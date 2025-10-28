व्यवसाय राशिफल:
बिजनेस में मानसिक दबाव रह सकता है, लेकिन आपकी रणनीति और समझदारी स्थिति को संभाल लेगी. व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आप अपनी मेहनत और व्यवहार से आगे निकल सकते हैं. धृति योग के प्रभाव से बिजनेस में चल रही कठिनाइयाँ समाप्त होंगी और नए अवसर सामने आएंगे. किसी बड़े निर्णय को लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें.
नौकरी/करियर राशिफल:
ऑफिस में आज का दिन प्रगति का रहेगा. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के पूरे हो जाने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. सीनियर्स आपकी मेहनत की सराहना करेंगे. यदि आप सोचने में अधिक समय खर्च करने के बजाय काम पर ध्यान देंगे, तो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे. छात्रों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने और समस्याओं को स्वयं सुलझाने की जरूरत है.
लव और पारिवारिक राशिफल:
परिवार में शांति और सहयोग का माहौल रहेगा. आप दूसरों की भावनाओं की कद्र करेंगे, जिससे रिश्तों में निकटता बढ़ेगी. परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत में हल्की परेशानी आ सकती है, ध्यान रखें. अविवाहित जातकों को प्रेम संबंधों में स्पष्टता रखनी चाहिए.
वित्तीय राशिफल:
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. कोई पुराना कर्ज या उधार चुकाने में राहत मिलेगी. निवेश से पहले स्थिति का सही आकलन करें.
स्वास्थ्य राशिफल:
पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी. परंतु थकान और तनाव से बचें. योग और मेडिटेशन से मन को स्थिर रखें.
भाग्यशाली अंक: 1
शुभ रंग: पिंक
उपाय: भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का 11 बार जाप करें.
