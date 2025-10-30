हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal (30 October 2025): आज का दिन चुनौतियों से भरा, गुस्सा करने से बचें, पढ़ें आज का तुला राशिफल

Aaj Ka Tula Rashifal (30 October 2025): आज का दिन चुनौतियों से भरा, गुस्सा करने से बचें, पढ़ें आज का तुला राशिफल

Today Libra Horoscope 30 October 2025: तुला राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 30 Oct 2025 01:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Tula Rashifal 30 October 2025 in Hindi: आज का दिन चुनौतियों और उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है. चंद्रमा चतुर्थ भाव (4th हाउस) में स्थित हैं, जिससे भूमि-भवन से जुड़े मामलों में रुकावटें आने की संभावना है. ग्रहों की स्थिति बताती है कि इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी है, क्योंकि भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलेगा.

व्यवसाय राशिफल

बिजनेस में कर्मचारियों या पार्टनरशिप से संबंधित कुछ असहमति की स्थिति बन सकती है. लेबर या टीम के साथ तालमेल की कमी के कारण दिन भागदौड़ भरा रहेगा. ग्रहगोचर प्रतिकूल होने से मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और विरोधियों की ओर से दबाव महसूस हो सकता है. लेन-देन और कागज़ी कार्यों में विशेष सावधानी रखें.

नौकरी/करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज अपने काम में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. उच्च अधिकारियों की नाराजगी संभव है, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और संयम से आप हालात संभाल सकते हैं. करियर में फिलहाल स्थिरता की कमी रहेगी, इसलिए धैर्य बनाए रखें और निर्णय जल्दबाजी में न लें.

लव और पारिवारिक राशिफल

परिवार में माहौल तनावपूर्ण रह सकता है. प्रयास करने के बावजूद रिश्तों में ठंडापन महसूस हो सकता है. यंग जनरेशन को किसी दुखद समाचार की प्राप्ति संभव है, इसलिए मानसिक रूप से मजबूत बने रहें. इस समय संयम और संवाद दोनों की जरूरत है.

युवा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की आवश्यकता है. आज का दिन आत्ममंथन का है. क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए नई रणनीति बनाएं.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में दिन कमजोर रह सकता है. तनाव, सिरदर्द या थकावट की समस्या हो सकती है. अपने खान-पान और रूटीन पर ध्यान दें.

  • भाग्यशाली अंक 4
  • शुभ रंग क्रीम
  • उपाय देवी दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें और “या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता” मंत्र का जाप करें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 30 Oct 2025 01:30 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

आज तुला राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए चुनौतियों और उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है. भूमि-भवन से जुड़े मामलों में रुकावटें आ सकती हैं और भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलेगा.

व्यवसाय के क्षेत्र में आज क्या स्थिति रहेगी?

बिजनेस में कर्मचारियों या पार्टनरशिप से संबंधित असहमति हो सकती है. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और विरोधियों से दबाव महसूस हो सकता है. लेन-देन में सावधानी बरतें.

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा लोगों को काम में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और उच्च अधिकारियों की नाराजगी संभव है. करियर में फिलहाल स्थिरता की कमी रहेगी, धैर्य बनाए रखें.

आज लव लाइफ और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

परिवार में माहौल तनावपूर्ण रह सकता है और रिश्तों में ठंडापन महसूस हो सकता है. युवा पीढ़ी को दुखद समाचार मिल सकता है. संयम और संवाद की आवश्यकता है.

छात्रों के लिए आज क्या सलाह दी गई है?

स्टूडेंट्स को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की आवश्यकता है. क्रोध पर नियंत्रण रखें और लक्ष्यों को पाने के लिए नई रणनीति बनाएं. यह आत्ममंथन का दिन है.

