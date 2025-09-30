हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 30 September 2025: सिंह राशि आकस्मिक धन लाभ, साझेदारी बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिलने के योग, पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Singh Rashifal 30 September 2025: सिंह राशि आकस्मिक धन लाभ, साझेदारी बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिलने के योग, पढ़ें राशिफल

Today Leo Horoscope 30 September 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Sep 2025 02:28 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Singh Rashifal 30 September 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए भाग्यवृद्धि और सफलता लेकर आएगा. चन्द्रमा के पंचम भाव में होने से आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे. व्यापारिक यात्राओं का लाभ मिलेगा और साझेदारी में कार्य करने वाले जातकों को दोपहर बाद विशेष सफलता मिल सकती है.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज अपच और एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है. तैलीय और मसालेदार भोजन से परहेज करें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. नियमित योग और हल्की सैर से लाभ मिलेगा.

बिज़नेस राशिफल
आज व्यवसाय में भाग्य आपका साथ देगा. साझेदारी वाले व्यापार में दोपहर बाद अचानक ही स्थिति आपके पक्ष में होगी और आपको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. फेस्टिव सीजन को देखते हुए यात्राएं लाभकारी सिद्ध होंगी.

लव और पारिवारिक राशिफल
गृहस्थ जीवन आनंदमय रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. जीवनसाथी के साथ संबंध और मधुर होंगे. प्रेम संबंधों में भी निकटता बढ़ने के संकेत हैं.

जॉब राशिफल
वर्किंग वुमन को कार्यक्षेत्र पर सम्मान और उन्नति मिलने के योग हैं. आपकी मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें कि अहंकार से दूर रहें. अन्य कर्मचारियों के साथ सहयोग से काम करें.

धन राशिफल
बुधादित्य योग से आज वित्तीय मामलों में सावधानी जरूरी है. छोटी-सी लापरवाही भी आर्थिक कशमकश का कारण बन सकती है. आकस्मिक लाभ के अवसर को सही दिशा दें.

युवा राशिफल
युवाओं और स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा की तैयारियों पर फोकस करना चाहिए. एकाग्रता बनाए रखें और आलस्य से दूर रहें. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं.

शुभ अंक: 7
शुभ रंग: काला
उपाय: आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जप करें.

FAQs
प्रश्न 1: क्या आज सिंह राशि वालों को बिज़नेस में लाभ मिलेगा?
उत्तर: हाँ, विशेषकर साझेदारी वाले व्यापार में दोपहर बाद बड़ा लाभ संभव है.

प्रश्न 2: क्या आज स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए?
उत्तर: हाँ, खासकर पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए खानपान में संयम रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 30 Sep 2025 02:28 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Today Horoscope
और पढ़ें
Embed widget