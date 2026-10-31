Aaj Ka Mithun Rashifal 31 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 12:01 तक आपकी अपनी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न भाव - व्यक्तित्व, आत्मबल, मानसिकता, शारीरिक ऊर्जा व आभा स्थान) में संचरण कर रहे हैं. लग्न में चंद्रमा की स्थिति के प्रभाव से आप मानसिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली, तार्किक और बुद्धिमान बने रहेंगे; आपके निर्णय सटीक और प्रभावशाली साबित होंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 31 October 2026)

दिनांक: 31 अक्टूबर 2026, शनिवार

31 अक्टूबर 2026, शनिवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दोपहर 04:58 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दोपहर 04:58 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07:12 बजे तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र

आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07:12 बजे तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और सिद्ध योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 12:01 तक आपकी अपनी ही राशि (मिथुन राशि - प्रथम भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात कर्क राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा रात्रि 12:01 तक आपकी अपनी ही राशि (मिथुन राशि - प्रथम भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात कर्क राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):

दोपहर काल (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक दोपहर काल (लाभ-अमृत): दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और ग्लोबल ट्रेड (Business & Digital Marketing)

बिजनेस टूर की योजना और अच्छे नतीजे: आज ग्रहों का गोचर आपके पूर्ण अनुकूल बना हुआ है, जिसके चलते व्यावसायिक गतिविधियों में आपको शानदार और मनमाफिक नतीजे मिलेंगे. व्यापार विस्तार के सिलसिले में किसी लाभकारी व्यावसायिक यात्रा (Business Trip) की ठोस योजनाएं बन सकती हैं.

फ्रेंचाइजी मॉडल का ग्लोबल विस्तार, डिजिटल क्रांति: अपने व्यापारिक फ्रेंचाइजी मॉडल को अंतरराष्ट्रीय स्तर (Global Level) पर ले जाने के लिए यह सबसे मुफीद और सटीक समय है. आज के दिन की गई डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया कैंपेन आपके ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर स्थापित कर देंगे.

भूमि व वाहन की खरीद-फरोख्त: व्यवसाय के विस्तार के लिए आवश्यक जमीन (Commercial Land) अथवा व्यावसायिक वाहन (Commercial Vehicle) की खरीद-बिक्री से जुड़े सौदे बिना किसी अड़चन के निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कस्पेस पर समर्पण, मैनेजमेंट स्किल्स की सराहना: कार्यस्थल (Workspace) पर अपने सौंपे गए कार्यों के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण बनाए रखें; आपको निश्चित ही अत्यंत सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे. दफ्तर में आपके असाधारण मैनेजमेंट स्किल्स (Management Skills) की खुलकर तारीफ होगी.

जटिल प्रोजेक्ट का स्पेशल टास्क: उच्चाधिकारी और बॉस आपकी योग्यता को देखते हुए किसी पेचीदा और जटिल प्रोजेक्ट को सुलझाने के लिए आपको विशेष जिम्मेदारी (Special Task) सौंप सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को उच्चाधिकारियों से प्रोत्साहन और सम्मान मिलेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Weekend & Health)

बुजुर्गों का आशीर्वाद, सुखद दांपत्य व लव लाइफ: घर के वृद्धजनों का आशीर्वाद और स्नेह आप पर बना रहेगा. परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपके संबंध अत्यंत सौहार्दपूर्ण और सामंजस्य से भरे रहेंगे. प्रेम संबंधों (Love Life) में आपसी समझदारी और प्रेम बना रहेगा, जिससे आप भावनात्मक रूप से संतुष्ट रहेंगे.

छात्रों, कलाकारों व खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्ट वीकेंड: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपनी-अपनी विधाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे; वीकेंड का यह दिन आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: लग्न चंद्रमा के प्रभाव से दिनभर शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी. स्क्रीन पर लगातार काम करने से आंखों में थोड़ा खिंचाव हो सकता है, इसलिए बीच-बीच में आराम लें और पर्याप्त जल पिएं.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 6

शनिवार विशेष अचूक उपाय: शनिवार और सिद्ध योग के पावन संयोग पर अपनी राशि में चंद्रमा के शुभ फल को बढ़ाने तथा शनि देव की कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल या भोजन भेंट करें. इससे व्यवसाय में अंतरराष्ट्रीय विस्तार होगा, दफ्तर में सम्मान बढ़ेगा और सभी योजनाएं निर्विघ्न पूरी होंगी.

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