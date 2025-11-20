हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Tula Rashifal (20 November 2025): तुला राशि करियर में सकारात्मक बदलाव संभव, परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय

Aaj Ka Tula Rashifal (20 November 2025): तुला राशि करियर में सकारात्मक बदलाव संभव, परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय

Today Libra Horoscope 20 November 2025: तुला राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Nov 2025 03:24 AM (IST)
Aaj Ka Tula Rashifal 20 November 2025 in Hindi: आज का दिन आत्मविश्वास और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने का संकेत देता है. चन्द्रमा के प्रभाव से आज आप अपने परिवार, करियर और निजी संबंधों में संतुलन बनाना चाहेंगे. मानसिक रूप से आप मजबूत रहेंगे, लेकिन हर निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी है. किसी बात को लेकर भावनात्मक उतार–चढ़ाव भी हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी से बचें.

सेहत राशिफल

सेहत को लेकर लापरवाही न करें. सिर दर्द, थकावट और आंखों में हल्की जलन की समस्या परेशान कर सकती है. ज्यादा मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल से दूरी रखें. समय पर पानी पियें, नींद पूरी करें और आज भारी खानपान से बचें. शाम तक ऊर्जा संतुलित रहेगी. ध्यान और हल्की एक्सरसाइज लाभकारी रहेगी.

बिजनेस एवं जॉब

बिजनेस के लिए किया गया डिजिटल एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन प्रमोशन धीरे-धीरे अच्छे परिणाम दिखाएगा. नए ग्राहकों के जुड़ने की संभावना है. सर्वार्थ सिद्धि और शोभन योग के प्रभाव से वर्कस्पेस पर समय में सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा. जॉब चेंज की प्लानिंग सफल हो सकती है. बॉस और सीनियर्स पर अच्छा प्रभाव जमाने में सफल रहेंगे.

लव और फैमिली

लव और मैरिड लाइफ में घुली गलतफहमियों को दूर करने का अवसर मिलेगा. बातों में स्पष्टता लाएं, रिश्ता मजबूत होगा. परिवार के साथ हंसी और प्यार के पल पुराने तनाव दूर करेंगे. निकट भविष्य में छोटा पारिवारिक ट्रिप प्लान हो सकता है.

युवा एवं छात्र

युवा अपने भविष्य को लेकर गंभीर दिखाई देंगे. करियर ग्रोथ पर फोकस रहेगा, लेकिन विचलित होने से बचें. छात्रों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा — आलस सफलता में बाधा बन सकता है.

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. नए अवसर दिखेंगे, लेकिन निवेश या लोन को लेकर जल्दबाजी न करें. पैसे बचाने और सेविंग पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग — सिल्वर
  • लकी नंबर — 5
  • अनलक्की नंबर — 4
  • उपाय: आज भगवान महालक्ष्मी को सफेद या गुलाबी पुष्प अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 11 बार जप करें — आर्थिक प्रगति और पारिवारिक सुख बढ़ेगा.

FAQs

Q1: क्या आज जॉब चेंज के लिए एप्लाई करना सही रहेगा?
हाँ, ग्रहों की स्थिति नौकरी परिवर्तन को सपोर्ट कर रही है, लेकिन ऑफर मिलने से पहले जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.

Q2: क्या प्रेम संबंध में बातचीत शुरू करना ठीक रहेगा?
हाँ, आज संवाद और ईमानदारी से रिश्ते मजबूत होंगे. पुराने मतभेद दूर होने की संभावना है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 20 Nov 2025 03:24 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Rashifal Today Horoscope
