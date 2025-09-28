Aaj Ka Tula Rashifal 28 September: तुला राशि पुण्य कार्यों से मिलेगा लाभ, बिजनेस विस्तार के योग बनेंगे, पढ़ें राशिफल
Today Libra Horoscope 28 September 2025: तुला राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.
Aaj Ka Tula Rashifal 28 September 2025 in Hindi: आज का तुला राशिफल बताता है कि आज का दिन (रविवार) आपके लिए खास रहेगा. जो लोग नौकरी या व्यापार में हैं, उन्हें महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकते हैं. रिश्तों में भी सुधार होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ें अपना आज का तुला राशिफल.
स्वास्थ्य राशिफल:
आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. बेफिक्र होकर दिन को एंजॉय किया जा सकता है. हल्की फुर्ती और संतुलित आहार बनाए रखें. घर के काम या सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहने से मानसिक शांति और उत्साह मिलेगा.
नौकरी राशिफल:
वर्किंग वुमन अपने कार्यस्थल पर अपनी छवि सुधारने के प्रयास में जुटी रहेंगी. एंप्लॉयड पर्सन के लिए बुधादित्य योग से कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे, जिससे खुशी और संतोष महसूस होगा. ऑफिस में योजना और अनुशासन बनाए रखें.
व्यापार राशिफल:
बिजनेसमैन आज अपने व्यापार को विस्तार देने की योजना बनाएंगे. एक्सपिरियंस टीम हायर कर मार्केट की जानकारी लेने के बाद ही आगे कदम बढ़ाएं. नया प्लानिंग और बदलाव करने के विचार होंगे, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय न लें.
धन राशिफल:
आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. नए निवेश और व्यापारिक योजनाओं से लाभ की संभावना है. अनावश्यक खर्च से बचें और बजट का पालन करें.
प्रेम और पारिवारिक राशिफल:
घर परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना आपके लिए आनंददायक रहेगा. इंडोर गेम्स और पारिवारिक गतिविधियों में भाग लेने से रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी. युवा अपने विवाह संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें, सभी पहलुओं पर विचार करना शुभ रहेगा.
युवा राशिफल:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स करंट अफेयर पर ध्यान दें. परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए जो भी पढ़े हैं उसे अच्छे से रिवाइज़ करें. अनुशासन और मेहनत से सफलता सुनिश्चित होगी.
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: पर्पल
उपाय: घर में किसी शांत स्थान पर दीपक जलाएँ और भगवान विष्णु या हनुमान जी को अर्पित करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.
FAQs
Q1: क्या तुला राशि के लिए व्यापार विस्तार का दिन शुभ है?
हाँ, योजना बनाकर और सही टीम के साथ कदम बढ़ाने से लाभ होगा.
Q2: क्या आज छात्रों के लिए पढ़ाई में सफलता मिलने की संभावना है?
हाँ, करंट अफेयर और मेहनत से परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL