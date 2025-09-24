Libra Horoscope 24 September: तुला राशि के लिए दिन मिलाजुला रहेगा, जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा
Today Libra Horoscope 24 September 2025: तुला राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.
Aaj Ka Tula Rashifal 24 September 2025: आज का दिन तुला राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि चन्द्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं. आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा. समाज में मान-सम्मान मिलेगा. कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएँ बनेंगी. आपके निर्णयों का लोग अनुसरण करेंगे.
स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत सामान्य रहेगी. हालांकि अधिक भागदौड़ के कारण थकान हो सकती है. खानपान का ध्यान रखें और अत्यधिक तनाव से बचें. योग और ध्यान आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे.
व्यापार राशिफल: व्यवसाय में आज नई योजनाएँ शुरू हो सकती हैं. साझेदारी में काम करने से लाभ होगा. लक्ष्मी योग का प्रभाव व्यापारियों के लिए मुनाफा लाएगा. हालांकि किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें.
लव और पारिवारिक राशिफल: लव लाइफ आज मजबूत होगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. अविवाहित लोगों को अच्छे रिश्तों के प्रस्ताव मिल सकते हैं. परिवार में सामंजस्य रहेगा और घर का माहौल प्रसन्न रहेगा.
धन राशिफल: धन के मामले में दिन शुभ है. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. नए निवेश या आय के साधन बन सकते हैं. खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.
नौकरी राशिफल: नौकरीपेशा लोगों को आज सीनियर की सराहना मिलेगी. नए अवसर प्राप्त होंगे और प्रमोशन की संभावना है. सहकर्मी भी आपके साथ सहयोगी रवैया अपनाएंगे.
युवा राशिफल: युवा वर्ग को आज करियर से जुड़े महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सफलता के संकेत हैं. आत्मविश्वास बनाए रखें.
शुभ अंक: 7
अशुभ अंक: 4
शुभ रंग: नीला और सफेद
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जप करें.
FAQs
Q1. क्या आज तुला राशि वालों को नया कार्य शुरू करना चाहिए?
हाँ, आज नए कार्य या योजना शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है.
Q2. क्या आज विवाह योग्य तुला राशि वालों को प्रस्ताव मिलेगा?
हाँ, ग्रहों की स्थिति शुभ प्रस्ताव के लिए अनुकूल है.
Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
