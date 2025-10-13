हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Tula Rashifal (13 October 2025): तुला राशि आध्यात्मिकता की ओर झुकेगा मन, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें

Aaj Ka Tula Rashifal (13 October 2025): तुला राशि आध्यात्मिकता की ओर झुकेगा मन, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें

Today Libra Horoscope 13 October 2025: तुला राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Oct 2025 03:30 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Tula Rashifal 13 October 2025 in Hindi: आज का दिन आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए अनुकूल रहेगा. चन्द्रमा 9वें भाव में होने से आपकी अंतर्दृष्टि बढ़ेगी और धार्मिक या ज्ञानवर्धक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापार में लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत आवश्यक है. पार्टनरशिप बिजनेस में शुरुआती दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन बाद में ये समस्याएं ही आपकी सफलता का मार्ग खोलेंगी. नए निर्णय सोच-समझकर लें और दस्तावेज़ीकरण पर ध्यान दें.

जॉब राशिफल

वर्कप्लेस पर बातचीत और संवाद करते समय शब्दों पर ध्यान दें. अपनी उपस्थिति और अनुशासन बनाए रखें. कार्यक्षेत्र में आपका समर्पण और परिश्रम वरिष्ठों के लिए प्रेरणादायक रहेगा.

लव और परिवार राशिफल

पति-पत्नी के बीच कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन समय रहते उनका समाधान हो जाएगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. परिवार का वातावरण सुखद रहेगा और घर में मिलनसारिता बनी रहेगी.

धन राशिफल

आज धन अर्जन के लिए प्रयासों का लाभ मिलेगा. निवेश या नए सौदे सोच-समझकर करें. फिजूलखर्ची से बचें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

फेस्टिव सीजन में युवा और विद्यार्थी घर के कार्यों और स्वच्छता में सहयोग करेंगे. पढ़ाई और करियर पर ध्यान रखें, प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ न गवाएं.

हेल्थ राशिफल

वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. हल्की चोट या दुर्घटना की संभावना बनी हुई है. सामान्य स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पर थकान से बचें और पर्याप्त आराम लें.

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: स्काई ब्लू

उपाय: घर में किसी साफ स्थान पर नारियल अर्पित करें और “ॐ नमः भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जप करें.

FAQs

Q1. क्या आज पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ मिलेगा?
A1. शुरुआती दिक्कतों के बाद योजना सफल होगी, पर शांति और धैर्य से काम लें.

Q2. क्या वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है?
A2. हां, किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए आज विशेष सतर्क रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 13 Oct 2025 03:30 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Rashifal Today Horoscope
और पढ़ें
Embed widget