Taurus Horoscope 21 September: वृषभ राशि वालों के लिए सावधानी से चलने का समय! व्यावसायिक ग़लतफ़हमी और घरेलू तनाव बढ़ सकते हैं
Today Taurus Horoscope 21 September 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 21 September 2025: आज चंद्रमा आपके चौथे भाव में है, जिससे घर-परिवार से जुड़े मामलों में थोड़ी परेशानी हो सकती है. ग्रहण दोष के कारण आपको व्यवसाय और व्यवसाय में सावधानी रखनी होगी.
स्वास्थ्य राशिफल: आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन मानसिक तनाव बढ़ सकता है. परिवार और पुरातत्व का मनोवैज्ञानिक प्रभाव नींद और मन पर पड़ सकता है. विद्यार्थी और युवा वर्ग को अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा. योग और चिकित्सा विज्ञान आज भी.
बिजनेस राशिफल: बिजनेस में आज का दिन छोटे कलाकार बने रहेंगे. कर्मचारियों के साथ शेयरधारिता की जा सकती है और आपको लाइसेंस में लाइसेंस मिल सकते हैं. लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे ही अच्छा लगता है और आप कुछ बढ़िया निर्णय ले लेंगे. किसी भी बड़े निवेश या नेशनलशिप को टालना बेहतर होगा.
लव और फैमिली राशिफल: परिवार में आज बहस या वाद-विवाद से नुकसान. किसी भी सदस्य की बात आपको कठिन लग सकती है लेकिन धैर्य से जवाब देना ही सही रहेगा. पोर्टफोलियो का सहयोग जरूरी है, हालांकि गठबंधन में बनाए रखने के लिए संयम रखना जरूरी है. अविवाहित ज्योतिषियों को अभी कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए.
युवा राशिफल: युवा वर्ग को आज अपनी संगति पर विशेष ध्यान देना होगा. ग़लत संगत आपको रास्ते से भटका सकती है. वैज्ञानिक और पढ़ाई में फोकस बनाए रखें ही सही रहेंगे.
जॉब राशिफल: प्रतिपक्षी प्रतिपक्षी अविश्वास. आपकी मेहनत के बावजूद आलोचना झेलनी पड़ सकती है. वर्कशॉप वुमन को पुराने स्टिक्स के कारण आज कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है. धैर्य और शैलियां आपका सबसे बड़ा हथियार होगा.
शुभ अंक – 6
शुभ रंग – सुनहरा
उपाय - माँ लक्ष्मी को कमल का फूल निवाला बनायें और "ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 21 बार जाप करें.
FAQs:
Q1: आज वृषभ राशि वाले व्यवसाय विस्तार क्या कर सकते हैं?
A1: आज विस्तार या बड़ा निवेश टालना बेहतर है, बजट अभी भी पूरी तरह से अनुकूल नहीं है.
Q2: पारिवारिक विवाद क्या हो सकता है?
A2: यदि आप धैर्य और संयम रखते हैं तो विवाद जल्द ही शांत हो जाएगा, आक्रामक आक्रामकता से इनकार.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
