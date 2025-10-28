Aaj Ka Singh Rashifal (28 October 2025): प्रतिभा को मिलेगा मंच, मेहनत का आज दिखेगा असर, पढ़ें सिंह राशि
Today Leo Horoscope 28 October 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 28 October 2025 in Hindi: आज चंद्रमा पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे रचनात्मकता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. स्टूडेंट्स के लिए यह दिन बेहद शुभ रहेगा. पढ़ाई में निखार आएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में एकाग्रता बनी रहेगी.
सुकर्मा योग और आनन्दादि योग का प्रभाव आपके दिन को ऊर्जावान बनाएगा. किसी पुराने अधूरे कार्य को पूरा करने का अवसर मिलेगा, जिससे मन में संतोष रहेगा.
बिज़नेस राशिफल:
व्यापारिक कार्यों में आज अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है. अधूरे कामों को प्राथमिकता से पूरा करें, अन्यथा पेंडिंग वर्क बढ़ सकता है. बिजनेसमैन को अपने व्यवहार और कार्यप्रणाली में सुधार लाने की जरूरत है. किसी नई डील या निवेश से पहले दस्तावेज़ों की जांच अवश्य करें. स्थायी संपत्ति या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला सुलझ सकता है, जिससे राहत मिलेगी.
जॉब राशिफल:
ऑफिस में आज आपको अपनी क्षमताओं को दिखाने का मौका मिलेगा. आनन्दादि योग से अधिकारी वर्ग आपके काम की सराहना करेंगे. किसी अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए टीमवर्क पर भरोसा रखें. अगर कोई त्रुटि दिखे, तो खुद को अपडेट करें और सुधार लाएं — यही सफलता की कुंजी होगी.
लव और फैमिली लाइफ:
पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा. किसी छोटे-मोटे कार्य को परिवार के सहयोग से पूरा करेंगे. प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी, और पार्टनर के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है.
हेल्थ राशिफल:
सेहत के मामले में लापरवाही न करें. अधिक काम या मानसिक तनाव से थकान और सिरदर्द हो सकता है. संतुलित आहार लें और पर्याप्त आराम करें.
फाइनेंस:
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. धन की आवक बनी रहेगी, पर खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. निवेश से पूर्व सोच-समझकर कदम बढ़ाएं.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
उपाय: आज सूर्य देव को गुड़ और गेहूं अर्पित करें तथा “आदित्य हृदय स्तोत्र” का पाठ करें. इससे आत्मबल और सफलता दोनों में वृद्धि होगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
