Aaj Ka Vrishabh Rashifal 16 October 2025 in Hindi: आज का दिन मानसिक उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है. चन्द्रमा चतुर्थ भाव में होने से घरेलू मामलों और संपत्ति से जुड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं. किसी प्रॉपर्टी या जमीन के लेन-देन में विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें. पारिवारिक वातावरण में थोड़ी अशांति संभव है, अतः शांति और संयम बनाए रखें.

धन राशिफल:

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना आवश्यक है. प्रॉपर्टी या निवेश से जुड़े कार्यों में देरी या विवाद हो सकता है. किसी को उधार न दें. खर्च बढ़ सकता है लेकिन दिन के अंत में कुछ राहत भी मिल सकती है.

बिजनेस राशिफल:

व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. फेस्टिव सीजन में गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी पर ध्यान देना जरूरी रहेगा. कॉम्पिटिटर्स की रणनीतियों पर नजर रखें. नए क्लाइंट्स से मुलाकात लाभकारी रह सकती है. व्यापार में नये अवसर मिलने के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचें.

नौकरी राशिफल:

ऑफिस में आपके कार्य से अधिकारी कुछ असंतुष्ट रह सकते हैं. ग्रहण दोष के कारण गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. सहकर्मियों के व्यवहार से मन खिन्न हो सकता है, लेकिन संयम बनाए रखें. अनावश्यक विवादों से बचें.

लव और फैमिली राशिफल:

घर-परिवार में आपसी मतभेद या छोटी बातों पर झगड़े की संभावना है. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. जीवनसाथी की भावनाओं की कद्र करें, संबंधों में दूरी न आने दें. आज परिवार के साथ शांतिपूर्वक समय बिताना सबसे अच्छा रहेगा.

युवा और स्टूडेंट राशिफल:

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी कमजोरियों और ताकतों का सही मूल्यांकन करना चाहिए. यंग जनरेशन को दोस्तों से मनमुटाव से बचना होगा. आत्मनियंत्रण रखें और लक्ष्य पर ध्यान दें.

हेल्थ राशिफल:

आंखों में दर्द, जलन या सिरदर्द की समस्या रह सकती है. स्क्रीन टाइम कम करें और आराम का समय निकालें. मानसिक शांति के लिए ध्यान या प्राणायाम करें.

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: ब्राउन

उपाय: माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें और “श्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” का 11 बार जाप करें.

FAQs:

Q1. क्या आज प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य करना ठीक रहेगा?

नहीं, आज विवाद या देरी की संभावना है, इसलिए टालना बेहतर रहेगा.

Q2. क्या आज नौकरी में सुधार के योग हैं?

फिलहाल ग्रहण दोष के कारण थोड़ी परेशानी रह सकती है, पर जल्द ही स्थिति सुधरेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.