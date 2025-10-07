Libra Weekly Horoscope (07 October): तुला राशि वालों को नौकरी में अहम ज़िम्मेदारी और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा
Today Libra Horoscope 7 October 2025: तुला राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.
Aaj Ka Tula Rashifal 7 October 2025 in Hindi: आज का दिन चन्द्रमा के छठे भाव में गोचर से शारीरिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. कार्यप्रणाली में किए गए बदलाव व्यवसाय और कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम लाएंगे. पार्टनरशिप व्यवसाय में गुस्से और आवेश पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, अन्यथा यह आपकी कार्यक्षमता और व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शारीरिक थकान और तनाव से बचने के लिए हल्का व्यायाम, योग और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें. पर्याप्त नींद और संतुलित आहार से ऊर्जा बनी रहेगी.
बिज़नेस राशिफल
व्यवसाय में आपके किए गए सुधार और योजनाएँ लाभकारी रहेंगी. पार्टनरशिप व्यवसाय में सावधानी बरतें और महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें. अनुभवी और सहयोगी व्यक्तियों से मार्गदर्शन लेना लाभदायक रहेगा.
नौकरी राशिफल
ध्रुव, व्याघात और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या अधिकारी पद मिल सकता है. वर्किंग वुमन ऑफिस में जूनियर और सीनियर के सहयोग से आसानी से कार्यों को पूरा करेंगी.
धन, लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. रिश्तों में संभलकर निर्णय लें और किसी भी विवाद से बचें. प्रेम संबंधों में संवाद और समझदारी बढ़ाने का प्रयास करें. आर्थिक मामले संतुलित रहेंगे.
स्टूडेंट राशिफल
कॉम्पिटिटिव और सामान्य छात्र अपने पढ़ाई के प्रयासों में सफलता के करीब रहेंगे. नियमित अध्ययन और समय प्रबंधन से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.
शुभ अंक – 3
शुभ रंग – नेवी ब्लू
अशुभ अंक – 9
FAQs
Q1. क्या पार्टनरशिप बिजनेस में आज निर्णय लेना ठीक रहेगा?
नहीं, गुस्से और आवेश पर नियंत्रण रखें और महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें.
Q2. क्या छात्र आज अपने अध्ययन में सफल होंगे?
हाँ, संयम और मेहनत से उनके प्रयास सकारात्मक परिणाम देंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
