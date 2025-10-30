सूर्य देव को अर्ग दें और तांबे के पात्र में जल अर्पित करते समय 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें.
Aaj Ka Singh Rashifal (30 October 2025): कर्ज से मिलेगी मुक्ति और नौकरी में प्रमोशन के संकेत! पढ़ें आज का सिंह राशिफल
Today Leo Horoscope 30 October 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 30 October 2025 in Hindi: आज का दिन जिम्मेदारियों के साथ राहत देने वाला रहेगा. चंद्रमा षष्ठ भाव (6th हाउस) में स्थित हैं, जिससे कर्ज या देनदारी से मुक्ति मिलने के संकेत हैं.
वाशी योग और आनन्दादि योग के प्रभाव से मेहनत और लगन से किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. आत्मविश्वास और संयम आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बने रहेंगे.
व्यवसाय राशिफल
व्यावसायिक दृष्टि से दिन मेहनत भरा जरूर रहेगा, लेकिन भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार करेगा. पार्टनरशिप बिजनेस में स्थिति सामान्य रहेगी, हालांकि आप उसे बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे. वित्तीय मामलों में स्थिरता बनी रहेगी.
नौकरी/करियर राशिफल
ऑफिस में अपने कार्य के प्रति आपकी निष्ठा और समर्पण सराहनीय रहेगा. सकारात्मक सोच की बदौलत लंबित कार्य पूरे होंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रतिबद्धता की सराहना करेंगे. प्रमोशन या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं.
लव और पारिवारिक राशिफल
माता-पिता की सेवा भावना से आपका मन संतुष्ट रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और गंभीरता का संतुलन बना रहेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय आत्मिक संतोष देगा.
युवा और छात्र राशिफल
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स आज थोड़ी थकान महसूस करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्य को याद करते ही फिर से जोश में आ जाएंगे. आनन्दादि योग युवाओं के लिए सीख और प्रेरणा लेकर आएगा. बड़े-बुजुर्गों की सलाह भविष्य में बेहद उपयोगी साबित होगी.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन वाहन चलाते समय विशेष सतर्क रहें. किसी और के भरोसे वाहन न सौंपें, लापरवाही से चोट लग सकती है.
- भाग्यशाली अंक 2
- शुभ रंग सिल्वर
- उपाय सूर्य देव को अर्ग दें और तांबे के पात्र में जल अर्पित करते समय “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
