उन्नति के अवसर बनेंगे.
हेल्थ राशिफल: स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से शांति का अनुभव करेंगे. छोटी मोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें और दिनचर्या को संतुलित रखें. योग और ध्यान का अभ्यास करने से लाभ होगा.
बिज़नेस राशिफल: बिजनेस में प्रगति होगी लेकिन किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें. बुधादित्य योग के कारण यदि आप नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ है. नए निवेश या साझेदारी में सोच-समझकर कदम उठाएं.
लव और फैमिली राशिफल: परिवार में बड़ों का सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन मधुर रहेगा और रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा. संतान से सुख मिलेगा. अविवाहित जातकों को अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना है.
धन राशिफल: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ होगा. फिजूलखर्ची से बचें और दीर्घकालिक निवेश को प्राथमिकता दें.
जॉब राशिफल: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. कामकाज में आसानी से प्रगति होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत की सराहना करेंगे. वर्किंग वुमन काम और घर दोनों में संतुलन बनाए रखने में सफल होंगी.
युवा राशिफल: युवाओं को समय का महत्व समझना चाहिए. आलस्य छोड़कर अपनी क्षमताओं पर काम करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे. प्रतियोगी छात्र छोटे-छोटे बदलाव अपनाकर सफलता की ओर बढ़ेंगे.
शुभ अंक – 8
शुभ रंग – गोल्डन
उपाय – आज गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, इससे भाग्य प्रबल होगा.
FAQs
Q1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना ठीक रहेगा?
हाँ, बुधादित्य योग के कारण नया काम शुभ परिणाम देगा.
Q2. क्या नौकरी में पदोन्नति के योग हैं?
हाँ, वरिष्ठों से प्रशंसा मिलेगी और करियर में तरक्की के संकेत हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
