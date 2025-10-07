हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Libra Weekly Horoscope (07 October): तुला राशि वालों को नौकरी में अहम ज़िम्मेदारी और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा

Libra Weekly Horoscope (07 October): तुला राशि वालों को नौकरी में अहम ज़िम्मेदारी और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा

Today Libra Horoscope 7 October 2025: तुला राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Oct 2025 03:35 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Tula Rashifal 7 October 2025 in Hindi: आज का दिन चन्द्रमा के छठे भाव में गोचर से शारीरिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. कार्यप्रणाली में किए गए बदलाव व्यवसाय और कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम लाएंगे. पार्टनरशिप व्यवसाय में गुस्से और आवेश पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, अन्यथा यह आपकी कार्यक्षमता और व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शारीरिक थकान और तनाव से बचने के लिए हल्का व्यायाम, योग और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें. पर्याप्त नींद और संतुलित आहार से ऊर्जा बनी रहेगी.

बिज़नेस राशिफल
व्यवसाय में आपके किए गए सुधार और योजनाएँ लाभकारी रहेंगी. पार्टनरशिप व्यवसाय में सावधानी बरतें और महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें. अनुभवी और सहयोगी व्यक्तियों से मार्गदर्शन लेना लाभदायक रहेगा.

नौकरी राशिफल
ध्रुव, व्याघात और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या अधिकारी पद मिल सकता है. वर्किंग वुमन ऑफिस में जूनियर और सीनियर के सहयोग से आसानी से कार्यों को पूरा करेंगी.

धन, लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. रिश्तों में संभलकर निर्णय लें और किसी भी विवाद से बचें. प्रेम संबंधों में संवाद और समझदारी बढ़ाने का प्रयास करें. आर्थिक मामले संतुलित रहेंगे.

स्टूडेंट राशिफल
कॉम्पिटिटिव और सामान्य छात्र अपने पढ़ाई के प्रयासों में सफलता के करीब रहेंगे. नियमित अध्ययन और समय प्रबंधन से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.

शुभ अंक – 3
शुभ रंग – नेवी ब्लू
अशुभ अंक – 9

FAQs
Q1. क्या पार्टनरशिप बिजनेस में आज निर्णय लेना ठीक रहेगा?
नहीं, गुस्से और आवेश पर नियंत्रण रखें और महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें.

Q2. क्या छात्र आज अपने अध्ययन में सफल होंगे?
हाँ, संयम और मेहनत से उनके प्रयास सकारात्मक परिणाम देंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 07 Oct 2025 03:35 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Rashifal Today Horoscope
और पढ़ें
