Aaj Ka Singh Rashifal 25 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके सप्तम भाव (7th हाउस) में स्थित है, जिससे रिश्तों में मधुरता और समझ बढ़ेगी. पति–पत्नी या जीवनसाथी के बीच जो मनमुटाव चल रहा था, वह दूर हो सकता है. आज का दिन साझेदारी, संबंधों और आपसी सहयोग के लिए बहुत शुभ रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

आज शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन मानसिक थकान से बचने के लिए खुद को थोड़ा रिलैक्स भी देना जरूरी होगा. अधिक काम के कारण सिरदर्द या थकावट हो सकती है. पर्याप्त नींद और पानी पीना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक संकेत दे रहा है. कर्मचारियों और अधीनस्थों का सम्मान करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी मेहनत ही आपको मुनाफे की ओर ले जाएगी. उन प्रोडक्ट्स पर विशेष ध्यान दें जिनकी कस्टमर ने डिमांड कर रखी है, इससे बिक्री और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेगी.

जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों पर आज वर्कलोड अधिक रहेगा, लेकिन आपकी टीम आप पर काफी निर्भर करेगी. आपकी कार्यशैली और ऊर्जा से काम तेजी से आगे बढ़ेगा. ऑफिस में आपकी सराहना भी हो सकती है.

धन राशिफल

आज आय के नए अवसर बन सकते हैं. व्यापार और नौकरी दोनों से धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है. बजट बनाकर चलें.

लव और फैमिली राशिफल

लव लाइफ के लिए दिन बेहद रोमांटिक रहेगा. आप अपने लवर के साथ क्रिसमस की संध्या पर डिनर या आउटिंग की प्लानिंग कर सकते हैं. परिवार में भी खुशहाली रहेगी, लेकिन संतान की संगत और व्यवहार पर नजर रखना जरूरी है.

युवा और स्टूडेंट राशिफल

न्यू जनरेशन के लिए आत्ममंथन का समय है. आज खुद से सवाल पूछकर आप सही दिशा तय कर पाएंगे. स्टूडेंट्स को अपने व्यवहार में शिष्टाचार और अनुशासन अपनाना होगा, तभी शिक्षक और सहपाठी दोनों का सहयोग मिलेगा.

एजुकेशन राशिफल

पढ़ाई में आज फोकस अच्छा रहेगा, लेकिन व्यवहारिक समझ और विनम्रता से ही आप आगे बढ़ पाएंगे. समूह अध्ययन से भी लाभ मिल सकता है.

भाग्यशाली अंक: 4

4 अनलकी अंक: 8

8 लकी रंग: ब्राउन

ब्राउन आज का उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

1. क्या आज सिंह राशि वालों के रिश्ते सुधरेंगे?

हाँ, पति–पत्नी और पार्टनर के बीच मनमुटाव दूर होने के योग हैं.

2. क्या आज काम का दबाव ज्यादा रहेगा?

जी हाँ, लेकिन आपकी मेहनत और ऊर्जा से काम सफल रहेगा.

3. लव लाइफ के लिए दिन कैसा है?

बहुत अच्छा, रोमांस और खास पलों के योग बन रहे हैं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.