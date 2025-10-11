Aaj Ka Tula Rashifal (11 October): तुला राशि कार्य में असफलता और तनाव, ऊर्जा सकारात्मक रूप में लगाएं
Today Libra Horoscope 11 October 2025: तुला राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.
Aaj Ka Tula Rashifal 11 October 2025 in Hindi: आज का दिन मिश्रित फल देने वाला है. चंद्रमा के 8वें घर में होने से ददियाल या किसी करीबी के साथ अनबन होने की संभावना है. दिनभर अपने काम में धैर्य और संयम बनाए रखना लाभकारी रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
पैर में सूजन बढ़ सकती है. हल्की व्यायाम और संतुलित आहार बनाए रखें. हो सके तो डॉक्टर से जांच करवाना उचित रहेगा.
व्यापार राशिफल:
बिजनेस में अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप में लगाएँ. पार्टनरशिप बिजनेस में ईगो और अत्यधिक आत्मविश्वास पर नियंत्रण रखें. इस समय अधिक मेलजोल बढ़ाने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें. धैर्य और समझदारी से ही लाभ होगा.
नौकरी/जॉब राशिफल:
वर्कस्पेस पर कार्यों में असफलता मिल सकती है, जिससे तनाव रहेगा. वर्किंग वुमन को घरेलू कारणों से ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ सकती है, और इसमें परेशानियाँ आएंगी.
पारिवारिक और प्रेम राशिफल:
संतान से जुड़े मामलों में तनाव रहेगा. शादीशुदा लोग जीवनसाथी की कमी महसूस कर सकते हैं. परिवार के साथ संवाद और समझ से संबंधों को मजबूत बनाएँ.
धन राशिफल:
यंग जनरेशन का खर्च अधिक रहेगा. वित्तीय मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें और अनावश्यक खर्च से बचें.
युवा एवं छात्र राशिफल:
स्टूडेंट्स, कलाकार और खेलकूद में लगे लोग आलसी प्रवृत्ति दिखा सकते हैं. मेहनत पर ध्यान दें, अनावश्यक गतिविधियों में समय बर्बाद न करें.
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: ग्रे
अशुभ अंक: 5
उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और निर्णय लेने में संयम रखें.
FAQs
प्र1. आज कार्यक्षेत्र में क्या सावधानी रखें?
उत्तर: असफलता और तनाव से बचने के लिए धैर्य और संयम बनाए रखें, ईगो को नियंत्रित करें.
प्र2. पारिवारिक और स्वास्थ्य मामलों में क्या ध्यान दें?
उत्तर: पारिवारिक मतभेदों में संयम रखें, पैरों की सूजन पर ध्यान दें और डॉक्टर से जांच करवाएँ.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
